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Сетевой фильтр ZIS Company PILOT sG 5 роз 5м. купить с доставкой в Москве
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Сетевой фильтр ZIS Company PILOT sG 5 роз 5м.

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Сетевой фильтр ZIS Company PILOT sG 5 роз 5м. - фото 1
Сетевой фильтр ZIS Company PILOT sG 5 роз 5м. - фото 2
Сетевой фильтр ZIS Company PILOT sG 5 роз 5м. - фото 3
Сетевой фильтр ZIS Company PILOT sG 5 роз 5м. - фото 4
Сетевой фильтр ZIS Company PILOT sG 5 роз 5м. - фото 5
Сетевой фильтр ZIS Company PILOT sG 5 роз 5м. - фото 6
Сетевой фильтр ZIS Company PILOT sG 5 роз 5м. - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
белый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
5
Количество розеток с заземлением
5
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
  • Сетевой фильтр ZIS Company PILOT sG 5 роз 5м. - фото 1
  • Сетевой фильтр ZIS Company PILOT sG 5 роз 5м. - фото 2
  • Сетевой фильтр ZIS Company PILOT sG 5 роз 5м. - фото 3
  • Сетевой фильтр ZIS Company PILOT sG 5 роз 5м. - фото 4
  • Сетевой фильтр ZIS Company PILOT sG 5 роз 5м. - фото 5
  • Сетевой фильтр ZIS Company PILOT sG 5 роз 5м. - фото 6
  • Сетевой фильтр ZIS Company PILOT sG 5 роз 5м. - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 580378
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Характеристики

Бренд
Pilot
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
белый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
5
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
5
USB разъем
нет
Длина шнура
5 м
Защита от короткого замыкания
Да
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
34х15х7
Вес, г.
710

Описание товара Сетевой фильтр ZIS Company PILOT sG 5 роз 5м.

Сетевой фильтр Pilot sG, создан на базе Pilot S, с оригинальной конструкцией розеток, формата Gadget Parking. Это позволяет подключить к изделию с 5-ю розетками до 10 различных потребителей. Сетевой фильтр Pilot sG, обеспечивает необходимые функции защиты бытовой и офисной техники от импульсных помех, возникающих в электросети. Сетевой фильтр Pilot sG снабжен защитой от импульсных помех и грозового разряда, имеет защиту от перегрузки, тока короткого замыкания и критического повышения температуры внутри корпуса. Корпус выполнен из прочного трудногорючего пластика, контактные шины выполнены из специального гибкого металла, обеспечивающего плотный контакт с вилкой. Сетевой фильтр Pilot sG отвечает всем требованиям российских стандартов в области электромагнитной совместимости и безопасности и может использоваться для подключения и защиты любой техники.

Отзывы о товаре Сетевой фильтр ZIS Company PILOT sG 5 роз 5м.




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Pilot
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
белый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
5
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
5
USB разъем
нет
Длина шнура
5 м
Защита от короткого замыкания
Да
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
Развернуть
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Россия
Описание
Сетевой фильтр Pilot sG, создан на базе Pilot S, с оригинальной конструкцией розеток, формата Gadget Parking. Это позволяет подключить к изделию с 5-ю розетками до 10 различных потребителей. Сетевой фильтр Pilot sG, обеспечивает необходимые функции защиты бытовой и офисной техники от импульсных помех, возникающих в электросети. Сетевой фильтр Pilot sG снабжен защитой от импульсных помех и грозового разряда, имеет защиту от перегрузки, тока короткого замыкания и критического повышения температуры внутри корпуса. Корпус выполнен из прочного трудногорючего пластика, контактные шины выполнены из специального гибкого металла, обеспечивающего плотный контакт с вилкой. Сетевой фильтр Pilot sG отвечает всем требованиям российских стандартов в области электромагнитной совместимости и безопасности и может использоваться для подключения и защиты любой техники.
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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