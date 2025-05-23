Сетевой фильтр Pilot m-MAX 3м (4 розетки) черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Сетевой фильтр Pilot m-MAX 3м (4 розетки) черный
Сетевые фильтры и удлинители Pilot представляют собой надежное решение для защиты и расширения количества доступных розеток в вашем доме или офисе. Этот удлинитель сочетает в себе прочность и функциональность, обеспечивая долгий срок службы и безопасность эксплуатации. Спроектированный в России, удлинитель оснащен четырьмя розетками типа F (евророзетка), что позволяет подключать к нему различные устройства. Каждая розетка имеет заземление, что гарантирует повышенный уровень безопасности. Черный корпус устройства впишется в любой интерьер, а длина шнура 3 метра позволяет легко размещать удлинитель там, где это необходимо. Особенности включают в себя защиту от короткого замыкания, что снижает риск повреждения подключенных устройств. Максимальный ток нагрузки составляет 15 А, а максимальная мощность подключенной нагрузки достигает 3300 Вт, что позволяет использовать удлинитель для питания мощных приборов. Для удобства пользователей удлинитель оснащен индикатором включения, который сигнализирует о наличии питания. Возможность крепления на стену обеспечивает дополнительное удобство в размещении устройства в помещении. Сетевой фильтр не обладает USB-разъемами, но предлагает высокое качество исполнения и надежность в эксплуатации. Выбирая удлинитель и сетевой фильтр Pilot, вы получаете безопасное и эффективное решение для вашего электрооборудования.
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Достоинства:
Комментарий:
Хороший удлинитель, вилки не вываливаются. Жаль нет варианта на 10м
Достоинства:
Комментарий:
работает. посмотрим что будет с ним дальше. до этого был Сетевой фильтр Pilot X-Pro лодка но сломался спустя 8 лет.
Достоинства:
Комментарий:
Повесил на стену. Всё отлично.
Достоинства:
Комментарий:
В целом вполне годное устройство при первом рассмотрении. А как работает скажут только лабораторные тесты. На обычном удлинителе на устройстве были шумы тут есть земля и все нормализовалось. При отсутствии APC на нашем рынке по нормальным ценам вероятнее всего неплохой выбор. Единственное хотелось бы модель на 3 розетки так как на 6 ну уж очень большая. Провод очень приличного сечения, выход провода фиксированный.
Достоинства:
Комментарий:
отличный фильтр второй такой уже беру
Достоинства:
Комментарий:
Ну... сказать что-то пока сложно без разборки. Пилотовский дома работает уже с незапамятных времен, всё с ним нормально. По качеству тоже всё норм, за эти деньги трудно найти что-то похожее. По доставке проблем не было, коробка обмотана в стрейч.
Достоинства:
Комментарий:
Купила по совету мастера, который ремонтировал мой комп. Сказал, что этот фильтр в числе лучших в своём сегменте, по соотношению цены и качества.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный сетевой фильтр, один из лучших на рынке за небольшие деньги, спасает от перепадов напряги.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший, качественный сетевой фильтр.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший фильтр на 16А. Беру уже второй себе такой. Первый раз брала 1,8м, сейчас 3м.
Достоинства:
Комментарий:
Неплохой сетевой фильтр за свои деньги, но есть проблема с зазорами и с завода он уже весь в небольших царапинах. Смотрел его в разных местах и везде одно и тоже.
Достоинства:
Комментарий:
качественный сетевой фильтр.
Отзывы о товаре Сетевой фильтр Pilot m-MAX 3м (4 розетки) черный
Достоинства:
Комментарий:
Хороший удлинитель, вилки не вываливаются. Жаль нет варианта на 10м
Достоинства:
Комментарий:
работает. посмотрим что будет с ним дальше. до этого был Сетевой фильтр Pilot X-Pro лодка но сломался спустя 8 лет.
Достоинства:
Комментарий:
Повесил на стену. Всё отлично.
Достоинства:
Комментарий:
В целом вполне годное устройство при первом рассмотрении. А как работает скажут только лабораторные тесты. На обычном удлинителе на устройстве были шумы тут есть земля и все нормализовалось. При отсутствии APC на нашем рынке по нормальным ценам вероятнее всего неплохой выбор. Единственное хотелось бы модель на 3 розетки так как на 6 ну уж очень большая. Провод очень приличного сечения, выход провода фиксированный.
Достоинства:
Комментарий:
отличный фильтр второй такой уже беру
Достоинства:
Комментарий:
Ну... сказать что-то пока сложно без разборки. Пилотовский дома работает уже с незапамятных времен, всё с ним нормально. По качеству тоже всё норм, за эти деньги трудно найти что-то похожее. По доставке проблем не было, коробка обмотана в стрейч.
Достоинства:
Комментарий:
Купила по совету мастера, который ремонтировал мой комп. Сказал, что этот фильтр в числе лучших в своём сегменте, по соотношению цены и качества.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный сетевой фильтр, один из лучших на рынке за небольшие деньги, спасает от перепадов напряги.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший, качественный сетевой фильтр.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший фильтр на 16А. Беру уже второй себе такой. Первый раз брала 1,8м, сейчас 3м.
Достоинства:
Комментарий:
Неплохой сетевой фильтр за свои деньги, но есть проблема с зазорами и с завода он уже весь в небольших царапинах. Смотрел его в разных местах и везде одно и тоже.
Достоинства:
Комментарий:
качественный сетевой фильтр.