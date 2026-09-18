Сетевой фильтр PC Pet AP01006-5-GR 5м (5 розеток) серый
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Характеристики
Описание товара Сетевой фильтр PC Pet AP01006-5-GR 5м (5 розеток) серый
Сетевой фильтр-удлинитель PC Pet — это надежное решение для обеспечения стабильного электропитания ваших устройств. Этот удлинитель сочетает в себе функциональность и безопасность, предоставляя пользователю пять розеток европейского стандарта (Тип F) с обязательным заземлением, что обеспечивает дополнительную защиту от перепадов напряжения. Сетевой фильтр выполнен в элегантном сером цвете и оснащен шнуром длиной 5 метров, что дает возможность подключить устройства отдаленные от розеток. Для удобства пользования предусмотрен индикатор включения, позволяющий легко определить, работает ли устройство. Модель оснащена защитой от короткого замыкания и предохранителем, что важно для сохранности подсоединенной техники и предотвращения возможных аварийных ситуаций. Максимальный ток нагрузки составляет 10 А, а предельно допустимая мощность подключенной нагрузки достигает 2200 Вт, что делает этот удлинитель идеальным выбором для бытовых приборов и электроники средней мощности. Удлинитель PC Pet использует евроразъемы (Тип F) как для входной вилки, так и для всех розеток, что обеспечивает совместимость с большинством бытовых приборов. Этот многофункциональный аксессуар станет незаменимым помощником в вашем доме или офисе, гарантируя надежную работу подключенных устройств.
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