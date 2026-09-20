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Сетевой фильтр Pilot BIT S, 1 розетка, св.серый (PILOT BIT S) купить с доставкой в Москве
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Сетевой фильтр Pilot BIT S, 1 розетка, св.серый (PILOT BIT S)

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Сетевой фильтр Pilot BIT S, 1 розетка, св.серый (PILOT BIT S) - фото 1
Сетевой фильтр Pilot BIT S, 1 розетка, св.серый (PILOT BIT S) - фото 2
Сетевой фильтр Pilot BIT S, 1 розетка, св.серый (PILOT BIT S) - фото 3
Сетевой фильтр Pilot BIT S, 1 розетка, св.серый (PILOT BIT S) - фото 4
Сетевой фильтр Pilot BIT S, 1 розетка, св.серый (PILOT BIT S) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
белый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
1
Количество розеток с заземлением
1
Максимальный ток нагрузки
16
Максимальная мощность подключенной нагрузки
3500
  • Сетевой фильтр Pilot BIT S, 1 розетка, св.серый (PILOT BIT S) - фото 1
  • Сетевой фильтр Pilot BIT S, 1 розетка, св.серый (PILOT BIT S) - фото 2
  • Сетевой фильтр Pilot BIT S, 1 розетка, св.серый (PILOT BIT S) - фото 3
  • Сетевой фильтр Pilot BIT S, 1 розетка, св.серый (PILOT BIT S) - фото 4
  • Сетевой фильтр Pilot BIT S, 1 розетка, св.серый (PILOT BIT S) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 651218
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Характеристики

Бренд
Pilot
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
белый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
1
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
1
USB разъем
нет
Индикатор включения
да
Защита от короткого замыкания
Да
Максимальный ток нагрузки
16
Максимальная мощность подключенной нагрузки
3500
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
30х10х5
Вес, г.
130

Описание товара Сетевой фильтр Pilot BIT S, 1 розетка, св.серый (PILOT BIT S)

Сетевой фильтр-удлинитель Pilot представляет собой компактное и надежное устройство для подключения электрических приборов в бытовых условиях. Этот удлинитель отличается своей компактностью и легким весом всего 0,12 кг, что делает его удобным для переноски и использования в различных помещениях. Фильтр оснащен одной розеткой типа F (евророзетка) с заземлением, обеспечивая надежное подключение приборов и безопасную эксплуатацию. Благодаря максимальной мощности подключаемой нагрузки до 3500 Вт и максимальному току нагрузки 16 А, данный удлинитель подходит для большинства бытовых устройств. Сетевой фильтр Pilot выполнен в элегантном белом цвете, что делает его подходящим для любого интерьера. Он оснащен индикатором включения, позволяющим легко определить его рабочее состояние, и функцией защиты от короткого замыкания, что обеспечивает дополнительную безопасность. Сетевой фильтр оснащен коротким шнуром длиной 0,08 метра и входной вилкой типа F (евровилка), поддерживающей удобное подключение к сети электропитания. Это делает устройство идеальным решением для использования в условиях ограниченного пространства или для подключения устройств на небольшой высоте. Бренд Pilot зарекомендовал себя как надежный производитель электроустановочных изделий, и данный сетевой фильтр не является исключением, предлагая высокое качество и производительность в сочетании с доступной ценой.

Отзывы о товаре Сетевой фильтр Pilot BIT S, 1 розетка, св.серый (PILOT BIT S)




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Характеристики
Бренд
Pilot
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
белый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
1
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
1
USB разъем
нет
Индикатор включения
да
Защита от короткого замыкания
Да
Максимальный ток нагрузки
16
Максимальная мощность подключенной нагрузки
3500
Развернуть
Страна производитель
Россия
Описание
Сетевой фильтр-удлинитель Pilot представляет собой компактное и надежное устройство для подключения электрических приборов в бытовых условиях. Этот удлинитель отличается своей компактностью и легким весом всего 0,12 кг, что делает его удобным для переноски и использования в различных помещениях. Фильтр оснащен одной розеткой типа F (евророзетка) с заземлением, обеспечивая надежное подключение приборов и безопасную эксплуатацию. Благодаря максимальной мощности подключаемой нагрузки до 3500 Вт и максимальному току нагрузки 16 А, данный удлинитель подходит для большинства бытовых устройств. Сетевой фильтр Pilot выполнен в элегантном белом цвете, что делает его подходящим для любого интерьера. Он оснащен индикатором включения, позволяющим легко определить его рабочее состояние, и функцией защиты от короткого замыкания, что обеспечивает дополнительную безопасность. Сетевой фильтр оснащен коротким шнуром длиной 0,08 метра и входной вилкой типа F (евровилка), поддерживающей удобное подключение к сети электропитания. Это делает устройство идеальным решением для использования в условиях ограниченного пространства или для подключения устройств на небольшой высоте. Бренд Pilot зарекомендовал себя как надежный производитель электроустановочных изделий, и данный сетевой фильтр не является исключением, предлагая высокое качество и производительность в сочетании с доступной ценой.
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Отзывы


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