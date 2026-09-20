Top.Mail.Ru
Фильтр-удлинитель Power Cube 6 Sockets 3.0m Black SPG6-B3M купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Фильтр-удлинитель Power Cube 6 Sockets 3.0m Black SPG6-B3M

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Фильтр-удлинитель Power Cube 6 Sockets 3.0m Black SPG6-B3M - фото 1
Фильтр-удлинитель Power Cube 6 Sockets 3.0m Black SPG6-B3M - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
  • Фильтр-удлинитель Power Cube 6 Sockets 3.0m Black SPG6-B3M - фото 1
  • Фильтр-удлинитель Power Cube 6 Sockets 3.0m Black SPG6-B3M - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 661106
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Power Cube
Тип товара
Сетевые фильтры
Размеры в упаковке, см
30х10х5
Вес, кг.
1.1

Описание товара Фильтр-удлинитель Power Cube 6 Sockets 3.0m Black SPG6-B3M

Фильтр-удлинитель Power Cube предназначен для подключения электроприборов различного назначения к электрической сети переменного тока, напряжением до 250В номинальной частоты 50Гц.

Отзывы о товаре Фильтр-удлинитель Power Cube 6 Sockets 3.0m Black SPG6-B3M




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Power Cube
Тип товара
Сетевые фильтры
Описание
Фильтр-удлинитель Power Cube предназначен для подключения электроприборов различного назначения к электрической сети переменного тока, напряжением до 250В номинальной частоты 50Гц.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Фильтр-удлинитель Power Cube 6 Sockets 3.0m Black SPG6-B3M - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...