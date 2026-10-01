Сетевой фильтр Defender ES 5 5 м, черный, 5 розеток (99486)
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Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%660 руб. 820 руб.
В наличии
Код товара: 165179
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Загружаем...
660 руб. -20%
820 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
58х32х12
Вес, г.
600
Описание товара Сетевой фильтр Defender ES 5 5 м, черный, 5 розеток (99486)
Устройства начального уровня для экономичной защиты широкого спектра бытовой и электронной техники
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Устройства начального уровня для экономичной защиты широкого спектра бытовой и электронной техники
Купить Сетевой фильтр Defender ES 5 5 м, черный, 5 розеток (99486) - по цене 660 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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