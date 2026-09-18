Top.Mail.Ru
Сетевой фильтр Buro BU-SP1.8_USB_2A-W 1.8м (6 розеток) белый купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Сетевой фильтр Buro BU-SP1.8_USB_2A-W 1.8м (6 розеток) белый

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Сетевой фильтр Buro BU-SP1.8_USB_2A-W 1.8м (6 розеток) белый - фото 1
Сетевой фильтр Buro BU-SP1.8_USB_2A-W 1.8м (6 розеток) белый - фото 2
Сетевой фильтр Buro BU-SP1.8_USB_2A-W 1.8м (6 розеток) белый - фото 3
Сетевой фильтр Buro BU-SP1.8_USB_2A-W 1.8м (6 розеток) белый - фото 4
Сетевой фильтр Buro BU-SP1.8_USB_2A-W 1.8м (6 розеток) белый - фото 5
Сетевой фильтр Buro BU-SP1.8_USB_2A-W 1.8м (6 розеток) белый - фото 6
Сетевой фильтр Buro BU-SP1.8_USB_2A-W 1.8м (6 розеток) белый - фото 7
Сетевой фильтр Buro BU-SP1.8_USB_2A-W 1.8м (6 розеток) белый - фото 8
Сетевой фильтр Buro BU-SP1.8_USB_2A-W 1.8м (6 розеток) белый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
белый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
6
Количество розеток с заземлением
5
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
  • Сетевой фильтр Buro BU-SP1.8_USB_2A-W 1.8м (6 розеток) белый - фото 1
  • Сетевой фильтр Buro BU-SP1.8_USB_2A-W 1.8м (6 розеток) белый - фото 2
  • Сетевой фильтр Buro BU-SP1.8_USB_2A-W 1.8м (6 розеток) белый - фото 3
  • Сетевой фильтр Buro BU-SP1.8_USB_2A-W 1.8м (6 розеток) белый - фото 4
  • Сетевой фильтр Buro BU-SP1.8_USB_2A-W 1.8м (6 розеток) белый - фото 5
  • Сетевой фильтр Buro BU-SP1.8_USB_2A-W 1.8м (6 розеток) белый - фото 6
  • Сетевой фильтр Buro BU-SP1.8_USB_2A-W 1.8м (6 розеток) белый - фото 7
  • Сетевой фильтр Buro BU-SP1.8_USB_2A-W 1.8м (6 розеток) белый - фото 8
  • Сетевой фильтр Buro BU-SP1.8_USB_2A-W 1.8м (6 розеток) белый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 255707
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Buro
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
белый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
6
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
5
USB разъем
2
Тип USB
USB Type-A, USB Type-C
Предохранитель
есть
Индикатор включения
да
Длина шнура
1,8 м
Защита от короткого замыкания
Да
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х7х4
Вес, г.
529

Описание товара Сетевой фильтр Buro BU-SP1.8_USB_2A-W 1.8м (6 розеток) белый

Сетевой фильтр-удлинитель от Buro предлагает надежное и функциональное решение для управления питанием ваших устройств. Этот удлинитель оснащен шестью розетками типа F (евророзетка), что позволяет подключать сразу несколько приборов. Из них пять розеток обеспечивают заземление для дополнительной безопасности оборудования. Кроме того, устройство снабжено двумя USB-разъемами (USB Type-A и USB Type-C) для быстрого и удобного зарядки мобильных гаджетов. Длина шнура составляет 1,8 метра, что обеспечивает достаточную гибкость и удобство при его использовании в различных помещениях. Удлинитель имеет встроенную защиту от короткого замыкания и оснащен предохранителем для дополнительной безопасности. Индикатор включения позволит вам с легкостью определить, когда удлинитель находится в рабочем состоянии. Легкое и компактное устройство весит всего 0,53 кг, а его стильный белый цвет позволяет гармонично вписаться в любой интерьер. Сетевой фильтр-удлинитель от Buro – это практичное решение для защиты ваших устройств и удобного их подключения к сети электропитания.

Отзывы о товаре Сетевой фильтр Buro BU-SP1.8_USB_2A-W 1.8м (6 розеток) белый




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Buro
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
белый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
6
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
5
USB разъем
2
Тип USB
USB Type-A, USB Type-C
Предохранитель
есть
Индикатор включения
да
Длина шнура
1,8 м
Развернуть
Защита от короткого замыкания
Да
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Китай
Описание
Сетевой фильтр-удлинитель от Buro предлагает надежное и функциональное решение для управления питанием ваших устройств. Этот удлинитель оснащен шестью розетками типа F (евророзетка), что позволяет подключать сразу несколько приборов. Из них пять розеток обеспечивают заземление для дополнительной безопасности оборудования. Кроме того, устройство снабжено двумя USB-разъемами (USB Type-A и USB Type-C) для быстрого и удобного зарядки мобильных гаджетов. Длина шнура составляет 1,8 метра, что обеспечивает достаточную гибкость и удобство при его использовании в различных помещениях. Удлинитель имеет встроенную защиту от короткого замыкания и оснащен предохранителем для дополнительной безопасности. Индикатор включения позволит вам с легкостью определить, когда удлинитель находится в рабочем состоянии. Легкое и компактное устройство весит всего 0,53 кг, а его стильный белый цвет позволяет гармонично вписаться в любой интерьер. Сетевой фильтр-удлинитель от Buro – это практичное решение для защиты ваших устройств и удобного их подключения к сети электропитания.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сетевой фильтр Buro BU-SP1.8_USB_2A-W 1.8м (6 розеток) белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...