Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Разветвители
Цвет
белый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
4
Количество розеток с заземлением
4
Возможность крепления на стену
Да
Максимальный ток нагрузки
15
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-6%
1 930 руб.
2 060
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 255655
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Описание товара Сетевой фильтр Pilot T (4 розетки) белый
Сетевой фильтр-удлинитель Pilot — надежное и функциональное устройство, произведенное в России, обеспечивающее безопасное подключение ваших электрических приборов. Этот фильтр выполнен в классическом белом цвете и отлично впишется в любой интерьер.
Удлинитель оснащен входной вилкой типа F (евровилка) и предлагает четыре евророзетки типа F, все из которых имеют заземление, что гарантирует надежную защиту ваших устройств. Благодаря встроенному предохранителю и защите от короткого замыкания, вы можете быть уверены в безопасности использования удлинителя Pilot.
Сетевой фильтр Pilot также включает индикатор включения, который наглядно показывает его рабочий статус. Удобство использования дополняется возможностью крепления устройства на стену, что позволяет экономить пространство и упрощать организацию рабочего места.
Максимальный ток нагрузки сетевого фильтра составляет 15 А, что делает его подходящим для подключения большинства бытовых и офисных приборов. Этот удлинитель идеально подойдет для тех, кто ценит качество, безопасность и удобство в использовании.
Сетевой фильтр-удлинитель Pilot — надежное и функциональное устройство, произведенное в России, обеспечивающее безопасное подключение ваших электрических приборов. Этот фильтр выполнен в классическом белом цвете и отлично впишется в любой интерьер.
Удлинитель оснащен входной вилкой типа F (евровилка) и предлагает четыре евророзетки типа F, все из которых имеют заземление, что гарантирует надежную защиту ваших устройств. Благодаря встроенному предохранителю и защите от короткого замыкания, вы можете быть уверены в безопасности использования удлинителя Pilot.
Сетевой фильтр Pilot также включает индикатор включения, который наглядно показывает его рабочий статус. Удобство использования дополняется возможностью крепления устройства на стену, что позволяет экономить пространство и упрощать организацию рабочего места.
Максимальный ток нагрузки сетевого фильтра составляет 15 А, что делает его подходящим для подключения большинства бытовых и офисных приборов. Этот удлинитель идеально подойдет для тех, кто ценит качество, безопасность и удобство в использовании.
Сетевой фильтр Pilot T (4 розетки) белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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