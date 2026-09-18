Сетевой фильтр Most HPw 2м (6 розеток) черный
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Характеристики
Описание товара Сетевой фильтр Most HPw 2м (6 розеток) черный
Сетевые фильтры и удлинители Most представляют собой надежное и удобное решение для подключения множества устройств к электросети. Этот удлинитель/сетевой фильтр от бренда Most, произведенный в России, оснащен шестью розетками, что позволяет удобно подключать сразу несколько приборов. Сетевой фильтр выполнен в классическом белом цвете и имеет длину шнура 2 метра, что обеспечивает гибкость в размещении на рабочем месте или в домашней обстановке. Устройство поддерживает евровилку (тип F) и евророзетки (тип F), гарантируя совместимость с большинством современных электроприборов. Особое внимание стоит уделить безопасности: удлинитель оснащен защитой от короткого замыкания, предохранителем и индикатором включения, что позволяет своевременно определить наличие питания и предотвратить возможные перегрузки. Заземление предусмотрено для пяти из шести розеток, что служит дополнительной защитой для подключаемых устройств. Максимальный ток нагрузки, который может выдерживать это устройство, составляет 10 ампер, а максимальная мощность подключенной нагрузки достигает 2200 Вт. Эти характеристики делают удлинитель идеальным выбором как для бытового, так и для профессионального использования. Отсутствие USB портов компенсируется высокой надежностью и функциональностью устройства.
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