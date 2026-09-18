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Сетевой фильтр Most ERG 2м (5 розеток) белый купить с доставкой в Москве
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Сетевой фильтр Most ERG 2м (5 розеток) белый

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Сетевой фильтр Most ERG 2м (5 розеток) белый - фото 1
Сетевой фильтр Most ERG 2м (5 розеток) белый - фото 2
Сетевой фильтр Most ERG 2м (5 розеток) белый - фото 3
Сетевой фильтр Most ERG 2м (5 розеток) белый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
белый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
5
Количество розеток с заземлением
4
Возможность крепления на стену
Да
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
  • Сетевой фильтр Most ERG 2м (5 розеток) белый - фото 1
  • Сетевой фильтр Most ERG 2м (5 розеток) белый - фото 2
  • Сетевой фильтр Most ERG 2м (5 розеток) белый - фото 3
  • Сетевой фильтр Most ERG 2м (5 розеток) белый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-7%
2 020 руб.  2 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 255641
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Характеристики

Бренд
Most
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
белый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
5
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
4
USB разъем
нет
Предохранитель
есть
Индикатор включения
да
Возможность крепления на стену
Да
Длина шнура
2 м
Защита от короткого замыкания
Да
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
15х7х4
Вес, г.
610

Описание товара Сетевой фильтр Most ERG 2м (5 розеток) белый

Сетевой фильтр-удлинитель Most — это надежное и функциональное устройство, разработанное для обеспечения безопасности и удобства использования в домашней и офисной среде. Этот удлинитель оснащен всеми необходимыми характеристиками для обеспечения долговременной и безопасной работы ваших электронных устройств. Основные характеристики: - **Длина шнура:** 2 метра, что обеспечивает удобство подключения к удаленным от сети устройствам. - **Защита от короткого замыкания:** гарантия безопасности использования, предотвращающая повреждения ваших приборов. - **Максимальный ток нагрузки:** 10 ампер, что позволяет подключать и эффективно использовать различные устройства. - **Напряжение сети:** 220 вольт, стандартное напряжение для большинства бытовых приборов. - **Цвет:** белый, который легко впишется в любой интерьер. - **Заземление:** присутствует, улучшая защиту устройств от перепадов напряжения. - **Бренд:** Most, известный своим качеством и надежностью. - **Страна производитель:** Россия, что гарантирует высокие стандарты исполнения. - **Входная вилка:** Тип F (евровилка), совместима с большинством розеток. - **Общее количество розеток:** 5, что позволяет одновременно подключать несколько устройств. - **Тип розеток:** Тип F (евророзетка), подходящие для стандартных вилок. - **Количество розеток с заземлением:** 4, обеспечивая дополнительную безопасность для ваших аппаратов. - **Предохранитель:** встроенный, защищает от перегрузок и коротких замыканий. - **Индикатор включения:** позволяет одним взглядом определить состояние работы устройства. - **Возможность крепления на стену:** облегчает размещение и использование в вашем пространстве. Сетевые фильтры-удлинители Most — это идеальный выбор для тех, кто ценит надежность, безопасность и удобство в использовании.

Отзывы о товаре Сетевой фильтр Most ERG 2м (5 розеток) белый




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Most
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
белый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
5
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
4
USB разъем
нет
Предохранитель
есть
Индикатор включения
да
Возможность крепления на стену
Да
Длина шнура
2 м
Развернуть
Защита от короткого замыкания
Да
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Россия
Описание
Сетевой фильтр-удлинитель Most — это надежное и функциональное устройство, разработанное для обеспечения безопасности и удобства использования в домашней и офисной среде. Этот удлинитель оснащен всеми необходимыми характеристиками для обеспечения долговременной и безопасной работы ваших электронных устройств. Основные характеристики: - **Длина шнура:** 2 метра, что обеспечивает удобство подключения к удаленным от сети устройствам. - **Защита от короткого замыкания:** гарантия безопасности использования, предотвращающая повреждения ваших приборов. - **Максимальный ток нагрузки:** 10 ампер, что позволяет подключать и эффективно использовать различные устройства. - **Напряжение сети:** 220 вольт, стандартное напряжение для большинства бытовых приборов. - **Цвет:** белый, который легко впишется в любой интерьер. - **Заземление:** присутствует, улучшая защиту устройств от перепадов напряжения. - **Бренд:** Most, известный своим качеством и надежностью. - **Страна производитель:** Россия, что гарантирует высокие стандарты исполнения. - **Входная вилка:** Тип F (евровилка), совместима с большинством розеток. - **Общее количество розеток:** 5, что позволяет одновременно подключать несколько устройств. - **Тип розеток:** Тип F (евророзетка), подходящие для стандартных вилок. - **Количество розеток с заземлением:** 4, обеспечивая дополнительную безопасность для ваших аппаратов. - **Предохранитель:** встроенный, защищает от перегрузок и коротких замыканий. - **Индикатор включения:** позволяет одним взглядом определить состояние работы устройства. - **Возможность крепления на стену:** облегчает размещение и использование в вашем пространстве. Сетевые фильтры-удлинители Most — это идеальный выбор для тех, кто ценит надежность, безопасность и удобство в использовании.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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