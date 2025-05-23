Сетевой фильтр Pilot PRO 3м (6 розеток) белый
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Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
Общее количество розеток
6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 900 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 68288
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сетевые фильтры
Общее количество розеток
6
USB разъем
нет
Длина шнура
3 м
Защита от короткого замыкания
Да
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
47х13х8
Вес, г.
960
Описание товара Сетевой фильтр Pilot PRO 3м (6 розеток) белый
Сетевой фильтр Pilot PRO 3м (6 розеток) белый. Напряжение: 220/230 В. Производство: Россия.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Сетевые фильтры
Общее количество розеток
6
USB разъем
нет
Длина шнура
3 м
Защита от короткого замыкания
Да
Страна производитель
Россия
Сетевой фильтр Pilot PRO 3м (6 розеток) белый. Напряжение: 220/230 В. Производство: Россия.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший удлинитель, вилки не вываливаются. Жаль нет варианта на 10м
Достоинства:
Комментарий:
работает. посмотрим что будет с ним дальше. до этого был Сетевой фильтр Pilot X-Pro лодка но сломался спустя 8 лет.
Достоинства:
Комментарий:
В целом вполне годное устройство при первом рассмотрении. А как работает скажут только лабораторные тесты. На обычном удлинителе на устройстве были шумы тут есть земля и все нормализовалось. При отсутствии APC на нашем рынке по нормальным ценам вероятнее всего неплохой выбор. Единственное хотелось бы модель на 3 розетки так как на 6 ну уж очень большая. Провод очень приличного сечения, выход провода фиксированный.
Достоинства:
Комментарий:
Ну... сказать что-то пока сложно без разборки. Пилотовский дома работает уже с незапамятных времен, всё с ним нормально. По качеству тоже всё норм, за эти деньги трудно найти что-то похожее. По доставке проблем не было, коробка обмотана в стрейч.
Достоинства:
Комментарий:
Купила по совету мастера, который ремонтировал мой комп. Сказал, что этот фильтр в числе лучших в своём сегменте, по соотношению цены и качества.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный сетевой фильтр, один из лучших на рынке за небольшие деньги, спасает от перепадов напряги.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший фильтр на 16А. Беру уже второй себе такой. Первый раз брала 1,8м, сейчас 3м.
Достоинства:
Комментарий:
Всё хорошо. Единственное что не понравилось, что фильтр весь покоцаный как будто б/у, но это походу у всех так.
Сетевой фильтр Pilot PRO 3м (6 розеток) белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Сетевой фильтр Pilot PRO 3м (6 розеток) белый
Достоинства:
Комментарий:
Хороший удлинитель, вилки не вываливаются. Жаль нет варианта на 10м
Достоинства:
Комментарий:
работает. посмотрим что будет с ним дальше. до этого был Сетевой фильтр Pilot X-Pro лодка но сломался спустя 8 лет.
Достоинства:
Комментарий:
В целом вполне годное устройство при первом рассмотрении. А как работает скажут только лабораторные тесты. На обычном удлинителе на устройстве были шумы тут есть земля и все нормализовалось. При отсутствии APC на нашем рынке по нормальным ценам вероятнее всего неплохой выбор. Единственное хотелось бы модель на 3 розетки так как на 6 ну уж очень большая. Провод очень приличного сечения, выход провода фиксированный.
Достоинства:
Комментарий:
Ну... сказать что-то пока сложно без разборки. Пилотовский дома работает уже с незапамятных времен, всё с ним нормально. По качеству тоже всё норм, за эти деньги трудно найти что-то похожее. По доставке проблем не было, коробка обмотана в стрейч.
Достоинства:
Комментарий:
Купила по совету мастера, который ремонтировал мой комп. Сказал, что этот фильтр в числе лучших в своём сегменте, по соотношению цены и качества.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный сетевой фильтр, один из лучших на рынке за небольшие деньги, спасает от перепадов напряги.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший фильтр на 16А. Беру уже второй себе такой. Первый раз брала 1,8м, сейчас 3м.
Достоинства:
Комментарий:
Всё хорошо. Единственное что не понравилось, что фильтр весь покоцаный как будто б/у, но это походу у всех так.