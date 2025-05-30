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Сетевой фильтр Most A10 1.6м (6 розеток) белый купить с доставкой в Москве
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Сетевой фильтр Most A10 1.6м (6 розеток) белый

25 Отзывы
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Сетевой фильтр Most A10 1.6м (6 розеток) белый - фото 1
Сетевой фильтр Most A10 1.6м (6 розеток) белый - фото 2
Сетевой фильтр Most A10 1.6м (6 розеток) белый - фото 3
Сетевой фильтр Most A10 1.6м (6 розеток) белый - фото 4
Сетевой фильтр Most A10 1.6м (6 розеток) белый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
белый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
6
Количество розеток с заземлением
6
Возможность крепления на стену
Да
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
  • Сетевой фильтр Most A10 1.6м (6 розеток) белый - фото 1
  • Сетевой фильтр Most A10 1.6м (6 розеток) белый - фото 2
  • Сетевой фильтр Most A10 1.6м (6 розеток) белый - фото 3
  • Сетевой фильтр Most A10 1.6м (6 розеток) белый - фото 4
  • Сетевой фильтр Most A10 1.6м (6 розеток) белый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 255603
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Характеристики

Бренд
Most
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
белый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
6
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
6
USB разъем
нет
Предохранитель
есть
Индикатор включения
да
Возможность крепления на стену
Да
Длина шнура
1,6 м
Защита от короткого замыкания
Да
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
29х16х5
Вес, г.
450

Описание товара Сетевой фильтр Most A10 1.6м (6 розеток) белый

Удлинитель Most А10 предназначен для подключения бытовой техники к сети электропитания. У каждой из четырех евророзеток имеется мощный (16A) индивидуальный выключатель,который обеспечивает удобство обращения с электропитанием и экономит Ваше время. Две узкие розетки имеют общий выключатель. Удлинитель Most A10 обеспечивает удобную эксплуатацию и подключение техники мощностью до 2.2кВт к розетке.

Отзывы о товаре Сетевой фильтр Most A10 1.6м (6 розеток) белый

Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Игорь Н.

Достоинства:


Комментарий:
Брал для мультимедийной системы. Но он выдерживает даже пылесос на 2кВт, и не греется.
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Вячеслав Б.

Достоинства:


Комментарий:
Первое впечатление хорошее, на вид качественный товар, посмотрим как покажет в деле
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Роман Ш.

Достоинства:


Комментарий:
чо писать,.работает. и будет долго работать,если не использовать полторакиловатные,и выше,нагрузки.
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Павел С.

Достоинства:


Комментарий:
Работает, качество хорошее.
Источник: Яндекс Маркет
29.04.2025
Дима Л.

Достоинства:


Комментарий:
Пластик хорошего качества, не воняет. Сделано хорошо, всё пропаяно отлично. Сетевой провод 2*0.75. Контакты- металл!
Источник: Яндекс Маркет
04.04.2025
Александр Васильев

Достоинства:


Комментарий:
Ок!Качественный товар
Источник: Яндекс Маркет
04.04.2025
Геннадий Г.

Достоинства:


Комментарий:
Качество нормальное. Все рабочее. На счет 2200Вт ничего не скажу, брал под маломощные потребители, которые изредка надо включать. Теперь не надо постоянно выдергивать вилки из розетки.
Источник: Яндекс Маркет
04.04.2025
Татьяна Л.

Достоинства:


Комментарий:
хорошее качество, пришёл быстро, всё работает
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2025
Юрий

Достоинства:


Комментарий:
Отличный удлинитель! Главное, на каждую розетку с "землёй" свой выключатель!
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2025
Валерий О.

Достоинства:


Комментарий:
Удобно. Уже много таких заказал.
Источник: Яндекс Маркет
26.03.2025
Андрей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Классная вещь!Поставлю для аквариума.
Источник: Яндекс Маркет
21.03.2025
Дмитрий М.

Достоинства:


Комментарий:
Очень удобный удлинитель
Источник: Яндекс Маркет
16.03.2025
Александр

Достоинства:


Комментарий:
Качество отличное, под каждую розетку автомат. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
11.03.2025
Максим Б.

Достоинства:


Комментарий:
Беру уже второй. Очень удобно. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
16.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Очень удобный удлинитель, каждая розетка выключается.
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2025
Игорь П.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошее устройство.Все работает. Удобно с раздельным включением розеток.
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2025
Александр Я.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошее соотношение цены и качества. Для рабочего стола школьника очень удобно.
Источник: Яндекс Маркет
18.01.2025
Виктор

Достоинства:


Комментарий:
Отличный товар, то что надо! Теперь мультиварку не надо постоянно выключать из сети, выключатель это вещь! Прикрепил на стену с помощью съёмной планки.
Источник: Яндекс Маркет
21.09.2024
Элеонора Г.

Достоинства:


Комментарий:
цена, качество отличные. Все рабочие очень удобно
Источник: Яндекс Маркет
19.08.2024
Георгий З.

Достоинства:


Комментарий:
Удобство отключения каждой розетки.
Источник: Яндекс Маркет
15.08.2024
Елена Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Очень довольна товаром. Удлинитель рабочий. Упаковка не повреждена.
Источник: Яндекс Маркет
03.08.2024
Данилов Александр Владимирович

Достоинства:


Комментарий:
поставил бы 5с плюсом, но смущает нагрев светляков в кнопках выключателей
Источник: Яндекс Маркет
31.07.2024
Светлана К.

