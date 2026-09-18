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Сетевой фильтр Most A16 1.6м (6 розеток) белый купить с доставкой в Москве
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Сетевой фильтр Most A16 1.6м (6 розеток) белый

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Сетевой фильтр Most A16 1.6м (6 розеток) белый - фото 1
Сетевой фильтр Most A16 1.6м (6 розеток) белый - фото 2
Сетевой фильтр Most A16 1.6м (6 розеток) белый - фото 3
Сетевой фильтр Most A16 1.6м (6 розеток) белый - фото 4
Сетевой фильтр Most A16 1.6м (6 розеток) белый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
белый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
6
Количество розеток с заземлением
4
Возможность крепления на стену
Да
Максимальный ток нагрузки
16
Максимальная мощность подключенной нагрузки
3500
  • Сетевой фильтр Most A16 1.6м (6 розеток) белый - фото 1
  • Сетевой фильтр Most A16 1.6м (6 розеток) белый - фото 2
  • Сетевой фильтр Most A16 1.6м (6 розеток) белый - фото 3
  • Сетевой фильтр Most A16 1.6м (6 розеток) белый - фото 4
  • Сетевой фильтр Most A16 1.6м (6 розеток) белый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 255747
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Характеристики

Бренд
Most
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
белый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
6
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
4
USB разъем
нет
Индикатор включения
да
Возможность крепления на стену
Да
Длина шнура
1,6 м
Защита от короткого замыкания
Да
Максимальный ток нагрузки
16
Максимальная мощность подключенной нагрузки
3500
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
15х7х4
Вес, г.
464

Описание товара Сетевой фильтр Most A16 1.6м (6 розеток) белый

Сетевой фильтр-удлинитель Most — это надежное и удобное решение для подключения различных электроприборов в вашем доме или офисе. Этот продукт, произведенный в России, сочетает в себе высокие стандарты качества и функциональность, обеспечивая безопасность и удобство использования. Основные характеристики: - Тип устройства: удлинитель/сетевой фильтр - Бренд: Most - Общее количество розеток: 6 - Длина шнура: 1,6 метра - Цвет: белый - Входная вилка и розетки: Тип F (евровилка и евророзетка) - Заземление: 4 из 6 розеток имеют заземление, что обеспечивает дополнительную защиту подключенных устройств. - Индикатор включения позволяет легко определить статус работы удлинителя. - Возможность крепления на стену делает его удобным в использовании даже в ограниченном пространстве. - Защита от короткого замыкания гарантирует безопасную эксплуатацию в течение длительного времени. Также стоит отметить высокую производительность продукта: максимальный ток нагрузки составляет 16 ампер, а максимальная мощность подключенной нагрузки — до 3500 ватт. Однако устройство не оснащено USB разъемами, что может быть важно для пользователей, часто использующих устройства с USB зарядкой. Сетевой фильтр-удлинитель Most — это отличный выбор для тех, кто ценит надежность и безопасность в сочетании с простотой в использовании и установке.

Отзывы о товаре Сетевой фильтр Most A16 1.6м (6 розеток) белый




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Most
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
белый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
6
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
4
USB разъем
нет
Индикатор включения
да
Возможность крепления на стену
Да
Длина шнура
1,6 м
Защита от короткого замыкания
Да
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Максимальный ток нагрузки
16
Максимальная мощность подключенной нагрузки
3500
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Россия
Описание
Сетевой фильтр-удлинитель Most — это надежное и удобное решение для подключения различных электроприборов в вашем доме или офисе. Этот продукт, произведенный в России, сочетает в себе высокие стандарты качества и функциональность, обеспечивая безопасность и удобство использования. Основные характеристики: - Тип устройства: удлинитель/сетевой фильтр - Бренд: Most - Общее количество розеток: 6 - Длина шнура: 1,6 метра - Цвет: белый - Входная вилка и розетки: Тип F (евровилка и евророзетка) - Заземление: 4 из 6 розеток имеют заземление, что обеспечивает дополнительную защиту подключенных устройств. - Индикатор включения позволяет легко определить статус работы удлинителя. - Возможность крепления на стену делает его удобным в использовании даже в ограниченном пространстве. - Защита от короткого замыкания гарантирует безопасную эксплуатацию в течение длительного времени. Также стоит отметить высокую производительность продукта: максимальный ток нагрузки составляет 16 ампер, а максимальная мощность подключенной нагрузки — до 3500 ватт. Однако устройство не оснащено USB разъемами, что может быть важно для пользователей, часто использующих устройства с USB зарядкой. Сетевой фильтр-удлинитель Most — это отличный выбор для тех, кто ценит надежность и безопасность в сочетании с простотой в использовании и установке.
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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