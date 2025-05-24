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Сетевой фильтр Pilot mini 1.8м (4 розетки) белый купить с доставкой в Москве
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Сетевой фильтр Pilot mini 1.8м (4 розетки) белый

21 Отзывы
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Сетевой фильтр Pilot mini 1.8м (4 розетки) белый - фото 1
Сетевой фильтр Pilot mini 1.8м (4 розетки) белый - фото 2
Сетевой фильтр Pilot mini 1.8м (4 розетки) белый - фото 3
Сетевой фильтр Pilot mini 1.8м (4 розетки) белый - фото 4
Сетевой фильтр Pilot mini 1.8м (4 розетки) белый - фото 5
Сетевой фильтр Pilot mini 1.8м (4 розетки) белый - фото 6
Сетевой фильтр Pilot mini 1.8м (4 розетки) белый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
белый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
4
Количество розеток с заземлением
4
Возможность крепления на стену
Да
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
  • Сетевой фильтр Pilot mini 1.8м (4 розетки) белый - фото 1
  • Сетевой фильтр Pilot mini 1.8м (4 розетки) белый - фото 2
  • Сетевой фильтр Pilot mini 1.8м (4 розетки) белый - фото 3
  • Сетевой фильтр Pilot mini 1.8м (4 розетки) белый - фото 4
  • Сетевой фильтр Pilot mini 1.8м (4 розетки) белый - фото 5
  • Сетевой фильтр Pilot mini 1.8м (4 розетки) белый - фото 6
  • Сетевой фильтр Pilot mini 1.8м (4 розетки) белый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 255595
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Характеристики

Бренд
Pilot
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
белый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
4
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
4
USB разъем
нет
Индикатор включения
да
Возможность крепления на стену
Да
Длина шнура
1,8 м
Защита от короткого замыкания
Да
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
28х15х5
Вес, г.
520

Описание товара Сетевой фильтр Pilot mini 1.8м (4 розетки) белый

Сетевой фильтр/удлинитель Pilot — надежное и функциональное устройство, созданное для безопасного и удобного питания ваших электроприборов. Производится в России, что обеспечивает высокое качество и соответствие стандартам безопасности. Этот удлинитель оснащен четырьмя розетками типа F (евророзетка), каждая из которых имеет заземление для дополнительной безопасности. Устройство также защищено от короткого замыкания, что способствует увеличению срока службы подключенной техники. Белый цвет корпуса органично вписывается в любой интерьер, а длина шнура 1,8 метра позволяет без труда подключать приборы на оптимальном расстоянии от источника питания. Входная вилка типа F обеспечивает надежное соединение с европейскими стандартами розеток. Максимальный ток нагрузки данного удлинителя составляет 10 А, а максимальная мощность подключенной нагрузки достигает 2200 Вт, что позволяет подключать крупные бытовые приборы. Индикатор включения информирует о работе устройства, обеспечивая дополнительный контроль. Pilot предлагает возможность крепления на стену, что позволяет удобно организовать пространство и предотвратить путаницу кабелей. Несмотря на отсутствие USB-разъемов, данное устройство прекрасно справляется с базовыми задачами питания и защиты от перепадов электричества.

Отзывы о товаре Сетевой фильтр Pilot mini 1.8м (4 розетки) белый

Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Павел У.

Достоинства:


Комментарий:
Работает защищает компьютер и другую технику от перепадов в сети. Первый фильтр этого производителя брал ещё 8 лет назад 2 шт умерли за это время, живу в регионе где с электро сетями печально, часто перепады напряжение и тд. Техника осталась целой. Свои функции выполняет!
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2025
Иван

Достоинства:


Комментарий:
соответствует описанию, всё работает, спасибо за качество
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Yuriy S.

Достоинства:


Комментарий:
качественный и аккуратный сетевой фильтр.
Источник: Яндекс Маркет
09.04.2025
Елена С.

