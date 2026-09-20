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Сетевой фильтр Zis Pilot S-Max 6 Sockets одна розетка без заземления 10m Graphite купить с доставкой в Москве
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Сетевой фильтр Zis Pilot S-Max 6 Sockets одна розетка без заземления 10m Graphite

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Сетевой фильтр Zis Pilot S-Max 6 Sockets одна розетка без заземления 10m Graphite - фото 1
Сетевой фильтр Zis Pilot S-Max 6 Sockets одна розетка без заземления 10m Graphite - фото 2
Сетевой фильтр Zis Pilot S-Max 6 Sockets одна розетка без заземления 10m Graphite - фото 3
Сетевой фильтр Zis Pilot S-Max 6 Sockets одна розетка без заземления 10m Graphite - фото 4
Сетевой фильтр Zis Pilot S-Max 6 Sockets одна розетка без заземления 10m Graphite - фото 5
Сетевой фильтр Zis Pilot S-Max 6 Sockets одна розетка без заземления 10m Graphite - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
черный
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
6
Количество розеток с заземлением
5
Максимальный ток нагрузки
16
Максимальная мощность подключенной нагрузки
3500
  • Сетевой фильтр Zis Pilot S-Max 6 Sockets одна розетка без заземления 10m Graphite - фото 1
  • Сетевой фильтр Zis Pilot S-Max 6 Sockets одна розетка без заземления 10m Graphite - фото 2
  • Сетевой фильтр Zis Pilot S-Max 6 Sockets одна розетка без заземления 10m Graphite - фото 3
  • Сетевой фильтр Zis Pilot S-Max 6 Sockets одна розетка без заземления 10m Graphite - фото 4
  • Сетевой фильтр Zis Pilot S-Max 6 Sockets одна розетка без заземления 10m Graphite - фото 5
  • Сетевой фильтр Zis Pilot S-Max 6 Sockets одна розетка без заземления 10m Graphite - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 661071
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Характеристики

Бренд
Pilot
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
черный
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
6
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
5
USB разъем
нет
Предохранитель
есть
Индикатор включения
да
Длина шнура
10 м
Защита от короткого замыкания
Да
Максимальный ток нагрузки
16
Максимальная мощность подключенной нагрузки
3500
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
30х10х5
Вес, г.
30

Описание товара Сетевой фильтр Zis Pilot S-Max 6 Sockets одна розетка без заземления 10m Graphite

Корпус выполнен из ударопрочного трудногорючего пластика цвета графит. Контактные шины сетевого фильтра Pilot S-MAX выполнены из высококачественного металла, и рассчитаны на ток 15А. Модель выпускается с различной длиной сетевого кабеля 1.8, 3.0, метра. Корпус сетевого фильтра Pilot S-MAX имеет пять розеток с заземляющим контактом и одну розетку без заземляющего контакта для подключения приборов с вилкой старого образца. Суммарная мощность подключаемой нагрузки соответствует максимально допустимой мощности для бытовой розетки 220В, которая составляет 3,5 кВт или ток 16А.

Отзывы о товаре Сетевой фильтр Zis Pilot S-Max 6 Sockets одна розетка без заземления 10m Graphite




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Pilot
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
черный
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
6
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
5
USB разъем
нет
Предохранитель
есть
Индикатор включения
да
Длина шнура
10 м
Защита от короткого замыкания
Да
Развернуть
Максимальный ток нагрузки
16
Максимальная мощность подключенной нагрузки
3500
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Россия
Описание
Корпус выполнен из ударопрочного трудногорючего пластика цвета графит. Контактные шины сетевого фильтра Pilot S-MAX выполнены из высококачественного металла, и рассчитаны на ток 15А. Модель выпускается с различной длиной сетевого кабеля 1.8, 3.0, метра. Корпус сетевого фильтра Pilot S-MAX имеет пять розеток с заземляющим контактом и одну розетку без заземляющего контакта для подключения приборов с вилкой старого образца. Суммарная мощность подключаемой нагрузки соответствует максимально допустимой мощности для бытовой розетки 220В, которая составляет 3,5 кВт или ток 16А.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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