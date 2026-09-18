Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
белый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
6
Количество розеток с заземлением
4
Возможность крепления на стену
Да
Максимальный ток нагрузки
16
Максимальная мощность подключенной нагрузки
3500
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 150 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 255747
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Сетевой фильтр Most A16 1.6м (6 розеток) белый
Сетевой фильтр-удлинитель Most — это надежное и удобное решение для подключения различных электроприборов в вашем доме или офисе. Этот продукт, произведенный в России, сочетает в себе высокие стандарты качества и функциональность, обеспечивая безопасность и удобство использования.
Основные характеристики:
- Тип устройства: удлинитель/сетевой фильтр
- Бренд: Most
- Общее количество розеток: 6
- Длина шнура: 1,6 метра
- Цвет: белый
- Входная вилка и розетки: Тип F (евровилка и евророзетка)
- Заземление: 4 из 6 розеток имеют заземление, что обеспечивает дополнительную защиту подключенных устройств.
- Индикатор включения позволяет легко определить статус работы удлинителя.
- Возможность крепления на стену делает его удобным в использовании даже в ограниченном пространстве.
- Защита от короткого замыкания гарантирует безопасную эксплуатацию в течение длительного времени.
Также стоит отметить высокую производительность продукта: максимальный ток нагрузки составляет 16 ампер, а максимальная мощность подключенной нагрузки — до 3500 ватт. Однако устройство не оснащено USB разъемами, что может быть важно для пользователей, часто использующих устройства с USB зарядкой.
Сетевой фильтр-удлинитель Most — это отличный выбор для тех, кто ценит надежность и безопасность в сочетании с простотой в использовании и установке.
Сетевой фильтр-удлинитель Most — это надежное и удобное решение для подключения различных электроприборов в вашем доме или офисе. Этот продукт, произведенный в России, сочетает в себе высокие стандарты качества и функциональность, обеспечивая безопасность и удобство использования.
Основные характеристики:
- Тип устройства: удлинитель/сетевой фильтр
- Бренд: Most
- Общее количество розеток: 6
- Длина шнура: 1,6 метра
- Цвет: белый
- Входная вилка и розетки: Тип F (евровилка и евророзетка)
- Заземление: 4 из 6 розеток имеют заземление, что обеспечивает дополнительную защиту подключенных устройств.
- Индикатор включения позволяет легко определить статус работы удлинителя.
- Возможность крепления на стену делает его удобным в использовании даже в ограниченном пространстве.
- Защита от короткого замыкания гарантирует безопасную эксплуатацию в течение длительного времени.
Также стоит отметить высокую производительность продукта: максимальный ток нагрузки составляет 16 ампер, а максимальная мощность подключенной нагрузки — до 3500 ватт. Однако устройство не оснащено USB разъемами, что может быть важно для пользователей, часто использующих устройства с USB зарядкой.
Сетевой фильтр-удлинитель Most — это отличный выбор для тех, кто ценит надежность и безопасность в сочетании с простотой в использовании и установке.
Сетевой фильтр Most A16 1.6м (6 розеток) белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Сетевой фильтр Most A16 1.6м (6 розеток) белый