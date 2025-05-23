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Сетевой фильтр Pilot PRO 3м (6 розеток) белый купить с доставкой в Москве
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Сетевой фильтр Pilot PRO 3м (6 розеток) белый

8 Отзывы
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Сетевой фильтр Pilot PRO 3м (6 розеток) белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
Общее количество розеток
6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 68288
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Характеристики

Бренд
Pilot
Тип товара
Сетевые фильтры
Общее количество розеток
6
USB разъем
нет
Длина шнура
3 м
Защита от короткого замыкания
Да
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
47х13х8
Вес, г.
960

Описание товара Сетевой фильтр Pilot PRO 3м (6 розеток) белый

Сетевой фильтр Pilot PRO 3м (6 розеток) белый. Напряжение: 220/230 В. Производство: Россия.

Отзывы о товаре Сетевой фильтр Pilot PRO 3м (6 розеток) белый

Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Пётр

Достоинства:


Комментарий:
Хороший удлинитель, вилки не вываливаются. Жаль нет варианта на 10м
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Артем Б.

Достоинства:


Комментарий:
работает. посмотрим что будет с ним дальше. до этого был Сетевой фильтр Pilot X-Pro лодка но сломался спустя 8 лет.
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Юрий Х.

Достоинства:


Комментарий:
В целом вполне годное устройство при первом рассмотрении. А как работает скажут только лабораторные тесты. На обычном удлинителе на устройстве были шумы тут есть земля и все нормализовалось. При отсутствии APC на нашем рынке по нормальным ценам вероятнее всего неплохой выбор. Единственное хотелось бы модель на 3 розетки так как на 6 ну уж очень большая. Провод очень приличного сечения, выход провода фиксированный.
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Хороший человек

Достоинства:


Комментарий:
Ну... сказать что-то пока сложно без разборки. Пилотовский дома работает уже с незапамятных времен, всё с ним нормально. По качеству тоже всё норм, за эти деньги трудно найти что-то похожее. По доставке проблем не было, коробка обмотана в стрейч.
Источник: Яндекс Маркет
08.03.2025
Лариса М.

Достоинства:


Комментарий:
Купила по совету мастера, который ремонтировал мой комп. Сказал, что этот фильтр в числе лучших в своём сегменте, по соотношению цены и качества.
Источник: Яндекс Маркет
13.02.2025
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный сетевой фильтр, один из лучших на рынке за небольшие деньги, спасает от перепадов напряги.
Источник: Яндекс Маркет
09.01.2025
Наталья М.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший фильтр на 16А. Беру уже второй себе такой. Первый раз брала 1,8м, сейчас 3м.
Источник: Яндекс Маркет
08.01.2025
Кирилл Р.

Достоинства:


Комментарий:
Всё хорошо. Единственное что не понравилось, что фильтр весь покоцаный как будто б/у, но это походу у всех так.



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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Pilot
Тип товара
Сетевые фильтры
Общее количество розеток
6
USB разъем
нет
Длина шнура
3 м
Защита от короткого замыкания
Да
Страна производитель
Россия
Описание
Сетевой фильтр Pilot PRO 3м (6 розеток) белый. Напряжение: 220/230 В. Производство: Россия.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Пётр

Достоинства:


Комментарий:
Хороший удлинитель, вилки не вываливаются. Жаль нет варианта на 10м
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Артем Б.

Достоинства:


Комментарий:
работает. посмотрим что будет с ним дальше. до этого был Сетевой фильтр Pilot X-Pro лодка но сломался спустя 8 лет.
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Юрий Х.

Достоинства:


Комментарий:
В целом вполне годное устройство при первом рассмотрении. А как работает скажут только лабораторные тесты. На обычном удлинителе на устройстве были шумы тут есть земля и все нормализовалось. При отсутствии APC на нашем рынке по нормальным ценам вероятнее всего неплохой выбор. Единственное хотелось бы модель на 3 розетки так как на 6 ну уж очень большая. Провод очень приличного сечения, выход провода фиксированный.
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Хороший человек

Достоинства:


Комментарий:
Ну... сказать что-то пока сложно без разборки. Пилотовский дома работает уже с незапамятных времен, всё с ним нормально. По качеству тоже всё норм, за эти деньги трудно найти что-то похожее. По доставке проблем не было, коробка обмотана в стрейч.
Источник: Яндекс Маркет
08.03.2025
Лариса М.

Достоинства:


Комментарий:
Купила по совету мастера, который ремонтировал мой комп. Сказал, что этот фильтр в числе лучших в своём сегменте, по соотношению цены и качества.
Источник: Яндекс Маркет
13.02.2025
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный сетевой фильтр, один из лучших на рынке за небольшие деньги, спасает от перепадов напряги.
Источник: Яндекс Маркет
09.01.2025
Наталья М.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший фильтр на 16А. Беру уже второй себе такой. Первый раз брала 1,8м, сейчас 3м.
Источник: Яндекс Маркет
08.01.2025
Кирилл Р.

Достоинства:


Комментарий:
Всё хорошо. Единственное что не понравилось, что фильтр весь покоцаный как будто б/у, но это походу у всех так.


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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