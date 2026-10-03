Сетевой фильтр Power Cube SPG-B-10 3м (5 розеток) серый
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Характеристики
Описание товара Сетевой фильтр Power Cube SPG-B-10 3м (5 розеток) серый
Сетевой фильтр и удлинитель Power Cube — это надежное и удобное решение для подключения нескольких электрических устройств одновременно. Этот удлинитель оснащен пятью розетками типа F, что позволяет подключать сразу несколько приборов с максимальной нагрузкой в 2200 Вт. Встроенная защита от короткого замыкания обеспечивает безопасность при использовании и защищает ваши устройства от возможных электрических повреждений. Удлинитель оснащен трехметровым шнуром, который дает свободу в размещении электрических устройств вдали от стационарных розеток. Удобный индикатор включения позволяет с легкостью определить, находится ли устройство в рабочем состоянии. Изделие выполнено в элегантном сером цвете, что делает его универсальным аксессуаром для любого интерьера. Сетевой фильтр легко справляется с напряжением в 220 В и рассчитан на максимальный ток нагрузки 10 А, что обеспечивает стабильную работу подключаемых устройств. Сетевой фильтр Power Cube оборудован евровилкой (Тип F) и заземлением, что соответствует европейским стандартам качества и безопасности. С весом всего 0,63 кг, удлинитель удобен в переноске и использовании в различных условиях. Это устройство станет отличным помощником как дома, так и в офисе, благодаря своей функциональности и простоте в использовании.
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