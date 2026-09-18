Сетевой фильтр Most ERG 2м (5 розеток) белый
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Сетевой фильтр Most ERG 2м (5 розеток) белый
Сетевой фильтр-удлинитель Most — это надежное и функциональное устройство, разработанное для обеспечения безопасности и удобства использования в домашней и офисной среде. Этот удлинитель оснащен всеми необходимыми характеристиками для обеспечения долговременной и безопасной работы ваших электронных устройств. Основные характеристики: - **Длина шнура:** 2 метра, что обеспечивает удобство подключения к удаленным от сети устройствам. - **Защита от короткого замыкания:** гарантия безопасности использования, предотвращающая повреждения ваших приборов. - **Максимальный ток нагрузки:** 10 ампер, что позволяет подключать и эффективно использовать различные устройства. - **Напряжение сети:** 220 вольт, стандартное напряжение для большинства бытовых приборов. - **Цвет:** белый, который легко впишется в любой интерьер. - **Заземление:** присутствует, улучшая защиту устройств от перепадов напряжения. - **Бренд:** Most, известный своим качеством и надежностью. - **Страна производитель:** Россия, что гарантирует высокие стандарты исполнения. - **Входная вилка:** Тип F (евровилка), совместима с большинством розеток. - **Общее количество розеток:** 5, что позволяет одновременно подключать несколько устройств. - **Тип розеток:** Тип F (евророзетка), подходящие для стандартных вилок. - **Количество розеток с заземлением:** 4, обеспечивая дополнительную безопасность для ваших аппаратов. - **Предохранитель:** встроенный, защищает от перегрузок и коротких замыканий. - **Индикатор включения:** позволяет одним взглядом определить состояние работы устройства. - **Возможность крепления на стену:** облегчает размещение и использование в вашем пространстве. Сетевые фильтры-удлинители Most — это идеальный выбор для тех, кто ценит надежность, безопасность и удобство в использовании.
Отзывы о товаре Сетевой фильтр Most ERG 2м (5 розеток) белый