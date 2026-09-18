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Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 120 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 218684
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Описание товара Сетевой фильтр Most EHV белый 5м + защита от 380 V
Сетевой фильтр МОST EНV имеет широкий выключатель с индикацией включения, разрывающий фазную и нулевую линии питания, индивидуальный выключатель на каждую розетку, автоматический предохранитель на 10А, электронную схему подавления помех, схему для защиты техники от опасного повышенного напряжения в сети выше 250 В (защита от 380 Вольт). Сетевой фильтр MOST EНV мгновенно отключает технику при опасном скачке напряжения в сети питания от 250 Вольт и выше, тем самым сохраняя ее в целости. С помощью 5-ти индивидуальных выключателей приятно управлять включениями / выключениями техники с помощью одного нажатия. Нет необходимости вынимать вилку из любой розетки EHV.
Сетевой фильтр МОST EНV имеет широкий выключатель с индикацией включения, разрывающий фазную и нулевую линии питания, индивидуальный выключатель на каждую розетку, автоматический предохранитель на 10А, электронную схему подавления помех, схему для защиты техники от опасного повышенного напряжения в сети выше 250 В (защита от 380 Вольт). Сетевой фильтр MOST EНV мгновенно отключает технику при опасном скачке напряжения в сети питания от 250 Вольт и выше, тем самым сохраняя ее в целости. С помощью 5-ти индивидуальных выключателей приятно управлять включениями / выключениями техники с помощью одного нажатия. Нет необходимости вынимать вилку из любой розетки EHV.
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