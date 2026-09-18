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Сетевой фильтр Most RG белый 3м (6 розеток) купить с доставкой в Москве
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Сетевой фильтр Most RG белый 3м (6 розеток)

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Сетевой фильтр Most RG белый 3м (6 розеток) - фото 2
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
белый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
6
Количество розеток с заземлением
5
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
  • Сетевой фильтр Most RG белый 3м (6 розеток) - фото 1
  • Сетевой фильтр Most RG белый 3м (6 розеток) - фото 2
  • Сетевой фильтр Most RG белый 3м (6 розеток) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 218704
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Характеристики

Бренд
Most
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
белый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
6
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
5
USB разъем
нет
Предохранитель
есть
Индикатор включения
да
Длина шнура
3 м
Защита от короткого замыкания
Да
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
30х8х4
Вес, г.
667

Описание товара Сетевой фильтр Most RG белый 3м (6 розеток)

Сетевой фильтр и удлинитель Most – это надежное и функциональное устройство, предназначенное для защиты и удобного распределения электропитания в вашем доме или офисе. Изготовленный в России, данный сетевой фильтр представляет собой комбинацию удлинителя и защитного устройства, что делает его идеальным решением для вашей электроники. Особенности устройства: - Тип: Удлинитель/сетевой фильтр - Бренд: Most - Страна производитель: Россия - Общее количество розеток: 6, из которых 5 оснащены заземлением, что обеспечивает дополнительную безопасность использования. - Длина шнура составляет 3 метра, что позволяет легко подключать устройства даже на удалении от источника питания. - Цвет: классический белый, который гармонично впишется в любой интерьер. - Входная вилка и тип розеток: Тип F (евровилка и евророзетка), что делает устройство совместимым с большинством стандартных европейских розеток. - Устройство оснащено функциями защиты: имеется защита от короткого замыкания и предохранитель, обеспечивающий дополнительную безопасность для подключенных приборов. - Удобный индикатор включения позволяет визуально контролировать работу устройства. - Максимальный ток нагрузки составляет 10 А, а максимальная мощность подключенной нагрузки – 2200 Вт, что подходит для большинства бытовых и офисных приборов. Сетевой фильтр Most – это отличный выбор для тех, кто ценит качество и надежность. Он обеспечивает достаточное количество розеток и надежную защиту, помогая сократить риск повреждения техники из-за перепадов напряжения.

Отзывы о товаре Сетевой фильтр Most RG белый 3м (6 розеток)




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Характеристики
Бренд
Most
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
белый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
6
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
5
USB разъем
нет
Предохранитель
есть
Индикатор включения
да
Длина шнура
3 м
Защита от короткого замыкания
Да
Развернуть
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Россия
Описание
Сетевой фильтр и удлинитель Most – это надежное и функциональное устройство, предназначенное для защиты и удобного распределения электропитания в вашем доме или офисе. Изготовленный в России, данный сетевой фильтр представляет собой комбинацию удлинителя и защитного устройства, что делает его идеальным решением для вашей электроники. Особенности устройства: - Тип: Удлинитель/сетевой фильтр - Бренд: Most - Страна производитель: Россия - Общее количество розеток: 6, из которых 5 оснащены заземлением, что обеспечивает дополнительную безопасность использования. - Длина шнура составляет 3 метра, что позволяет легко подключать устройства даже на удалении от источника питания. - Цвет: классический белый, который гармонично впишется в любой интерьер. - Входная вилка и тип розеток: Тип F (евровилка и евророзетка), что делает устройство совместимым с большинством стандартных европейских розеток. - Устройство оснащено функциями защиты: имеется защита от короткого замыкания и предохранитель, обеспечивающий дополнительную безопасность для подключенных приборов. - Удобный индикатор включения позволяет визуально контролировать работу устройства. - Максимальный ток нагрузки составляет 10 А, а максимальная мощность подключенной нагрузки – 2200 Вт, что подходит для большинства бытовых и офисных приборов. Сетевой фильтр Most – это отличный выбор для тех, кто ценит качество и надежность. Он обеспечивает достаточное количество розеток и надежную защиту, помогая сократить риск повреждения техники из-за перепадов напряжения.
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Отзывы


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