Достоинства:


Комментарий:
Очень удобно, когда напротив каждой розетки свой выключатель, рекомендую. Я в восторге от этого сетевого фильтра
Источник: Яндекс Маркет
31.07.2024
Наталья П.

Достоинства:


Комментарий:
Первый купила китайский, а этот СПб и оба качественные. С удовольствием пользуемся.
Источник: Яндекс Маркет
26.07.2024
Юлия К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный удлинитель. Для каждого гнезда свой выключатель, очень удобно отключать прибор от сети не выдёргивая вилку. Заказала ещё один уже на 3 метра. Оба пригодятся.



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Most
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
белый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
6
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
6
USB разъем
нет
Предохранитель
есть
Индикатор включения
да
Возможность крепления на стену
Да
Длина шнура
1,6 м
Развернуть
Защита от короткого замыкания
Да
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Россия
Описание
Удлинитель Most А10 предназначен для подключения бытовой техники к сети электропитания. У каждой из четырех евророзеток имеется мощный (16A) индивидуальный выключатель,который обеспечивает удобство обращения с электропитанием и экономит Ваше время. Две узкие розетки имеют общий выключатель. Удлинитель Most A10 обеспечивает удобную эксплуатацию и подключение техники мощностью до 2.2кВт к розетке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Игорь Н.

Достоинства:


Комментарий:
Брал для мультимедийной системы. Но он выдерживает даже пылесос на 2кВт, и не греется.
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Вячеслав Б.

Достоинства:


Комментарий:
Первое впечатление хорошее, на вид качественный товар, посмотрим как покажет в деле
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Роман Ш.

Достоинства:


Комментарий:
чо писать,.работает. и будет долго работать,если не использовать полторакиловатные,и выше,нагрузки.
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Павел С.

Достоинства:


Комментарий:
Работает, качество хорошее.
Источник: Яндекс Маркет
29.04.2025
Дима Л.

Достоинства:


Комментарий:
Пластик хорошего качества, не воняет. Сделано хорошо, всё пропаяно отлично. Сетевой провод 2*0.75. Контакты- металл!
Источник: Яндекс Маркет
04.04.2025
Александр Васильев

Достоинства:


Комментарий:
Ок!Качественный товар
Источник: Яндекс Маркет
04.04.2025
Геннадий Г.

Достоинства:


Комментарий:
Качество нормальное. Все рабочее. На счет 2200Вт ничего не скажу, брал под маломощные потребители, которые изредка надо включать. Теперь не надо постоянно выдергивать вилки из розетки.
Источник: Яндекс Маркет
04.04.2025
Татьяна Л.

Достоинства:


Комментарий:
хорошее качество, пришёл быстро, всё работает
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2025
Юрий

Достоинства:


Комментарий:
Отличный удлинитель! Главное, на каждую розетку с "землёй" свой выключатель!
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2025
Валерий О.

Достоинства:


Комментарий:
Удобно. Уже много таких заказал.
Источник: Яндекс Маркет
26.03.2025
Андрей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Классная вещь!Поставлю для аквариума.
Источник: Яндекс Маркет
21.03.2025
Дмитрий М.

Достоинства:


Комментарий:
Очень удобный удлинитель
Источник: Яндекс Маркет
16.03.2025
Александр

Достоинства:


Комментарий:
Качество отличное, под каждую розетку автомат. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
11.03.2025
Максим Б.

Достоинства:


Комментарий:
Беру уже второй. Очень удобно. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
16.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Очень удобный удлинитель, каждая розетка выключается.
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2025
Игорь П.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошее устройство.Все работает. Удобно с раздельным включением розеток.
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2025
Александр Я.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошее соотношение цены и качества. Для рабочего стола школьника очень удобно.
Источник: Яндекс Маркет
18.01.2025
Виктор

Достоинства:


Комментарий:
Отличный товар, то что надо! Теперь мультиварку не надо постоянно выключать из сети, выключатель это вещь! Прикрепил на стену с помощью съёмной планки.
Источник: Яндекс Маркет
21.09.2024
Элеонора Г.

Достоинства:


Комментарий:
цена, качество отличные. Все рабочие очень удобно
Источник: Яндекс Маркет
19.08.2024
Георгий З.

Достоинства:


Комментарий:
Удобство отключения каждой розетки.
Источник: Яндекс Маркет
15.08.2024
Елена Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Очень довольна товаром. Удлинитель рабочий. Упаковка не повреждена.
Источник: Яндекс Маркет
03.08.2024
Данилов Александр Владимирович

Достоинства:


Комментарий:
поставил бы 5с плюсом, но смущает нагрев светляков в кнопках выключателей
Источник: Яндекс Маркет
31.07.2024
Светлана К.

Достоинства:


Комментарий:
Очень удобно, когда напротив каждой розетки свой выключатель, рекомендую. Я в восторге от этого сетевого фильтра
Источник: Яндекс Маркет
31.07.2024
Наталья П.

Достоинства:


Комментарий:
Первый купила китайский, а этот СПб и оба качественные. С удовольствием пользуемся.
Источник: Яндекс Маркет
26.07.2024
Юлия К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный удлинитель. Для каждого гнезда свой выключатель, очень удобно отключать прибор от сети не выдёргивая вилку. Заказала ещё один уже на 3 метра. Оба пригодятся.


Сетевой фильтр Most A10 1.6м (6 розеток) белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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