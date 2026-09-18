Сетевой фильтр Most LRG 3м (6 розеток) черный
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Характеристики
Описание товара Сетевой фильтр Most LRG 3м (6 розеток) черный
Сетевой фильтр-удлинитель Most — это надежное и функциональное решение для вашего дома или офиса. Оснащенный длиной шнура в 3 метра, этот удлинитель предоставляет вам значительную свободу при размещении электроустройств. Благодаря общему количеству розеток в 6 штук, прибор позволяет подключать сразу несколько устройств, что особенно удобно для офисных помещений или мультимедийных центров. Устройство поддерживает стандартное сетевое напряжение в 220 В и рассчитано на максимальный ток нагрузки в 10 А, что делает его подходящим для большинства бытовых приборов и электроники. Черный цвет корпуса придаёт изделию стильный и универсальный вид, который будет гармонично сочетаться с любым интерьером. Сетевой фильтр-удлинитель Most оснащен заземлением для дополнительной безопасности и защиты от коротких замыканий. В нем используется входная вилка типа F (евровилка), а также розетки того же типа, что соответствует стандартам Европейского Союза и гарантирует совместимость с большинством устройств. Для защиты подключенных приборов предусмотрен встроенный предохранитель и индикатор включения, который сигнализирует о готовности к работе. Дополнительным преимуществом является возможность крепления на стену, что позволяет удобно организовать пространство и минимизировать беспорядок в проводах. Максимальная мощность подключенной нагрузки составляет 2200 Вт, что обеспечивает работу мощных приборов без риска перегрузки. Производится этот сетевой фильтр в России, гарантируя высокое качество и соответствие всем местным стандартам безопасности и надежности. Выбирайте сетевые фильтры-удлинители Most, если вам важны безопасность, функциональность и стильный дизайн.
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