Достоинства:


Комментарий:
Все работает. Правда , по длине не просчитала. Надо было брать с более длинным проводом. Но со своей задачей справляется. Товар качественный.
Источник: Яндекс Маркет
26.03.2025
Дина Т.

Достоинства:


Комментарий:
Все хорошо. Работает отлично!Спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
26.03.2025
Дмитрий П.

Достоинства:


Комментарий:
Заказал сразу 3, подключил, все работает. Всегда пользовался фильтрами pilot, никогда не подводили, уверен, что и эти mini’ки выполнят свою задачу на отлично.
Источник: Яндекс Маркет
11.03.2025
Татьяна П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный удлинитель. Единственное, что не понравилось - чёрный провод. Больше недочетов нет
Источник: Яндекс Маркет
12.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично функционирует, спасибо продавцу!
Источник: Яндекс Маркет
25.12.2024
Марина Я.

Достоинства:


Комментарий:
Фильтр понравился, работает уже 2 недели без замечаний. Предыдущий (Фотон) проработал 3 дня, потом сломался выключатель.
Источник: Яндекс Маркет
04.11.2024
Сергей И.

Достоинства:


Комментарий:
Качественный пилот ! Пользуюсь только этим производителем, хотя дороговато, но качество и безопасность на первом месте.
Источник: Яндекс Маркет
02.10.2024
Павел Б.

Достоинства:


Комментарий:
Супер фильтр. Российское качество. Цена конечно повыше, чем у китайского ноунейма, но зато никаких помех в питании в квартире со старой проводкой.
Источник: Яндекс Маркет
24.09.2024
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
Работает . Исполнение качественное!
Источник: Яндекс Маркет
04.09.2024
Татьяна Д.

Достоинства:


Комментарий:
Переключатель горит синим))
Источник: Яндекс Маркет
31.08.2024
Романыч

Достоинства:


Комментарий:
Отлично всё работает. Боевое крещение ещё не прошли, взял 2 штуки, но есть есть Pilot другой серии и он справляется со своей задачей.
Источник: Яндекс Маркет
23.07.2024
Людмила Г.

Достоинства:


Комментарий:
Пользуемся только Пилотами
Источник: Яндекс Маркет
16.07.2024
Константин К.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично, пришло быстрее
Источник: Яндекс Маркет
13.07.2024
Андрей И.

Достоинства:


Комментарий:
Вроде нормальный сетевой фильтр, пользуюсь не долго, пока работает без проблем
Источник: Яндекс Маркет
04.07.2024
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
Использую сетевые фильтры только этой марки
Источник: Яндекс Маркет
30.06.2024
Дмитрий Р.

Достоинства:


Комментарий:
Отличное качество, все фильтры дома фирмы pilot, очень доволен.
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2024
Андрей А.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично. Оригинал есть оригинал
Источник: Яндекс Маркет
21.08.2023
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
Спасибо за товар, всё в порядке.



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Pilot
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
белый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
4
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
4
USB разъем
нет
Индикатор включения
да
Возможность крепления на стену
Да
Длина шнура
1,8 м
Защита от короткого замыкания
Да
Развернуть
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Россия
Описание
Сетевой фильтр/удлинитель Pilot — надежное и функциональное устройство, созданное для безопасного и удобного питания ваших электроприборов. Производится в России, что обеспечивает высокое качество и соответствие стандартам безопасности. Этот удлинитель оснащен четырьмя розетками типа F (евророзетка), каждая из которых имеет заземление для дополнительной безопасности. Устройство также защищено от короткого замыкания, что способствует увеличению срока службы подключенной техники. Белый цвет корпуса органично вписывается в любой интерьер, а длина шнура 1,8 метра позволяет без труда подключать приборы на оптимальном расстоянии от источника питания. Входная вилка типа F обеспечивает надежное соединение с европейскими стандартами розеток. Максимальный ток нагрузки данного удлинителя составляет 10 А, а максимальная мощность подключенной нагрузки достигает 2200 Вт, что позволяет подключать крупные бытовые приборы. Индикатор включения информирует о работе устройства, обеспечивая дополнительный контроль. Pilot предлагает возможность крепления на стену, что позволяет удобно организовать пространство и предотвратить путаницу кабелей. Несмотря на отсутствие USB-разъемов, данное устройство прекрасно справляется с базовыми задачами питания и защиты от перепадов электричества.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Павел У.

