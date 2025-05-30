Сетевой фильтр Most A10 1.6м (6 розеток) белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
белый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
6
Количество розеток с заземлением
6
Возможность крепления на стену
Да
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 510 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 255603
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
белый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
6
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
6
USB разъем
нет
Предохранитель
есть
Индикатор включения
да
Возможность крепления на стену
Да
Длина шнура
1,6 м
Защита от короткого замыкания
Да
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
29х16х5
Вес, г.
450
Описание товара Сетевой фильтр Most A10 1.6м (6 розеток) белый
Удлинитель Most А10 предназначен для подключения бытовой техники к сети электропитания. У каждой из четырех евророзеток имеется мощный (16A) индивидуальный выключатель,который обеспечивает удобство обращения с электропитанием и экономит Ваше время. Две узкие розетки имеют общий выключатель. Удлинитель Most A10 обеспечивает удобную эксплуатацию и подключение техники мощностью до 2.2кВт к розетке.
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Бренд
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
белый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
6
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
6
USB разъем
нет
Предохранитель
есть
Индикатор включения
да
Возможность крепления на стену
Да
Длина шнура
1,6 м
Развернуть
Защита от короткого замыкания
Да
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Россия
Удлинитель Most А10 предназначен для подключения бытовой техники к сети электропитания. У каждой из четырех евророзеток имеется мощный (16A) индивидуальный выключатель,который обеспечивает удобство обращения с электропитанием и экономит Ваше время. Две узкие розетки имеют общий выключатель. Удлинитель Most A10 обеспечивает удобную эксплуатацию и подключение техники мощностью до 2.2кВт к розетке.
Достоинства:
Комментарий:
Брал для мультимедийной системы. Но он выдерживает даже пылесос на 2кВт, и не греется.
Достоинства:
Комментарий:
Первое впечатление хорошее, на вид качественный товар, посмотрим как покажет в деле
Достоинства:
Комментарий:
чо писать,.работает. и будет долго работать,если не использовать полторакиловатные,и выше,нагрузки.
Достоинства:
Комментарий:
Работает, качество хорошее.
Достоинства:
Комментарий:
Пластик хорошего качества, не воняет. Сделано хорошо, всё пропаяно отлично. Сетевой провод 2*0.75. Контакты- металл!
Достоинства:
Комментарий:
Ок!Качественный товар
Достоинства:
Комментарий:
Качество нормальное. Все рабочее. На счет 2200Вт ничего не скажу, брал под маломощные потребители, которые изредка надо включать. Теперь не надо постоянно выдергивать вилки из розетки.
Достоинства:
Комментарий:
хорошее качество, пришёл быстро, всё работает
Достоинства:
Комментарий:
Отличный удлинитель! Главное, на каждую розетку с "землёй" свой выключатель!
Достоинства:
Комментарий:
Удобно. Уже много таких заказал.
Достоинства:
Комментарий:
Классная вещь!Поставлю для аквариума.
Достоинства:
Комментарий:
Очень удобный удлинитель
Достоинства:
Комментарий:
Качество отличное, под каждую розетку автомат. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Беру уже второй. Очень удобно. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Очень удобный удлинитель, каждая розетка выключается.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошее устройство.Все работает. Удобно с раздельным включением розеток.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошее соотношение цены и качества. Для рабочего стола школьника очень удобно.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный товар, то что надо! Теперь мультиварку не надо постоянно выключать из сети, выключатель это вещь! Прикрепил на стену с помощью съёмной планки.
Достоинства:
Комментарий:
цена, качество отличные. Все рабочие очень удобно
Достоинства:
Комментарий:
Удобство отключения каждой розетки.
Достоинства:
Комментарий:
Очень довольна товаром. Удлинитель рабочий. Упаковка не повреждена.
Достоинства:
Комментарий:
поставил бы 5с плюсом, но смущает нагрев светляков в кнопках выключателей
Достоинства:
Комментарий:
Очень удобно, когда напротив каждой розетки свой выключатель, рекомендую. Я в восторге от этого сетевого фильтра
Достоинства:
Комментарий:
Первый купила китайский, а этот СПб и оба качественные. С удовольствием пользуемся.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный удлинитель. Для каждого гнезда свой выключатель, очень удобно отключать прибор от сети не выдёргивая вилку. Заказала ещё один уже на 3 метра. Оба пригодятся.
Сетевой фильтр Most A10 1.6м (6 розеток) белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Сетевой фильтр Most A10 1.6м (6 розеток) белый
Достоинства:
Комментарий:
Брал для мультимедийной системы. Но он выдерживает даже пылесос на 2кВт, и не греется.
Достоинства:
Комментарий:
Первое впечатление хорошее, на вид качественный товар, посмотрим как покажет в деле
Достоинства:
Комментарий:
чо писать,.работает. и будет долго работать,если не использовать полторакиловатные,и выше,нагрузки.
Достоинства:
Комментарий:
Работает, качество хорошее.
Достоинства:
Комментарий:
Пластик хорошего качества, не воняет. Сделано хорошо, всё пропаяно отлично. Сетевой провод 2*0.75. Контакты- металл!
Достоинства:
Комментарий:
Ок!Качественный товар
Достоинства:
Комментарий:
Качество нормальное. Все рабочее. На счет 2200Вт ничего не скажу, брал под маломощные потребители, которые изредка надо включать. Теперь не надо постоянно выдергивать вилки из розетки.
Достоинства:
Комментарий:
хорошее качество, пришёл быстро, всё работает
Достоинства:
Комментарий:
Отличный удлинитель! Главное, на каждую розетку с "землёй" свой выключатель!
Достоинства:
Комментарий:
Удобно. Уже много таких заказал.
Достоинства:
Комментарий:
Классная вещь!Поставлю для аквариума.
Достоинства:
Комментарий:
Очень удобный удлинитель
Достоинства:
Комментарий:
Качество отличное, под каждую розетку автомат. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Беру уже второй. Очень удобно. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Очень удобный удлинитель, каждая розетка выключается.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошее устройство.Все работает. Удобно с раздельным включением розеток.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошее соотношение цены и качества. Для рабочего стола школьника очень удобно.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный товар, то что надо! Теперь мультиварку не надо постоянно выключать из сети, выключатель это вещь! Прикрепил на стену с помощью съёмной планки.
Достоинства:
Комментарий:
цена, качество отличные. Все рабочие очень удобно
Достоинства:
Комментарий:
Удобство отключения каждой розетки.
Достоинства:
Комментарий:
Очень довольна товаром. Удлинитель рабочий. Упаковка не повреждена.
Достоинства:
Комментарий:
поставил бы 5с плюсом, но смущает нагрев светляков в кнопках выключателей
Достоинства:
Комментарий:
Очень удобно, когда напротив каждой розетки свой выключатель, рекомендую. Я в восторге от этого сетевого фильтра
Достоинства:
Комментарий:
Первый купила китайский, а этот СПб и оба качественные. С удовольствием пользуемся.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный удлинитель. Для каждого гнезда свой выключатель, очень удобно отключать прибор от сети не выдёргивая вилку. Заказала ещё один уже на 3 метра. Оба пригодятся.