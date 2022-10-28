Сетевой фильтр Most A16 3м (6 розеток) белый
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Сетевой фильтр Most A16 3м (6 розеток) белый
Сетевой фильтр-удлинитель Most – это надежное и практичное решение для безопасного использования электрооборудования в вашем доме или офисе. Производимый в России, данный удлинитель сочетается с высоким качеством и функциональностью. Сетевой фильтр имеет общее количество розеток – шесть, из которых четыре оснащены заземлением, что значительно повышает уровень безопасности при эксплуатации. Белый цвет корпуса позволяет устройству легко вписаться в любой интерьер. Благодаря длине шнура в 3 метра, вы можете свободно размещать удлинитель в удобных для вас местах, не беспокоясь о близости к источникам питания. Он оснащен входной вилкой и розетками типа F (евровилка и евророзетка), что обеспечивает универсальность в подключении большинства бытовой техники и электроники, используемой в европейских странах. Для дополнительной безопасности устройство оснащено предохранителем и защитой от короткого замыкания, что позволяет минимизировать риски, связанные с перегрузками или скачками напряжения. Индикатор включения поможет вам всегда знать, находится ли устройство в рабочем состоянии. Сетевой фильтр Most способен выдерживать максимальный ток нагрузки до 16 ампер и максимальную мощность подключенной нагрузки до 3500 ватт, что делает его подходящим для подключения различных электроустройств, от простых ламп и зарядных устройств до более мощных бытовых приборов. Отметим, что данный удлинитель не имеет USB-выходов, но он полностью компенсирует это другими преимуществами, такими как надежность и безопасность. Сетевой фильтр-удлинитель Most – это функциональное и безопасное решение для вашего дома или офиса.
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Достоинства:
Надежный, удобный удлинитель
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Предположим, у вас телевизор, акустика, андроид-приставка, пара-тройка HDD с внешним питанием, зарядник для часов, для телефона, еще чего-нибудь. Многие потребители электроэнергии остаются при выключении в режиме standby. Зарядники вообще не имеют выключателя. Постоянное подключение к сети снижает время жизни устройств, в случае скачков напряжения в сети они могут просто выйти из строя, стать причиной пожара. Вынимать каждый раз вилку из розетки - не лучший вариант. Частое использование розетки вместо выключателя приводит к ее быстрому износу, искрению, опять же опасности пожара и выходу техники из строя.
Легкое решение вопроса -- удлинители с раздельными выключателями.
Кроме того, такая вещь очень удобна в мастерской с электроинструментами. Каждый инструмент подключен к своей розетке. Включаешь только ту, которая нужна в данный момент.
В общем, такой удлинитель - идеальное решение в случае, если потребителей много, но одновременно все включенные тебе не нужны. Он у меня далеко не первый, такие использую и в садовом домике, и в квартире. Теперь вот еще на кухне понадобилось.
Отзывы о товаре Сетевой фильтр Most A16 3м (6 розеток) белый
Достоинства:
Надежный, удобный удлинитель
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Предположим, у вас телевизор, акустика, андроид-приставка, пара-тройка HDD с внешним питанием, зарядник для часов, для телефона, еще чего-нибудь. Многие потребители электроэнергии остаются при выключении в режиме standby. Зарядники вообще не имеют выключателя. Постоянное подключение к сети снижает время жизни устройств, в случае скачков напряжения в сети они могут просто выйти из строя, стать причиной пожара. Вынимать каждый раз вилку из розетки - не лучший вариант. Частое использование розетки вместо выключателя приводит к ее быстрому износу, искрению, опять же опасности пожара и выходу техники из строя.
Легкое решение вопроса -- удлинители с раздельными выключателями.
Кроме того, такая вещь очень удобна в мастерской с электроинструментами. Каждый инструмент подключен к своей розетке. Включаешь только ту, которая нужна в данный момент.
В общем, такой удлинитель - идеальное решение в случае, если потребителей много, но одновременно все включенные тебе не нужны. Он у меня далеко не первый, такие использую и в садовом домике, и в квартире. Теперь вот еще на кухне понадобилось.