Достоинства:


Комментарий:
Работает защищает компьютер и другую технику от перепадов в сети. Первый фильтр этого производителя брал ещё 8 лет назад 2 шт умерли за это время, живу в регионе где с электро сетями печально, часто перепады напряжение и тд. Техника осталась целой. Свои функции выполняет!
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2025
Иван

Достоинства:


Комментарий:
соответствует описанию, всё работает, спасибо за качество
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Yuriy S.

Достоинства:


Комментарий:
качественный и аккуратный сетевой фильтр.
Источник: Яндекс Маркет
09.04.2025
Елена С.

Достоинства:


Комментарий:
Все работает. Правда , по длине не просчитала. Надо было брать с более длинным проводом. Но со своей задачей справляется. Товар качественный.
Источник: Яндекс Маркет
26.03.2025
Дина Т.

Достоинства:


Комментарий:
Все хорошо. Работает отлично!Спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
26.03.2025
Дмитрий П.

Достоинства:


Комментарий:
Заказал сразу 3, подключил, все работает. Всегда пользовался фильтрами pilot, никогда не подводили, уверен, что и эти mini’ки выполнят свою задачу на отлично.
Источник: Яндекс Маркет
11.03.2025
Татьяна П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный удлинитель. Единственное, что не понравилось - чёрный провод. Больше недочетов нет
Источник: Яндекс Маркет
12.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично функционирует, спасибо продавцу!
Источник: Яндекс Маркет
25.12.2024
Марина Я.

Достоинства:


Комментарий:
Фильтр понравился, работает уже 2 недели без замечаний. Предыдущий (Фотон) проработал 3 дня, потом сломался выключатель.
Источник: Яндекс Маркет
04.11.2024
Сергей И.

Достоинства:


Комментарий:
Качественный пилот ! Пользуюсь только этим производителем, хотя дороговато, но качество и безопасность на первом месте.
Источник: Яндекс Маркет
02.10.2024
Павел Б.

Достоинства:


Комментарий:
Супер фильтр. Российское качество. Цена конечно повыше, чем у китайского ноунейма, но зато никаких помех в питании в квартире со старой проводкой.
Источник: Яндекс Маркет
24.09.2024
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
Работает . Исполнение качественное!
Источник: Яндекс Маркет
04.09.2024
Татьяна Д.

Достоинства:


Комментарий:
Переключатель горит синим))
Источник: Яндекс Маркет
31.08.2024
Романыч

Достоинства:


Комментарий:
Отлично всё работает. Боевое крещение ещё не прошли, взял 2 штуки, но есть есть Pilot другой серии и он справляется со своей задачей.
Источник: Яндекс Маркет
23.07.2024
Людмила Г.

Достоинства:


Комментарий:
Пользуемся только Пилотами
Источник: Яндекс Маркет
16.07.2024
Константин К.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично, пришло быстрее
Источник: Яндекс Маркет
13.07.2024
Андрей И.

Достоинства:


Комментарий:
Вроде нормальный сетевой фильтр, пользуюсь не долго, пока работает без проблем
Источник: Яндекс Маркет
04.07.2024
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
Использую сетевые фильтры только этой марки
Источник: Яндекс Маркет
30.06.2024
Дмитрий Р.

Достоинства:


Комментарий:
Отличное качество, все фильтры дома фирмы pilot, очень доволен.
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2024
Андрей А.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично. Оригинал есть оригинал
Источник: Яндекс Маркет
21.08.2023
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
Спасибо за товар, всё в порядке.


Сетевой фильтр Pilot mini 1.8м (4 розетки) белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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