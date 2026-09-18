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Сетевой фильтр Most H6 белый 2м купить с доставкой в Москве
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Сетевой фильтр Most H6 белый 2м

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Сетевой фильтр Most H6 белый 2м - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
белый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
6
Количество розеток с заземлением
5
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
  • Сетевой фильтр Most H6 белый 2м - фото 1
  • Сетевой фильтр Most H6 белый 2м - фото 2
  • Сетевой фильтр Most H6 белый 2м - фото 3
  • Сетевой фильтр Most H6 белый 2м - фото 4
  • Сетевой фильтр Most H6 белый 2м - фото 5
  • Сетевой фильтр Most H6 белый 2м - фото 6
  • Сетевой фильтр Most H6 белый 2м - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 218685
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Характеристики

Бренд
Most
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
белый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
6
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
5
USB разъем
нет
Предохранитель
есть
Индикатор включения
да
Длина шнура
2 м
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
30х8х4
Вес, г.
980

Описание товара Сетевой фильтр Most H6 белый 2м

Сетевые фильтры и удлинители Most — это надежное и функциональное решение для организации электропитания в вашем доме или офисе. Изготовленные в России, они сочетают в себе высокое качество и надежность. Основные характеристики данного удлинителя/сетевого фильтра включают шесть евророзеток типа F, из которых пять оснащены заземлением для дополнительной безопасности эксплуатации. Устройство выполнено в универсальном белом цвете, что позволяет ему элегантно вписаться в любой интерьер. Длина шнура составляет 2 метра, что обеспечивает удобство размещения даже на значительном расстоянии от источников питания. Наличие предохранителя и индикатора включения увеличивает защиту подключенных устройств и позволяет легко определить рабочее состояние устройства. Максимальный ток нагрузки — 10 А, а максимальная мощность подключенной нагрузки достигает 2200 Вт при стандартном напряжении сети 220 В. Хотя удлинитель не имеет USB-разъемов, он полностью отвечает современным требованиям по организации питания и безопасности благодаря высококачественным компонентам и продуманной конструкции. Сетевые фильтры и удлинители Most являются отличным выбором для тех, кто ценит качество и безопасность. Они идеальны для подключения компьютерной техники, бытовых приборов и других устройств, требующих надежного источника питания.

Отзывы о товаре Сетевой фильтр Most H6 белый 2м




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Характеристики
Бренд
Most
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
белый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
6
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
5
USB разъем
нет
Предохранитель
есть
Индикатор включения
да
Длина шнура
2 м
Максимальный ток нагрузки
10
Развернуть
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Россия
Описание
Сетевые фильтры и удлинители Most — это надежное и функциональное решение для организации электропитания в вашем доме или офисе. Изготовленные в России, они сочетают в себе высокое качество и надежность. Основные характеристики данного удлинителя/сетевого фильтра включают шесть евророзеток типа F, из которых пять оснащены заземлением для дополнительной безопасности эксплуатации. Устройство выполнено в универсальном белом цвете, что позволяет ему элегантно вписаться в любой интерьер. Длина шнура составляет 2 метра, что обеспечивает удобство размещения даже на значительном расстоянии от источников питания. Наличие предохранителя и индикатора включения увеличивает защиту подключенных устройств и позволяет легко определить рабочее состояние устройства. Максимальный ток нагрузки — 10 А, а максимальная мощность подключенной нагрузки достигает 2200 Вт при стандартном напряжении сети 220 В. Хотя удлинитель не имеет USB-разъемов, он полностью отвечает современным требованиям по организации питания и безопасности благодаря высококачественным компонентам и продуманной конструкции. Сетевые фильтры и удлинители Most являются отличным выбором для тех, кто ценит качество и безопасность. Они идеальны для подключения компьютерной техники, бытовых приборов и других устройств, требующих надежного источника питания.
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Доставка
Отзывы


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