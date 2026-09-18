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Сетевой фильтр Most RG-U 1.5м (6 розеток) белый купить с доставкой в Москве
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Сетевой фильтр Most RG-U 1.5м (6 розеток) белый

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Сетевой фильтр Most RG-U 1.5м (6 розеток) белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
Входная вилка
IEC 320 C14
Общее количество розеток
6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 255618
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Характеристики

Бренд
Most
Тип товара
Сетевые фильтры
Входная вилка
IEC 320 C14
Общее количество розеток
6
Длина шнура
1,5 м
Защита от короткого замыкания
Да
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
35х10х5
Вес, г.
553

Описание товара Сетевой фильтр Most RG-U 1.5м (6 розеток) белый

Most RG-U сетевой фильтр для дома и офиса со шнуром для подключения к UPS. Предназначен для защиты компьютерной техники, аудио-видео аппаратуры от импульсных перенапряжений и высокочастотных помех. Рекомендуется для использования в сетях с относительно стабильным напряжением. Недорогая модель с хорошими характеристиками

Отзывы о товаре Сетевой фильтр Most RG-U 1.5м (6 розеток) белый




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Характеристики
Бренд
Most
Тип товара
Сетевые фильтры
Входная вилка
IEC 320 C14
Общее количество розеток
6
Длина шнура
1,5 м
Защита от короткого замыкания
Да
Страна производитель
Россия
Описание
Most RG-U сетевой фильтр для дома и офиса со шнуром для подключения к UPS. Предназначен для защиты компьютерной техники, аудио-видео аппаратуры от импульсных перенапряжений и высокочастотных помех. Рекомендуется для использования в сетях с относительно стабильным напряжением. Недорогая модель с хорошими характеристиками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сетевой фильтр Most RG-U 1.5м (6 розеток) белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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