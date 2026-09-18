Сетевой фильтр Most TRG 5м (10 розеток) белый
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
Общее количество розеток
10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-5%2 270 руб. 2 390 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 255637
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сетевые фильтры
Общее количество розеток
10
Длина шнура
5 м
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
15х7х4
Вес, г.
980
Описание товара Сетевой фильтр Most TRG 5м (10 розеток) белый
Most TRG — 2 сетевых фильтра в одном корпусе. Возможность подключить до 10 различных устройст одновременно. Возможность раздельного электропитания двух групп аппаратуры либо двух рабочих мест, расположенных рядом. 6 евророзеток с заземлением и 4 узкие розетки без заземления. Рекомендуется для использования в сетях с относительно стабильным напряжением
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Сетевые фильтры
Общее количество розеток
10
Длина шнура
5 м
Страна производитель
Россия
Most TRG — 2 сетевых фильтра в одном корпусе. Возможность подключить до 10 различных устройст одновременно. Возможность раздельного электропитания двух групп аппаратуры либо двух рабочих мест, расположенных рядом. 6 евророзеток с заземлением и 4 узкие розетки без заземления. Рекомендуется для использования в сетях с относительно стабильным напряжением
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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