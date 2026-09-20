Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
белый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
4
Максимальный ток нагрузки
10
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 900 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 580373
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Сетевой фильтр ZIS Company PILOT sG 5 роз 1,8м.
Сетевой фильтр Pilot представляет собой надежное и функциональное устройство для защиты вашей электронной техники. С весом всего 0,525 кг, этот компактный фильтр удобно разместится в любом помещении. Белоснежный корпус подойдёт к любому интерьеру, а длина шнура 1,8 метра обеспечит легкий доступ к источнику питания.
Основные характеристики сетевого фильтра Pilot включают рабочее напряжение в диапазоне 220-230 В и четыре универсальные розетки типа GP, что позволяет подключать различные устройства одновременно. Тип вилки F (евровилка) делает его совместимым с большинством европейских розеток.
Фильтр оснащен множеством функций безопасности, включая защиту от короткого замыкания, встроенный предохранитель и индикатор включения, что делает его надежным выбором для дома и офиса. Максимальный ток нагрузки в 10 А обеспечивает стабильную работу даже при высокой нагрузке.
Сетевые фильтры Pilot произведены в Китае и сочетают в себе высокие стандарты качества и доступную цену, являясь отличным выбором для тех, кто ищет баланс между функциональностью и безопасностью.
Сетевой фильтр Pilot представляет собой надежное и функциональное устройство для защиты вашей электронной техники. С весом всего 0,525 кг, этот компактный фильтр удобно разместится в любом помещении. Белоснежный корпус подойдёт к любому интерьеру, а длина шнура 1,8 метра обеспечит легкий доступ к источнику питания.
Основные характеристики сетевого фильтра Pilot включают рабочее напряжение в диапазоне 220-230 В и четыре универсальные розетки типа GP, что позволяет подключать различные устройства одновременно. Тип вилки F (евровилка) делает его совместимым с большинством европейских розеток.
Фильтр оснащен множеством функций безопасности, включая защиту от короткого замыкания, встроенный предохранитель и индикатор включения, что делает его надежным выбором для дома и офиса. Максимальный ток нагрузки в 10 А обеспечивает стабильную работу даже при высокой нагрузке.
Сетевые фильтры Pilot произведены в Китае и сочетают в себе высокие стандарты качества и доступную цену, являясь отличным выбором для тех, кто ищет баланс между функциональностью и безопасностью.
Сетевой фильтр ZIS Company PILOT sG 5 роз 1,8м. - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Сетевой фильтр ZIS Company PILOT sG 5 роз 1,8м.