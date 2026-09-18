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Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
белый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
6
Количество розеток с заземлением
5
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 300 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 255707
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Описание товара Сетевой фильтр Buro BU-SP1.8_USB_2A-W 1.8м (6 розеток) белый
Сетевой фильтр-удлинитель от Buro предлагает надежное и функциональное решение для управления питанием ваших устройств. Этот удлинитель оснащен шестью розетками типа F (евророзетка), что позволяет подключать сразу несколько приборов. Из них пять розеток обеспечивают заземление для дополнительной безопасности оборудования. Кроме того, устройство снабжено двумя USB-разъемами (USB Type-A и USB Type-C) для быстрого и удобного зарядки мобильных гаджетов.
Длина шнура составляет 1,8 метра, что обеспечивает достаточную гибкость и удобство при его использовании в различных помещениях. Удлинитель имеет встроенную защиту от короткого замыкания и оснащен предохранителем для дополнительной безопасности. Индикатор включения позволит вам с легкостью определить, когда удлинитель находится в рабочем состоянии.
Легкое и компактное устройство весит всего 0,53 кг, а его стильный белый цвет позволяет гармонично вписаться в любой интерьер. Сетевой фильтр-удлинитель от Buro – это практичное решение для защиты ваших устройств и удобного их подключения к сети электропитания.
Сетевой фильтр-удлинитель от Buro предлагает надежное и функциональное решение для управления питанием ваших устройств. Этот удлинитель оснащен шестью розетками типа F (евророзетка), что позволяет подключать сразу несколько приборов. Из них пять розеток обеспечивают заземление для дополнительной безопасности оборудования. Кроме того, устройство снабжено двумя USB-разъемами (USB Type-A и USB Type-C) для быстрого и удобного зарядки мобильных гаджетов.
Длина шнура составляет 1,8 метра, что обеспечивает достаточную гибкость и удобство при его использовании в различных помещениях. Удлинитель имеет встроенную защиту от короткого замыкания и оснащен предохранителем для дополнительной безопасности. Индикатор включения позволит вам с легкостью определить, когда удлинитель находится в рабочем состоянии.
Легкое и компактное устройство весит всего 0,53 кг, а его стильный белый цвет позволяет гармонично вписаться в любой интерьер. Сетевой фильтр-удлинитель от Buro – это практичное решение для защиты ваших устройств и удобного их подключения к сети электропитания.
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