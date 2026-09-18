Сетевой фильтр Most RG белый 3м (6 розеток)
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Характеристики
Описание товара Сетевой фильтр Most RG белый 3м (6 розеток)
Сетевой фильтр и удлинитель Most – это надежное и функциональное устройство, предназначенное для защиты и удобного распределения электропитания в вашем доме или офисе. Изготовленный в России, данный сетевой фильтр представляет собой комбинацию удлинителя и защитного устройства, что делает его идеальным решением для вашей электроники. Особенности устройства: - Тип: Удлинитель/сетевой фильтр - Бренд: Most - Страна производитель: Россия - Общее количество розеток: 6, из которых 5 оснащены заземлением, что обеспечивает дополнительную безопасность использования. - Длина шнура составляет 3 метра, что позволяет легко подключать устройства даже на удалении от источника питания. - Цвет: классический белый, который гармонично впишется в любой интерьер. - Входная вилка и тип розеток: Тип F (евровилка и евророзетка), что делает устройство совместимым с большинством стандартных европейских розеток. - Устройство оснащено функциями защиты: имеется защита от короткого замыкания и предохранитель, обеспечивающий дополнительную безопасность для подключенных приборов. - Удобный индикатор включения позволяет визуально контролировать работу устройства. - Максимальный ток нагрузки составляет 10 А, а максимальная мощность подключенной нагрузки – 2200 Вт, что подходит для большинства бытовых и офисных приборов. Сетевой фильтр Most – это отличный выбор для тех, кто ценит качество и надежность. Он обеспечивает достаточное количество розеток и надежную защиту, помогая сократить риск повреждения техники из-за перепадов напряжения.
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