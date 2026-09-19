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Сетевой фильтр Buro 500SH-1.8-SW-B 1.8м (5 розеток) черный купить с доставкой в Москве
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Сетевой фильтр Buro 500SH-1.8-SW-B 1.8м (5 розеток) черный

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Сетевой фильтр Buro 500SH-1.8-SW-B 1.8м (5 розеток) черный - фото 1
Сетевой фильтр Buro 500SH-1.8-SW-B 1.8м (5 розеток) черный - фото 2
Сетевой фильтр Buro 500SH-1.8-SW-B 1.8м (5 розеток) черный - фото 3
Сетевой фильтр Buro 500SH-1.8-SW-B 1.8м (5 розеток) черный - фото 4
Сетевой фильтр Buro 500SH-1.8-SW-B 1.8м (5 розеток) черный - фото 5
Сетевой фильтр Buro 500SH-1.8-SW-B 1.8м (5 розеток) черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
черный
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
5
Количество розеток с заземлением
5
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
  • Сетевой фильтр Buro 500SH-1.8-SW-B 1.8м (5 розеток) черный - фото 1
  • Сетевой фильтр Buro 500SH-1.8-SW-B 1.8м (5 розеток) черный - фото 2
  • Сетевой фильтр Buro 500SH-1.8-SW-B 1.8м (5 розеток) черный - фото 3
  • Сетевой фильтр Buro 500SH-1.8-SW-B 1.8м (5 розеток) черный - фото 4
  • Сетевой фильтр Buro 500SH-1.8-SW-B 1.8м (5 розеток) черный - фото 5
  • Сетевой фильтр Buro 500SH-1.8-SW-B 1.8м (5 розеток) черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 399836
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Характеристики

Бренд
Buro
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
черный
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
5
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
5
USB разъем
нет
Индикатор включения
да
Длина шнура
1,8 м
Защита от короткого замыкания
Да
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х10х5
Вес, г.
400

Описание товара Сетевой фильтр Buro 500SH-1.8-SW-B 1.8м (5 розеток) черный

сетевой фильтр, 5 евророзеток с подсвечивающимися выключателями, макс. ток нагрузки 10А, макс. импульс. напряжение/ток помехи: 6000В/4500А, степень подавления ВЧ помех: 40дБ, кабель 1.8м

Отзывы о товаре Сетевой фильтр Buro 500SH-1.8-SW-B 1.8м (5 розеток) черный




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Характеристики
Бренд
Buro
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
черный
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
5
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
5
USB разъем
нет
Индикатор включения
да
Длина шнура
1,8 м
Защита от короткого замыкания
Да
Максимальный ток нагрузки
10
Развернуть
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Китай
Описание
сетевой фильтр, 5 евророзеток с подсвечивающимися выключателями, макс. ток нагрузки 10А, макс. импульс. напряжение/ток помехи: 6000В/4500А, степень подавления ВЧ помех: 40дБ, кабель 1.8м
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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