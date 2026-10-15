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Сетевой фильтр Most LRG 1.6м белый купить с доставкой в Москве
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Сетевой фильтр Most LRG 1.6м белый

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Сетевой фильтр Most LRG 1.6м белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 270 руб. 
Начислим 91 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 218691
Доставка в Москве
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Сетевой фильтр Most LRG 1.6м белый
1 270 руб.
  • Гарантия производителя: 2 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Most
Тип товара
Сетевые фильтры
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
30х8х4
Вес, г.
527

Описание товара Сетевой фильтр Most LRG 1.6м белый

Most LRG — сетевой фильтр для дома и офиса. Предназначен для защиты компьютерной техники, аудио-видео аппаратуры от импульсных перенапряжений и высокочастотных помех. Рекомендуется для использования в сетях с относительно стабильным напряжением. Отличная, недорогая модель с хорошими характеристиками

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Характеристики
Бренд
Most
Тип товара
Сетевые фильтры
Страна производитель
Россия
Описание
Most LRG — сетевой фильтр для дома и офиса. Предназначен для защиты компьютерной техники, аудио-видео аппаратуры от импульсных перенапряжений и высокочастотных помех. Рекомендуется для использования в сетях с относительно стабильным напряжением. Отличная, недорогая модель с хорошими характеристиками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сетевой фильтр Most LRG 1.6м белый – стоимость товара 1270 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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