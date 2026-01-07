Сетевой фильтр Pilot m-MAX 1.8м (4 розетки) черный
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Характеристики
Описание товара Сетевой фильтр Pilot m-MAX 1.8м (4 розетки) черный
Представляем вам сетевой фильтр-удлинитель Pilot — надежное решение для обеспечения электрической безопасности вашей техники. Этот продукт российского производства объединяет в себе функции удлинителя и сетевого фильтра, гарантируя защиту от короткого замыкания и надежное заземление для всех подключенных устройств. Основные характеристики: - Общее количество розеток: 4, каждая из которых оснащена заземлением, что обеспечивает дополнительный уровень безопасности. - Длина шнура составляет 1,8 метра, что позволяет удобно разместить устройство в любом помещении. - Модель оснащена евровилкой и еврозаземленными розетками типа F, идеально подходящими для использования в европейских странах. - Черный цвет устройства не только универсален, но и придает ему стильный и современный внешний вид. - Встроенный предохранитель защищает ваши устройства от перегрузок, а индикатор включения позволяет всегда знать, функционирует ли устройство. - Возможность крепления на стену обеспечивает удобство использования и экономию пространства. - Максимальный ток нагрузки составляет 15 А, что делает его подходящим для большинства бытовых и офисных приборов. Сетевые фильтры Pilot — это идеальный баланс функциональности и безопасности, созданный для защиты вашей бытовой техники и электронной аппаратуры на высочайшем уровне.
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Достоинства:
Комментарий:
хороший крепкий удлинитель для компьютерной техники с давней историей надеюсь прослужит долго
Достоинства:
Комментарий:
Хороший пилот. Качество пластика отличное. Цена конечно завышенная
Достоинства:
Комментарий:
Хороший сетевой фильтр, пару недель работает без проблем!
Достоинства:
Комментарий:
Взамен sven, который прослужил 22 года. Брал для ноута, зарядок, роутера. Между гнездами стенка тонкая. Выключатель щелкаешь на ощупь. Нужно присматриваться, где вкл-выкл - дело привычки.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный фильтр. Пользуюсь не первый год. Спасибо за качественный товар.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший переходник. При скачке электричества выполнил свою функцию - техника цела
Достоинства:
Комментарий:
Отлично работает уже 3 дня! Не коротит и не шумит. Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Отличный фильтр, работает! Внутри сделан добротно, пара таких трудится уже более 5 лет, рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Изготовлено хорошо. Брал под маломощную нагрузку, поэтому не могу оценить предельные возможности. Расстроил выключатель: во-первых, какой-то хлипкий для такого тока, во-вторых, отключает нагрузку при небольшом нажатии задолго до щелчка - какое весёлое искрением при этом может происходить на токе в десяток ампер представить страшно.
Достоинства:
Комментарий:
Упаковка хорошая, доставка приемлемая, качество пилота никогда не подводило
Достоинства:
Комментарий:
Пришел хорошо упакованный. Отличный фильтр. Рекомендую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
Товар хорош )) пришел быстро Ребёнок доволен спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Качественный фильтр с высокой нагрузкой, до этого был дефендер, на 10А отключался даже на одной посудомойке
Отзывы о товаре Сетевой фильтр Pilot m-MAX 1.8м (4 розетки) черный
Достоинства:
Комментарий:
хороший крепкий удлинитель для компьютерной техники с давней историей надеюсь прослужит долго
Достоинства:
Комментарий:
Хороший пилот. Качество пластика отличное. Цена конечно завышенная
Достоинства:
Комментарий:
Хороший сетевой фильтр, пару недель работает без проблем!
Достоинства:
Комментарий:
Взамен sven, который прослужил 22 года. Брал для ноута, зарядок, роутера. Между гнездами стенка тонкая. Выключатель щелкаешь на ощупь. Нужно присматриваться, где вкл-выкл - дело привычки.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный фильтр. Пользуюсь не первый год. Спасибо за качественный товар.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший переходник. При скачке электричества выполнил свою функцию - техника цела
Достоинства:
Комментарий:
Отлично работает уже 3 дня! Не коротит и не шумит. Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Отличный фильтр, работает! Внутри сделан добротно, пара таких трудится уже более 5 лет, рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Изготовлено хорошо. Брал под маломощную нагрузку, поэтому не могу оценить предельные возможности. Расстроил выключатель: во-первых, какой-то хлипкий для такого тока, во-вторых, отключает нагрузку при небольшом нажатии задолго до щелчка - какое весёлое искрением при этом может происходить на токе в десяток ампер представить страшно.
Достоинства:
Комментарий:
Упаковка хорошая, доставка приемлемая, качество пилота никогда не подводило
Достоинства:
Комментарий:
Пришел хорошо упакованный. Отличный фильтр. Рекомендую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
Товар хорош )) пришел быстро Ребёнок доволен спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Качественный фильтр с высокой нагрузкой, до этого был дефендер, на 10А отключался даже на одной посудомойке