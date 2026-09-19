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Сетевой фильтр Power Cube SPL(5+1)-16B-P-3М-WHITE 3м (6 розеток) белый купить с доставкой в Москве
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Сетевой фильтр Power Cube SPL(5+1)-16B-P-3М-WHITE 3м (6 розеток) белый

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Сетевой фильтр Power Cube SPL(5+1)-16B-P-3М-WHITE 3м (6 розеток) белый - фото 1
Сетевой фильтр Power Cube SPL(5+1)-16B-P-3М-WHITE 3м (6 розеток) белый - фото 2
Сетевой фильтр Power Cube SPL(5+1)-16B-P-3М-WHITE 3м (6 розеток) белый - фото 3
Сетевой фильтр Power Cube SPL(5+1)-16B-P-3М-WHITE 3м (6 розеток) белый - фото 4
Сетевой фильтр Power Cube SPL(5+1)-16B-P-3М-WHITE 3м (6 розеток) белый - фото 5
Сетевой фильтр Power Cube SPL(5+1)-16B-P-3М-WHITE 3м (6 розеток) белый - фото 6
Сетевой фильтр Power Cube SPL(5+1)-16B-P-3М-WHITE 3м (6 розеток) белый - фото 7
Сетевой фильтр Power Cube SPL(5+1)-16B-P-3М-WHITE 3м (6 розеток) белый - фото 8
Сетевой фильтр Power Cube SPL(5+1)-16B-P-3М-WHITE 3м (6 розеток) белый - фото 9
Сетевой фильтр Power Cube SPL(5+1)-16B-P-3М-WHITE 3м (6 розеток) белый - фото 10
Сетевой фильтр Power Cube SPL(5+1)-16B-P-3М-WHITE 3м (6 розеток) белый - фото 11
Сетевой фильтр Power Cube SPL(5+1)-16B-P-3М-WHITE 3м (6 розеток) белый - фото 12
Сетевой фильтр Power Cube SPL(5+1)-16B-P-3М-WHITE 3м (6 розеток) белый - фото 13
Сетевой фильтр Power Cube SPL(5+1)-16B-P-3М-WHITE 3м (6 розеток) белый - фото 14
Сетевой фильтр Power Cube SPL(5+1)-16B-P-3М-WHITE 3м (6 розеток) белый - фото 15
Сетевой фильтр Power Cube SPL(5+1)-16B-P-3М-WHITE 3м (6 розеток) белый - фото 16
Сетевой фильтр Power Cube SPL(5+1)-16B-P-3М-WHITE 3м (6 розеток) белый - фото 17
Сетевой фильтр Power Cube SPL(5+1)-16B-P-3М-WHITE 3м (6 розеток) белый - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
  • Сетевой фильтр Power Cube SPL(5+1)-16B-P-3М-WHITE 3м (6 розеток) белый - фото 1
  • Сетевой фильтр Power Cube SPL(5+1)-16B-P-3М-WHITE 3м (6 розеток) белый - фото 2
  • Сетевой фильтр Power Cube SPL(5+1)-16B-P-3М-WHITE 3м (6 розеток) белый - фото 3
  • Сетевой фильтр Power Cube SPL(5+1)-16B-P-3М-WHITE 3м (6 розеток) белый - фото 4
  • Сетевой фильтр Power Cube SPL(5+1)-16B-P-3М-WHITE 3м (6 розеток) белый - фото 5
  • Сетевой фильтр Power Cube SPL(5+1)-16B-P-3М-WHITE 3м (6 розеток) белый - фото 6
  • Сетевой фильтр Power Cube SPL(5+1)-16B-P-3М-WHITE 3м (6 розеток) белый - фото 7
  • Сетевой фильтр Power Cube SPL(5+1)-16B-P-3М-WHITE 3м (6 розеток) белый - фото 8
  • Сетевой фильтр Power Cube SPL(5+1)-16B-P-3М-WHITE 3м (6 розеток) белый - фото 9
  • Сетевой фильтр Power Cube SPL(5+1)-16B-P-3М-WHITE 3м (6 розеток) белый - фото 10
  • Сетевой фильтр Power Cube SPL(5+1)-16B-P-3М-WHITE 3м (6 розеток) белый - фото 11
  • Сетевой фильтр Power Cube SPL(5+1)-16B-P-3М-WHITE 3м (6 розеток) белый - фото 12
  • Сетевой фильтр Power Cube SPL(5+1)-16B-P-3М-WHITE 3м (6 розеток) белый - фото 13
  • Сетевой фильтр Power Cube SPL(5+1)-16B-P-3М-WHITE 3м (6 розеток) белый - фото 14
  • Сетевой фильтр Power Cube SPL(5+1)-16B-P-3М-WHITE 3м (6 розеток) белый - фото 15
  • Сетевой фильтр Power Cube SPL(5+1)-16B-P-3М-WHITE 3м (6 розеток) белый - фото 16
  • Сетевой фильтр Power Cube SPL(5+1)-16B-P-3М-WHITE 3м (6 розеток) белый - фото 17
  • Сетевой фильтр Power Cube SPL(5+1)-16B-P-3М-WHITE 3м (6 розеток) белый - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 420188
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Характеристики

Бренд
Power Cube
Тип товара
Сетевые фильтры
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х10х5
Вес, г.
350

Описание товара Сетевой фильтр Power Cube SPL(5+1)-16B-P-3М-WHITE 3м (6 розеток) белый

Сетевой фильтр Power Cube Pro подойдет для подключения компьютеров, принтеров, мониторов и другой сложной техники. Одновременно от него получится запитать до шести приборов. Вилки и розетки типа F (евро), провод длиной 3 м (можно использовать в качестве удлинителя). Есть защита от замыкания, ВЧ и импульсных помех. Power Cube Pro обеспечит стабильную работу приборов суммарной мощностью до 3500 Вт. Их все можно одновременно отключить при помощи кнопки, расположенной рядом с розетками (особенно удобно в офисе, чтобы обесточить одновременно всю технику).

Отзывы о товаре Сетевой фильтр Power Cube SPL(5+1)-16B-P-3М-WHITE 3м (6 розеток) белый




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Характеристики
Бренд
Power Cube
Тип товара
Сетевые фильтры
Страна производитель
Китай
Описание
Сетевой фильтр Power Cube Pro подойдет для подключения компьютеров, принтеров, мониторов и другой сложной техники. Одновременно от него получится запитать до шести приборов. Вилки и розетки типа F (евро), провод длиной 3 м (можно использовать в качестве удлинителя). Есть защита от замыкания, ВЧ и импульсных помех. Power Cube Pro обеспечит стабильную работу приборов суммарной мощностью до 3500 Вт. Их все можно одновременно отключить при помощи кнопки, расположенной рядом с розетками (особенно удобно в офисе, чтобы обесточить одновременно всю технику).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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