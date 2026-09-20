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Сетевой фильтр ExeGate ServerPro PDU-19H804 Al-8S-EU2.5-SW 8 Sockets 2.5m EX280843RUS купить с доставкой в Москве
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Сетевой фильтр ExeGate ServerPro PDU-19H804 Al-8S-EU2.5-SW 8 Sockets 2.5m EX280843RUS

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Сетевой фильтр ExeGate ServerPro PDU-19H804 Al-8S-EU2.5-SW 8 Sockets 2.5m EX280843RUS - фото 1
Сетевой фильтр ExeGate ServerPro PDU-19H804 Al-8S-EU2.5-SW 8 Sockets 2.5m EX280843RUS - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
  • Сетевой фильтр ExeGate ServerPro PDU-19H804 Al-8S-EU2.5-SW 8 Sockets 2.5m EX280843RUS - фото 1
  • Сетевой фильтр ExeGate ServerPro PDU-19H804 Al-8S-EU2.5-SW 8 Sockets 2.5m EX280843RUS - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%
1 820 руб.  2 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 661004
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Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Сетевые фильтры
Размеры в упаковке, см
30х10х5
Вес, г.
950

Описание товара Сетевой фильтр ExeGate ServerPro PDU-19H804 Al-8S-EU2.5-SW 8 Sockets 2.5m EX280843RUS

Используя соответствующий 19-дюймовому форм-фактору блок розеток ExeGate ServerPro PDU-19H804 [EX280843RUS], можно обеспечить электропитанием оборудование, смонтированное внутри телекоммуникационного шкафа или стойки. Модель рассчитана на «обслуживание» устройств, суммарный потребляемый ток которых может достигать 16 А. Количество розеток – 8. Предусмотрен общий выключатель питания с подсветкой.

Отзывы о товаре Сетевой фильтр ExeGate ServerPro PDU-19H804 Al-8S-EU2.5-SW 8 Sockets 2.5m EX280843RUS




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Сетевые фильтры
Описание
Используя соответствующий 19-дюймовому форм-фактору блок розеток ExeGate ServerPro PDU-19H804 [EX280843RUS], можно обеспечить электропитанием оборудование, смонтированное внутри телекоммуникационного шкафа или стойки. Модель рассчитана на «обслуживание» устройств, суммарный потребляемый ток которых может достигать 16 А. Количество розеток – 8. Предусмотрен общий выключатель питания с подсветкой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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