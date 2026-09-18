Сетевой фильтр Most A16 3м (6 розеток) черный
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Характеристики
Описание товара Сетевой фильтр Most A16 3м (6 розеток) черный
Сетевой фильтр-удлинитель Most — это надежное и функциональное устройство, произведенное в России, которое обеспечивает безопасное подключение электроприборов в условиях повышенных нагрузок. Этот удлинитель оснащен шестью розетками типа F (евророзетка), из которых четыре розетки имеют заземление, обеспечивая дополнительную защиту для вашей техники. При длине шнура в 3 метра удлинитель предлагается в классическом черном цвете, гармонично вписываясь в интерьер любого помещения. Он оснащен вилкой типа F (евровилка), что делает его совместимым с большинством розеток европейского стандарта. Функциональность устройства дополняется встроенным предохранителем, который предотвращает перегрузку и короткие замыкания, защищая подключенные приборы от повреждений. Индикатор включения позволяет с легкостью определить рабочий статус устройства. Сетевой фильтр-удлинитель Most рассчитан на максимальный ток нагрузки в 16 А и способен поддерживать подключенные приборы при мощности до 3500 Вт. Это делает его идеальным выбором для использования с требовательной бытовой техникой и электроникой. Не оснащенный USB разъемами, данный удлинитель сконцентрирован на выполнении своей основной функции — надежной и безопасной распределении электричества. Сетевой фильтр-удлинитель Most — это пример высококачественного российского производства, сочетающий в себе эффективность, безопасность и удобство.
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