Сетевой фильтр Pilot PRO 1.8м (6 розеток) серый
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Характеристики
Описание товара Сетевой фильтр Pilot PRO 1.8м (6 розеток) серый
Сетевые фильтры и удлинители Pilot сочетают в себе надежность и функциональность, обеспечивая вашим электроустройствам защиту и удобное подключение. Этот удлинитель/сетевой фильтр представлен в стильном сером цвете и оснащен 6 розетками типа F (евророзетками), что позволяет подключить сразу несколько устройств без необходимости переключения. Бренд Pilot уделяет особое внимание безопасности своих продуктов. Данная модель оснащена защитой от короткого замыкания, что минимизирует риски, связанные с перепадами напряжения и перегрузками. Благодаря индикатору включения всегда легко определить, работает ли устройство. Длина шнура составляет 1,8 метра, что обеспечивает гибкость в размещении и подключении устройств в комнате. Входная вилка также типа F (евровилка), что делает этот удлинитель совместимым с большинством стандартных розеток, используемых в Европе. Сетевые фильтры и удлинители Pilot с весом в 0,9 кг достаточно лёгкие, чтобы их можно было легко переносить или перемещать при необходимости. С этим устройством вы можете быть уверены в надежной защите ваших приборов и в удобстве их использования на каждый день.
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