Сетевой фильтр Buro 500SH-5-B 5м (5 розеток) черный
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Характеристики
Описание товара Сетевой фильтр Buro 500SH-5-B 5м (5 розеток) черный
Сетевой фильтр-удлинитель Buro — это надежное и функциональное решение для подключения ваших электронных устройств в домашних и офисных условиях. Он сочетает в себе продуманный дизайн и высокий уровень безопасности. Этот удлинитель оснащен пятью розетками типа F с заземлением, что обеспечивает подключение сразу нескольких устройств с европейскими вилками. Общая длина шнура составляет 5 метров, что обеспечивает комфортное подключение даже удаленных от розетки приборов. Buro предоставляет дополнительные меры защиты. Немаловажно, что у этого сетевого фильтра имеется защита от короткого замыкания, что обеспечивает надежную защиту вашей техники. Также имеется индикатор включения, который позволяет легко определить его рабочее состояние. Устройство выполнено в классическом черном цвете, что способствует его легкой интеграции в любой интерьер. Вес сетевого фильтра составляет 0,64 кг, благодаря чему он устойчиво располагается на поверхности. Для вашего удобства предусмотрена возможность крепления на стену. Максимальный ток нагрузки устройства составляет 10 А, что позволяет подключать к нему высокомощные устройства без опасений перегрузки. Хотя в устройстве отсутствуют USB разъемы, его основные характеристики делают Buro идеальным выбором для надежного и безопасного использования электрической энергии.
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