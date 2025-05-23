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Сетевой фильтр Pilot m-MAX 3м (4 розетки) черный купить с доставкой в Москве
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Сетевой фильтр Pilot m-MAX 3м (4 розетки) черный

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Сетевой фильтр Pilot m-MAX 3м (4 розетки) черный - фото 2
Сетевой фильтр Pilot m-MAX 3м (4 розетки) черный - фото 3
Сетевой фильтр Pilot m-MAX 3м (4 розетки) черный - фото 4
Сетевой фильтр Pilot m-MAX 3м (4 розетки) черный - фото 5
Сетевой фильтр Pilot m-MAX 3м (4 розетки) черный - фото 6
Сетевой фильтр Pilot m-MAX 3м (4 розетки) черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
черный
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
4
Количество розеток с заземлением
4
Возможность крепления на стену
Да
Максимальный ток нагрузки
15
Максимальная мощность подключенной нагрузки
3300
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  • Сетевой фильтр Pilot m-MAX 3м (4 розетки) черный - фото 2
  • Сетевой фильтр Pilot m-MAX 3м (4 розетки) черный - фото 3
  • Сетевой фильтр Pilot m-MAX 3м (4 розетки) черный - фото 4
  • Сетевой фильтр Pilot m-MAX 3м (4 розетки) черный - фото 5
  • Сетевой фильтр Pilot m-MAX 3м (4 розетки) черный - фото 6
  • Сетевой фильтр Pilot m-MAX 3м (4 розетки) черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 255738
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Характеристики

Бренд
Pilot
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
черный
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
4
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
4
USB разъем
нет
Индикатор включения
да
Возможность крепления на стену
Да
Длина шнура
3 м
Защита от короткого замыкания
Да
Максимальный ток нагрузки
15
Максимальная мощность подключенной нагрузки
3300
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
34х15х6
Вес, г.
300

Описание товара Сетевой фильтр Pilot m-MAX 3м (4 розетки) черный

Сетевые фильтры и удлинители Pilot представляют собой надежное решение для защиты и расширения количества доступных розеток в вашем доме или офисе. Этот удлинитель сочетает в себе прочность и функциональность, обеспечивая долгий срок службы и безопасность эксплуатации. Спроектированный в России, удлинитель оснащен четырьмя розетками типа F (евророзетка), что позволяет подключать к нему различные устройства. Каждая розетка имеет заземление, что гарантирует повышенный уровень безопасности. Черный корпус устройства впишется в любой интерьер, а длина шнура 3 метра позволяет легко размещать удлинитель там, где это необходимо. Особенности включают в себя защиту от короткого замыкания, что снижает риск повреждения подключенных устройств. Максимальный ток нагрузки составляет 15 А, а максимальная мощность подключенной нагрузки достигает 3300 Вт, что позволяет использовать удлинитель для питания мощных приборов. Для удобства пользователей удлинитель оснащен индикатором включения, который сигнализирует о наличии питания. Возможность крепления на стену обеспечивает дополнительное удобство в размещении устройства в помещении. Сетевой фильтр не обладает USB-разъемами, но предлагает высокое качество исполнения и надежность в эксплуатации. Выбирая удлинитель и сетевой фильтр Pilot, вы получаете безопасное и эффективное решение для вашего электрооборудования.

Отзывы о товаре Сетевой фильтр Pilot m-MAX 3м (4 розетки) черный

Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Пётр

Достоинства:


Комментарий:
Хороший удлинитель, вилки не вываливаются. Жаль нет варианта на 10м
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Артем Б.

Достоинства:


Комментарий:
работает. посмотрим что будет с ним дальше. до этого был Сетевой фильтр Pilot X-Pro лодка но сломался спустя 8 лет.
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Чичимов Андрей

Достоинства:


Комментарий:
Повесил на стену. Всё отлично.
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Юрий Х.

Достоинства:


Комментарий:
В целом вполне годное устройство при первом рассмотрении. А как работает скажут только лабораторные тесты. На обычном удлинителе на устройстве были шумы тут есть земля и все нормализовалось. При отсутствии APC на нашем рынке по нормальным ценам вероятнее всего неплохой выбор. Единственное хотелось бы модель на 3 розетки так как на 6 ну уж очень большая. Провод очень приличного сечения, выход провода фиксированный.
Источник: Яндекс Маркет
19.04.2025
Руслан

Достоинства:


Комментарий:
отличный фильтр второй такой уже беру
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Хороший человек

Достоинства:


Комментарий:
Ну... сказать что-то пока сложно без разборки. Пилотовский дома работает уже с незапамятных времен, всё с ним нормально. По качеству тоже всё норм, за эти деньги трудно найти что-то похожее. По доставке проблем не было, коробка обмотана в стрейч.
Источник: Яндекс Маркет
08.03.2025
Лариса М.

