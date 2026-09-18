Top.Mail.Ru
Сетевой фильтр Most RG 2м (6 розеток) белый купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Сетевой фильтр Most RG 2м (6 розеток) белый

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Сетевой фильтр Most RG 2м (6 розеток) белый - фото 1
Сетевой фильтр Most RG 2м (6 розеток) белый - фото 2
Сетевой фильтр Most RG 2м (6 розеток) белый - фото 3
Сетевой фильтр Most RG 2м (6 розеток) белый - фото 4
Сетевой фильтр Most RG 2м (6 розеток) белый - фото 5
Сетевой фильтр Most RG 2м (6 розеток) белый - фото 6
Сетевой фильтр Most RG 2м (6 розеток) белый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
белый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
6
Количество розеток с заземлением
5
Возможность крепления на стену
Да
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
  • Сетевой фильтр Most RG 2м (6 розеток) белый - фото 1
  • Сетевой фильтр Most RG 2м (6 розеток) белый - фото 2
  • Сетевой фильтр Most RG 2м (6 розеток) белый - фото 3
  • Сетевой фильтр Most RG 2м (6 розеток) белый - фото 4
  • Сетевой фильтр Most RG 2м (6 розеток) белый - фото 5
  • Сетевой фильтр Most RG 2м (6 розеток) белый - фото 6
  • Сетевой фильтр Most RG 2м (6 розеток) белый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 255629
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Most
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
белый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
6
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
5
USB разъем
нет
Предохранитель
есть
Индикатор включения
да
Возможность крепления на стену
Да
Длина шнура
2 м
Защита от короткого замыкания
Да
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
15х7х4
Вес, г.
613

Описание товара Сетевой фильтр Most RG 2м (6 розеток) белый

Сетевой фильтр-удлинитель Most — это надежное устройство, созданное в России, для обеспечения безопасности и удобства в использовании электрических приборов. Эта модель сочетает в себе функциональность удлинителя и защиту сетевого фильтра, что делает её незаменимым помощником в доме или офисе. Удлинитель обладает шестью розетками типа F (евророзетка), что позволяет подключить сразу несколько устройств одновременно. При этом пять из этих розеток снабжены заземлением, обеспечивающим дополнительную безопасность при эксплуатации. Белый цвет корпуса делает это устройство универсальным и подходящим к любому интерьеру. Длина шнура составляет 2 метра, что гарантирует достаточную свободу в размещении подключаемых приборов. Устройство оснащено входной вилкой типа F (евровилка), что делает его совместимым с большинством европейских розеток. Сетевой фильтр Most защищает подключенные устройства от короткого замыкания. Для еще большей безопасности предусмотрен предохранитель, а также встроенный индикатор включения, который позволяет легко определить, подключен ли удлинитель к сети. Устройство поддерживает максимальный ток нагрузки 10 А, что обеспечивает необходимую мощность для большинства бытовых и офисных приборов. Дополнительное удобство обеспечивается возможностью крепления удлинителя на стену, что помогает сэкономить место и организовать пространство более рационально. Отсутствие USB-разъема компенсируется высоким уровнем защитных функций, делающих сетевой фильтр-удлинитель Most надежным выбором для подключения ваших электрических устройств.

Отзывы о товаре Сетевой фильтр Most RG 2м (6 розеток) белый




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Most
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
белый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
6
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
5
USB разъем
нет
Предохранитель
есть
Индикатор включения
да
Возможность крепления на стену
Да
Длина шнура
2 м
Развернуть
Защита от короткого замыкания
Да
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Россия
Описание
Сетевой фильтр-удлинитель Most — это надежное устройство, созданное в России, для обеспечения безопасности и удобства в использовании электрических приборов. Эта модель сочетает в себе функциональность удлинителя и защиту сетевого фильтра, что делает её незаменимым помощником в доме или офисе. Удлинитель обладает шестью розетками типа F (евророзетка), что позволяет подключить сразу несколько устройств одновременно. При этом пять из этих розеток снабжены заземлением, обеспечивающим дополнительную безопасность при эксплуатации. Белый цвет корпуса делает это устройство универсальным и подходящим к любому интерьеру. Длина шнура составляет 2 метра, что гарантирует достаточную свободу в размещении подключаемых приборов. Устройство оснащено входной вилкой типа F (евровилка), что делает его совместимым с большинством европейских розеток. Сетевой фильтр Most защищает подключенные устройства от короткого замыкания. Для еще большей безопасности предусмотрен предохранитель, а также встроенный индикатор включения, который позволяет легко определить, подключен ли удлинитель к сети. Устройство поддерживает максимальный ток нагрузки 10 А, что обеспечивает необходимую мощность для большинства бытовых и офисных приборов. Дополнительное удобство обеспечивается возможностью крепления удлинителя на стену, что помогает сэкономить место и организовать пространство более рационально. Отсутствие USB-разъема компенсируется высоким уровнем защитных функций, делающих сетевой фильтр-удлинитель Most надежным выбором для подключения ваших электрических устройств.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сетевой фильтр Most RG 2м (6 розеток) белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...