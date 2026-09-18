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Сетевой фильтр Pilot T (4 розетки) белый купить с доставкой в Москве
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Сетевой фильтр Pilot T (4 розетки) белый

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Сетевой фильтр Pilot T (4 розетки) белый - фото 1
Сетевой фильтр Pilot T (4 розетки) белый - фото 2
Сетевой фильтр Pilot T (4 розетки) белый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Разветвители
Цвет
белый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
4
Количество розеток с заземлением
4
Возможность крепления на стену
Да
Максимальный ток нагрузки
15
  • Сетевой фильтр Pilot T (4 розетки) белый - фото 1
  • Сетевой фильтр Pilot T (4 розетки) белый - фото 2
  • Сетевой фильтр Pilot T (4 розетки) белый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-6%
1 930 руб.  2 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 255655
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Характеристики

Бренд
Pilot
Тип товара
Разветвители
Цвет
белый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
4
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
4
USB разъем
нет
Предохранитель
есть
Индикатор включения
да
Возможность крепления на стену
Да
Защита от короткого замыкания
Да
Максимальный ток нагрузки
15
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
22х13х9
Вес, г.
395

Описание товара Сетевой фильтр Pilot T (4 розетки) белый

Сетевой фильтр-удлинитель Pilot — надежное и функциональное устройство, произведенное в России, обеспечивающее безопасное подключение ваших электрических приборов. Этот фильтр выполнен в классическом белом цвете и отлично впишется в любой интерьер. Удлинитель оснащен входной вилкой типа F (евровилка) и предлагает четыре евророзетки типа F, все из которых имеют заземление, что гарантирует надежную защиту ваших устройств. Благодаря встроенному предохранителю и защите от короткого замыкания, вы можете быть уверены в безопасности использования удлинителя Pilot. Сетевой фильтр Pilot также включает индикатор включения, который наглядно показывает его рабочий статус. Удобство использования дополняется возможностью крепления устройства на стену, что позволяет экономить пространство и упрощать организацию рабочего места. Максимальный ток нагрузки сетевого фильтра составляет 15 А, что делает его подходящим для подключения большинства бытовых и офисных приборов. Этот удлинитель идеально подойдет для тех, кто ценит качество, безопасность и удобство в использовании.

Отзывы о товаре Сетевой фильтр Pilot T (4 розетки) белый




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Pilot
Тип товара
Разветвители
Цвет
белый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
4
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
4
USB разъем
нет
Предохранитель
есть
Индикатор включения
да
Возможность крепления на стену
Да
Защита от короткого замыкания
Да
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Максимальный ток нагрузки
15
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Россия
Описание
Сетевой фильтр-удлинитель Pilot — надежное и функциональное устройство, произведенное в России, обеспечивающее безопасное подключение ваших электрических приборов. Этот фильтр выполнен в классическом белом цвете и отлично впишется в любой интерьер. Удлинитель оснащен входной вилкой типа F (евровилка) и предлагает четыре евророзетки типа F, все из которых имеют заземление, что гарантирует надежную защиту ваших устройств. Благодаря встроенному предохранителю и защите от короткого замыкания, вы можете быть уверены в безопасности использования удлинителя Pilot. Сетевой фильтр Pilot также включает индикатор включения, который наглядно показывает его рабочий статус. Удобство использования дополняется возможностью крепления устройства на стену, что позволяет экономить пространство и упрощать организацию рабочего места. Максимальный ток нагрузки сетевого фильтра составляет 15 А, что делает его подходящим для подключения большинства бытовых и офисных приборов. Этот удлинитель идеально подойдет для тех, кто ценит качество, безопасность и удобство в использовании.
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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