Достоинства:


Комментарий:
Купила по совету мастера, который ремонтировал мой комп. Сказал, что этот фильтр в числе лучших в своём сегменте, по соотношению цены и качества.
Источник: Яндекс Маркет
13.02.2025
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный сетевой фильтр, один из лучших на рынке за небольшие деньги, спасает от перепадов напряги.
Источник: Яндекс Маркет
11.02.2025
Надежда Д.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший, качественный сетевой фильтр.
Источник: Яндекс Маркет
09.01.2025
Наталья М.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший фильтр на 16А. Беру уже второй себе такой. Первый раз брала 1,8м, сейчас 3м.
Источник: Яндекс Маркет
09.01.2025
Виталий Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Неплохой сетевой фильтр за свои деньги, но есть проблема с зазорами и с завода он уже весь в небольших царапинах. Смотрел его в разных местах и везде одно и тоже.
Источник: Яндекс Маркет
07.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
качественный сетевой фильтр.



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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Pilot
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
черный
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
4
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
4
USB разъем
нет
Индикатор включения
да
Возможность крепления на стену
Да
Длина шнура
3 м
Защита от короткого замыкания
Да
Развернуть
Максимальный ток нагрузки
15
Максимальная мощность подключенной нагрузки
3300
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Россия
Описание
Сетевые фильтры и удлинители Pilot представляют собой надежное решение для защиты и расширения количества доступных розеток в вашем доме или офисе. Этот удлинитель сочетает в себе прочность и функциональность, обеспечивая долгий срок службы и безопасность эксплуатации. Спроектированный в России, удлинитель оснащен четырьмя розетками типа F (евророзетка), что позволяет подключать к нему различные устройства. Каждая розетка имеет заземление, что гарантирует повышенный уровень безопасности. Черный корпус устройства впишется в любой интерьер, а длина шнура 3 метра позволяет легко размещать удлинитель там, где это необходимо. Особенности включают в себя защиту от короткого замыкания, что снижает риск повреждения подключенных устройств. Максимальный ток нагрузки составляет 15 А, а максимальная мощность подключенной нагрузки достигает 3300 Вт, что позволяет использовать удлинитель для питания мощных приборов. Для удобства пользователей удлинитель оснащен индикатором включения, который сигнализирует о наличии питания. Возможность крепления на стену обеспечивает дополнительное удобство в размещении устройства в помещении. Сетевой фильтр не обладает USB-разъемами, но предлагает высокое качество исполнения и надежность в эксплуатации. Выбирая удлинитель и сетевой фильтр Pilot, вы получаете безопасное и эффективное решение для вашего электрооборудования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Пётр

Достоинства:


Комментарий:
Хороший удлинитель, вилки не вываливаются. Жаль нет варианта на 10м
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Артем Б.

Достоинства:


Комментарий:
работает. посмотрим что будет с ним дальше. до этого был Сетевой фильтр Pilot X-Pro лодка но сломался спустя 8 лет.
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Чичимов Андрей

Достоинства:


Комментарий:
Повесил на стену. Всё отлично.
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Юрий Х.

Достоинства:


Комментарий:
В целом вполне годное устройство при первом рассмотрении. А как работает скажут только лабораторные тесты. На обычном удлинителе на устройстве были шумы тут есть земля и все нормализовалось. При отсутствии APC на нашем рынке по нормальным ценам вероятнее всего неплохой выбор. Единственное хотелось бы модель на 3 розетки так как на 6 ну уж очень большая. Провод очень приличного сечения, выход провода фиксированный.
Источник: Яндекс Маркет
19.04.2025
Руслан

Достоинства:


Комментарий:
отличный фильтр второй такой уже беру
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Хороший человек

Достоинства:


Комментарий:
Ну... сказать что-то пока сложно без разборки. Пилотовский дома работает уже с незапамятных времен, всё с ним нормально. По качеству тоже всё норм, за эти деньги трудно найти что-то похожее. По доставке проблем не было, коробка обмотана в стрейч.
Источник: Яндекс Маркет
08.03.2025
Лариса М.

Достоинства:


Комментарий:
Купила по совету мастера, который ремонтировал мой комп. Сказал, что этот фильтр в числе лучших в своём сегменте, по соотношению цены и качества.
Источник: Яндекс Маркет
13.02.2025
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный сетевой фильтр, один из лучших на рынке за небольшие деньги, спасает от перепадов напряги.
Источник: Яндекс Маркет
11.02.2025
Надежда Д.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший, качественный сетевой фильтр.
Источник: Яндекс Маркет
09.01.2025
Наталья М.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший фильтр на 16А. Беру уже второй себе такой. Первый раз брала 1,8м, сейчас 3м.
Источник: Яндекс Маркет
09.01.2025
Виталий Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Неплохой сетевой фильтр за свои деньги, но есть проблема с зазорами и с завода он уже весь в небольших царапинах. Смотрел его в разных местах и везде одно и тоже.
Источник: Яндекс Маркет
07.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
качественный сетевой фильтр.


Сетевой фильтр Pilot m-MAX 3м (4 розетки) черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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