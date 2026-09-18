Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
белый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
6
Количество розеток с заземлением
5
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 340 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 255656
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Описание товара Сетевой фильтр Most HV6 2м (6 розеток) белый
Сетевые фильтры и удлинители Most предоставляют надежное и удобное решение для организации электропитания в вашем доме или офисе. Данный удлинитель/сетевой фильтр обладает стильным белым корпусом и подходит для использования с европейскими стандартами электропитания благодаря входной вилке и розеткам типа F (евровилка/евророзетка).
Эта модель произведена в России и отличается высоким качеством исполнения. Она оснащена шестью розетками, из которых пять имеют заземление, обеспечивая дополнительную безопасность эксплуатации. Наличие заземления помогает защитить подключенные устройства от возможных электрических колебаний.
Для дополнительной безопасности данный удлинитель оснащен встроенным предохранителем и защитой от короткого замыкания, что способствует предотвращению перегрузок и потенциальных аварийных ситуаций.
Благодаря яркому индикатору включения, вы всегда сможете быстро определить состояние устройства. Шнур длиной 2 метра обеспечивает гибкость в расположении, позволяя без труда доставить электроэнергию к нужным устройствам.
Сетевой фильтр Most поддерживает максимальный ток нагрузки в 10 ампер и максимальную мощность подключенной нагрузки до 2200 ватт, что делает его идеальным решением для подключения нескольких устройств одновременно. Отсутствие USB-разъемов компенсируется прочностью и надежностью подключения традиционных устройств, таких как бытовая техника и электроника.
Этот сетевой фильтр от Most будет отличным выбором для тех, кто ценит надежность и безопасность в сочетании с компактностью и функциональностью.
Сетевые фильтры и удлинители Most предоставляют надежное и удобное решение для организации электропитания в вашем доме или офисе. Данный удлинитель/сетевой фильтр обладает стильным белым корпусом и подходит для использования с европейскими стандартами электропитания благодаря входной вилке и розеткам типа F (евровилка/евророзетка).
Эта модель произведена в России и отличается высоким качеством исполнения. Она оснащена шестью розетками, из которых пять имеют заземление, обеспечивая дополнительную безопасность эксплуатации. Наличие заземления помогает защитить подключенные устройства от возможных электрических колебаний.
Для дополнительной безопасности данный удлинитель оснащен встроенным предохранителем и защитой от короткого замыкания, что способствует предотвращению перегрузок и потенциальных аварийных ситуаций.
Благодаря яркому индикатору включения, вы всегда сможете быстро определить состояние устройства. Шнур длиной 2 метра обеспечивает гибкость в расположении, позволяя без труда доставить электроэнергию к нужным устройствам.
Сетевой фильтр Most поддерживает максимальный ток нагрузки в 10 ампер и максимальную мощность подключенной нагрузки до 2200 ватт, что делает его идеальным решением для подключения нескольких устройств одновременно. Отсутствие USB-разъемов компенсируется прочностью и надежностью подключения традиционных устройств, таких как бытовая техника и электроника.
Этот сетевой фильтр от Most будет отличным выбором для тех, кто ценит надежность и безопасность в сочетании с компактностью и функциональностью.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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