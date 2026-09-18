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Сетевой фильтр Most A16 3м (6 розеток) черный купить с доставкой в Москве
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Сетевой фильтр Most A16 3м (6 розеток) черный

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Сетевой фильтр Most A16 3м (6 розеток) черный - фото 1
Сетевой фильтр Most A16 3м (6 розеток) черный - фото 2
Сетевой фильтр Most A16 3м (6 розеток) черный - фото 3
Сетевой фильтр Most A16 3м (6 розеток) черный - фото 4
Сетевой фильтр Most A16 3м (6 розеток) черный - фото 5
Сетевой фильтр Most A16 3м (6 розеток) черный - фото 6
Сетевой фильтр Most A16 3м (6 розеток) черный - фото 7
Сетевой фильтр Most A16 3м (6 розеток) черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
черный
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
6
Количество розеток с заземлением
4
Максимальный ток нагрузки
16
Максимальная мощность подключенной нагрузки
3500
  • Сетевой фильтр Most A16 3м (6 розеток) черный - фото 1
  • Сетевой фильтр Most A16 3м (6 розеток) черный - фото 2
  • Сетевой фильтр Most A16 3м (6 розеток) черный - фото 3
  • Сетевой фильтр Most A16 3м (6 розеток) черный - фото 4
  • Сетевой фильтр Most A16 3м (6 розеток) черный - фото 5
  • Сетевой фильтр Most A16 3м (6 розеток) черный - фото 6
  • Сетевой фильтр Most A16 3м (6 розеток) черный - фото 7
  • Сетевой фильтр Most A16 3м (6 розеток) черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 255608
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Характеристики

Бренд
Most
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
черный
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
6
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
4
USB разъем
нет
Предохранитель
есть
Индикатор включения
да
Длина шнура
3 м
Защита от короткого замыкания
Да
Максимальный ток нагрузки
16
Максимальная мощность подключенной нагрузки
3500
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
26х16х12
Вес, г.
500

Описание товара Сетевой фильтр Most A16 3м (6 розеток) черный

Сетевой фильтр-удлинитель Most — это надежное и функциональное устройство, произведенное в России, которое обеспечивает безопасное подключение электроприборов в условиях повышенных нагрузок. Этот удлинитель оснащен шестью розетками типа F (евророзетка), из которых четыре розетки имеют заземление, обеспечивая дополнительную защиту для вашей техники. При длине шнура в 3 метра удлинитель предлагается в классическом черном цвете, гармонично вписываясь в интерьер любого помещения. Он оснащен вилкой типа F (евровилка), что делает его совместимым с большинством розеток европейского стандарта. Функциональность устройства дополняется встроенным предохранителем, который предотвращает перегрузку и короткие замыкания, защищая подключенные приборы от повреждений. Индикатор включения позволяет с легкостью определить рабочий статус устройства. Сетевой фильтр-удлинитель Most рассчитан на максимальный ток нагрузки в 16 А и способен поддерживать подключенные приборы при мощности до 3500 Вт. Это делает его идеальным выбором для использования с требовательной бытовой техникой и электроникой. Не оснащенный USB разъемами, данный удлинитель сконцентрирован на выполнении своей основной функции — надежной и безопасной распределении электричества. Сетевой фильтр-удлинитель Most — это пример высококачественного российского производства, сочетающий в себе эффективность, безопасность и удобство.

Отзывы о товаре Сетевой фильтр Most A16 3м (6 розеток) черный




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Характеристики
Бренд
Most
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
черный
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
6
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
4
USB разъем
нет
Предохранитель
есть
Индикатор включения
да
Длина шнура
3 м
Защита от короткого замыкания
Да
Развернуть
Максимальный ток нагрузки
16
Максимальная мощность подключенной нагрузки
3500
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Россия
Описание
Сетевой фильтр-удлинитель Most — это надежное и функциональное устройство, произведенное в России, которое обеспечивает безопасное подключение электроприборов в условиях повышенных нагрузок. Этот удлинитель оснащен шестью розетками типа F (евророзетка), из которых четыре розетки имеют заземление, обеспечивая дополнительную защиту для вашей техники. При длине шнура в 3 метра удлинитель предлагается в классическом черном цвете, гармонично вписываясь в интерьер любого помещения. Он оснащен вилкой типа F (евровилка), что делает его совместимым с большинством розеток европейского стандарта. Функциональность устройства дополняется встроенным предохранителем, который предотвращает перегрузку и короткие замыкания, защищая подключенные приборы от повреждений. Индикатор включения позволяет с легкостью определить рабочий статус устройства. Сетевой фильтр-удлинитель Most рассчитан на максимальный ток нагрузки в 16 А и способен поддерживать подключенные приборы при мощности до 3500 Вт. Это делает его идеальным выбором для использования с требовательной бытовой техникой и электроникой. Не оснащенный USB разъемами, данный удлинитель сконцентрирован на выполнении своей основной функции — надежной и безопасной распределении электричества. Сетевой фильтр-удлинитель Most — это пример высококачественного российского производства, сочетающий в себе эффективность, безопасность и удобство.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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