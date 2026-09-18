Сетевой фильтр Most RG 2м (6 розеток) белый
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Характеристики
Описание товара Сетевой фильтр Most RG 2м (6 розеток) белый
Сетевой фильтр-удлинитель Most — это надежное устройство, созданное в России, для обеспечения безопасности и удобства в использовании электрических приборов. Эта модель сочетает в себе функциональность удлинителя и защиту сетевого фильтра, что делает её незаменимым помощником в доме или офисе. Удлинитель обладает шестью розетками типа F (евророзетка), что позволяет подключить сразу несколько устройств одновременно. При этом пять из этих розеток снабжены заземлением, обеспечивающим дополнительную безопасность при эксплуатации. Белый цвет корпуса делает это устройство универсальным и подходящим к любому интерьеру. Длина шнура составляет 2 метра, что гарантирует достаточную свободу в размещении подключаемых приборов. Устройство оснащено входной вилкой типа F (евровилка), что делает его совместимым с большинством европейских розеток. Сетевой фильтр Most защищает подключенные устройства от короткого замыкания. Для еще большей безопасности предусмотрен предохранитель, а также встроенный индикатор включения, который позволяет легко определить, подключен ли удлинитель к сети. Устройство поддерживает максимальный ток нагрузки 10 А, что обеспечивает необходимую мощность для большинства бытовых и офисных приборов. Дополнительное удобство обеспечивается возможностью крепления удлинителя на стену, что помогает сэкономить место и организовать пространство более рационально. Отсутствие USB-разъема компенсируется высоким уровнем защитных функций, делающих сетевой фильтр-удлинитель Most надежным выбором для подключения ваших электрических устройств.
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