Сетевой фильтр Pilot mini 3м (4 розетки) белый
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Сетевой фильтр Pilot mini 3м (4 розетки) белый
Сетевые фильтры и удлинители Pilot представляют собой надежное и практичное решение для подключения электрических устройств в вашем доме или офисе. Этот удлинитель/сетевой фильтр произведен в России и отличается высоким качеством исполнения. Основные характеристики данного устройства включают в себя четыре розетки типа F (евророзетки), каждая из которых обеспечена заземлением для дополнительной безопасности. Защита от короткого замыкания гарантирует безопасную эксплуатацию подключенных приборов, а максимальный ток нагрузки составляет 10 А, что позволяет использовать устройства с общей мощностью до 2200 Вт. Удлинитель оснащен трехметровым шнуром, что обеспечивает удобство в размещении подсоединенных аппаратов на расстоянии от розетки. Белый цвет изделия гармонично впишется в любой интерьер, а наличие индикатора включения позволит легко определить рабочее состояние устройства. Кроме того, сетевой фильтр Pilot предлагает возможность крепления на стену, что помогает экономить пространство и упрощает организацию рабочего пространства. Отсутствие USB разъемов компенсируется надежностью и безопасностью стандартных розеток. Обладая всеми необходимыми функциями для безопасного и удобного подключения электрических приборов, удлинитель/сетевой фильтр Pilot станет отличным помощником в вашем доме или офисе.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 020 руб.505 руб. в СплитСетевой фильтр ZIS Company PILOT sG 5 роз 1,8м.
-
В наличииЦена 2 080 руб.520 руб. в СплитСетевой фильтр Power Cube,PRO, 5м, 6р, бел. (SPL(5+1)-16B-P-5М)
-
В наличииЦена 2 090 руб.523 руб. в СплитСетевой фильтр Most H6 5м (6 розеток) черный
-
В наличииЦена 2 150 руб.538 руб. в СплитСетевой фильтр Most TRG 2м (10 розеток) черный
-
В наличииЦена 2 170 руб.543 руб. в СплитСетевой фильтр Most ERG 2м (5 розеток) черный
-
В наличииЦена 2 180 руб.545 руб. в СплитСетевой фильтр Pilot S 1.8м (6 розеток) белый
-
В наличииЦена 2 270 руб.568 руб. в СплитСетевой фильтр Pilot sG 5 роз 3м. (PILOT SG 3M)
-
В наличииЦена 2 320 руб.580 руб. в СплитСетевой фильтр Pilot m-MAX 1.8м (4 розетки) черный
-
В наличииЦена 2 330 руб. 3 040 руб.583 руб. в СплитУдлинитель на катушке без заземления Perfeo RuPower 4 Sockets 30...
-
В наличииЦена 2 360 руб.590 руб. в СплитСетевой фильтр Most RG 10м (6 розеток) белый
-
В наличииЦена 2 370 руб.593 руб. в СплитСетевой фильтр Most HV6 2м (6 розеток) белый
-
В наличииЦена 2 430 руб.608 руб. в СплитСетевой фильтр Most TRG 5м (10 розеток) черный
Отзывы о товаре Сетевой фильтр Pilot mini 3м (4 розетки) белый