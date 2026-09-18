Top.Mail.Ru
Сетевой фильтр Most LRG 3м (6 розеток) черный купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Сетевой фильтр Most LRG 3м (6 розеток) черный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Сетевой фильтр Most LRG 3м (6 розеток) черный - фото 1
Сетевой фильтр Most LRG 3м (6 розеток) черный - фото 2
Сетевой фильтр Most LRG 3м (6 розеток) черный - фото 3
Сетевой фильтр Most LRG 3м (6 розеток) черный - фото 4
Сетевой фильтр Most LRG 3м (6 розеток) черный - фото 5
Сетевой фильтр Most LRG 3м (6 розеток) черный - фото 6
Сетевой фильтр Most LRG 3м (6 розеток) черный - фото 7
Сетевой фильтр Most LRG 3м (6 розеток) черный - фото 8
Сетевой фильтр Most LRG 3м (6 розеток) черный - фото 9
Сетевой фильтр Most LRG 3м (6 розеток) черный - фото 10
Сетевой фильтр Most LRG 3м (6 розеток) черный - фото 11
Сетевой фильтр Most LRG 3м (6 розеток) черный - фото 12
Сетевой фильтр Most LRG 3м (6 розеток) черный - фото 13
Сетевой фильтр Most LRG 3м (6 розеток) черный - фото 14
Сетевой фильтр Most LRG 3м (6 розеток) черный - фото 15
Сетевой фильтр Most LRG 3м (6 розеток) черный - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
черный
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
6
Возможность крепления на стену
Да
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
  • Сетевой фильтр Most LRG 3м (6 розеток) черный - фото 1
  • Сетевой фильтр Most LRG 3м (6 розеток) черный - фото 2
  • Сетевой фильтр Most LRG 3м (6 розеток) черный - фото 3
  • Сетевой фильтр Most LRG 3м (6 розеток) черный - фото 4
  • Сетевой фильтр Most LRG 3м (6 розеток) черный - фото 5
  • Сетевой фильтр Most LRG 3м (6 розеток) черный - фото 6
  • Сетевой фильтр Most LRG 3м (6 розеток) черный - фото 7
  • Сетевой фильтр Most LRG 3м (6 розеток) черный - фото 8
  • Сетевой фильтр Most LRG 3м (6 розеток) черный - фото 9
  • Сетевой фильтр Most LRG 3м (6 розеток) черный - фото 10
  • Сетевой фильтр Most LRG 3м (6 розеток) черный - фото 11
  • Сетевой фильтр Most LRG 3м (6 розеток) черный - фото 12
  • Сетевой фильтр Most LRG 3м (6 розеток) черный - фото 13
  • Сетевой фильтр Most LRG 3м (6 розеток) черный - фото 14
  • Сетевой фильтр Most LRG 3м (6 розеток) черный - фото 15
  • Сетевой фильтр Most LRG 3м (6 розеток) черный - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 255749
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Most
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
черный
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
6
Заземление
есть
USB разъем
нет
Предохранитель
есть
Индикатор включения
да
Возможность крепления на стену
Да
Длина шнура
3 м
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
15х7х4
Вес, г.
607

Описание товара Сетевой фильтр Most LRG 3м (6 розеток) черный

Сетевой фильтр-удлинитель Most — это надежное и функциональное решение для вашего дома или офиса. Оснащенный длиной шнура в 3 метра, этот удлинитель предоставляет вам значительную свободу при размещении электроустройств. Благодаря общему количеству розеток в 6 штук, прибор позволяет подключать сразу несколько устройств, что особенно удобно для офисных помещений или мультимедийных центров. Устройство поддерживает стандартное сетевое напряжение в 220 В и рассчитано на максимальный ток нагрузки в 10 А, что делает его подходящим для большинства бытовых приборов и электроники. Черный цвет корпуса придаёт изделию стильный и универсальный вид, который будет гармонично сочетаться с любым интерьером. Сетевой фильтр-удлинитель Most оснащен заземлением для дополнительной безопасности и защиты от коротких замыканий. В нем используется входная вилка типа F (евровилка), а также розетки того же типа, что соответствует стандартам Европейского Союза и гарантирует совместимость с большинством устройств. Для защиты подключенных приборов предусмотрен встроенный предохранитель и индикатор включения, который сигнализирует о готовности к работе. Дополнительным преимуществом является возможность крепления на стену, что позволяет удобно организовать пространство и минимизировать беспорядок в проводах. Максимальная мощность подключенной нагрузки составляет 2200 Вт, что обеспечивает работу мощных приборов без риска перегрузки. Производится этот сетевой фильтр в России, гарантируя высокое качество и соответствие всем местным стандартам безопасности и надежности. Выбирайте сетевые фильтры-удлинители Most, если вам важны безопасность, функциональность и стильный дизайн.

Отзывы о товаре Сетевой фильтр Most LRG 3м (6 розеток) черный




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Most
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
черный
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
6
Заземление
есть
USB разъем
нет
Предохранитель
есть
Индикатор включения
да
Возможность крепления на стену
Да
Длина шнура
3 м
Максимальный ток нагрузки
10
Развернуть
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Россия
Описание
Сетевой фильтр-удлинитель Most — это надежное и функциональное решение для вашего дома или офиса. Оснащенный длиной шнура в 3 метра, этот удлинитель предоставляет вам значительную свободу при размещении электроустройств. Благодаря общему количеству розеток в 6 штук, прибор позволяет подключать сразу несколько устройств, что особенно удобно для офисных помещений или мультимедийных центров. Устройство поддерживает стандартное сетевое напряжение в 220 В и рассчитано на максимальный ток нагрузки в 10 А, что делает его подходящим для большинства бытовых приборов и электроники. Черный цвет корпуса придаёт изделию стильный и универсальный вид, который будет гармонично сочетаться с любым интерьером. Сетевой фильтр-удлинитель Most оснащен заземлением для дополнительной безопасности и защиты от коротких замыканий. В нем используется входная вилка типа F (евровилка), а также розетки того же типа, что соответствует стандартам Европейского Союза и гарантирует совместимость с большинством устройств. Для защиты подключенных приборов предусмотрен встроенный предохранитель и индикатор включения, который сигнализирует о готовности к работе. Дополнительным преимуществом является возможность крепления на стену, что позволяет удобно организовать пространство и минимизировать беспорядок в проводах. Максимальная мощность подключенной нагрузки составляет 2200 Вт, что обеспечивает работу мощных приборов без риска перегрузки. Производится этот сетевой фильтр в России, гарантируя высокое качество и соответствие всем местным стандартам безопасности и надежности. Выбирайте сетевые фильтры-удлинители Most, если вам важны безопасность, функциональность и стильный дизайн.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сетевой фильтр Most LRG 3м (6 розеток) черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...