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Сетевой фильтр Pilot m-MAX 7м (4 розетки) черный купить с доставкой в Москве
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Сетевой фильтр Pilot m-MAX 7м (4 розетки) черный

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Сетевой фильтр Pilot m-MAX 7м (4 розетки) черный - фото 1
Сетевой фильтр Pilot m-MAX 7м (4 розетки) черный - фото 2
Сетевой фильтр Pilot m-MAX 7м (4 розетки) черный - фото 3
Сетевой фильтр Pilot m-MAX 7м (4 розетки) черный - фото 4
Сетевой фильтр Pilot m-MAX 7м (4 розетки) черный - фото 5
Сетевой фильтр Pilot m-MAX 7м (4 розетки) черный - фото 6
Сетевой фильтр Pilot m-MAX 7м (4 розетки) черный - фото 7
Сетевой фильтр Pilot m-MAX 7м (4 розетки) черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
черный
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
4
Количество розеток с заземлением
4
Возможность крепления на стену
Да
Максимальный ток нагрузки
15
Максимальная мощность подключенной нагрузки
3300
  • Сетевой фильтр Pilot m-MAX 7м (4 розетки) черный - фото 1
  • Сетевой фильтр Pilot m-MAX 7м (4 розетки) черный - фото 2
  • Сетевой фильтр Pilot m-MAX 7м (4 розетки) черный - фото 3
  • Сетевой фильтр Pilot m-MAX 7м (4 розетки) черный - фото 4
  • Сетевой фильтр Pilot m-MAX 7м (4 розетки) черный - фото 5
  • Сетевой фильтр Pilot m-MAX 7м (4 розетки) черный - фото 6
  • Сетевой фильтр Pilot m-MAX 7м (4 розетки) черный - фото 7
  • Сетевой фильтр Pilot m-MAX 7м (4 розетки) черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 255744
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Характеристики

Бренд
Pilot
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
черный
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
4
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
4
USB разъем
нет
Индикатор включения
да
Возможность крепления на стену
Да
Длина шнура
7 м
Защита от короткого замыкания
Да
Максимальный ток нагрузки
15
Максимальная мощность подключенной нагрузки
3300
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
34х15х6
Вес, г.
400

Описание товара Сетевой фильтр Pilot m-MAX 7м (4 розетки) черный

Сетевой фильтр-удлинитель Pilot — надежное решение для безопасного и удобного подключения ваших электронных устройств. Произведенный в России, этот удлинитель выполнен в стильном черном цвете и предлагает пользователям высокую функциональность. Обладая четырьмя розетками типа F (евророзетка), оснащенными заземлением, сетевой фильтр Pilot обеспечивает надежное и безопасное подключение ваших приборов. Максимальная нагрузка удлинителя достигает 15 А, а его мощность — 3300 Вт, что позволяет подключать разнообразные устройства, от бытовой техники до офисного оборудования. Длина шнура составляет 7 метров, что дает возможность комфортно расположить удлинитель в нужном месте, даже если розетка находится на значительном удалении. Удобство использования также повышает наличие индикатора включения, который позволяет быстро проверить статус устройства. Сетевой фильтр Pilot оснащен защитой от короткого замыкания, что делает его безопасным выбором для дома и офиса. Возможность крепления на стену добавляет дополнительную гибкость в установке. Удлинитель Pilot с входной вилкой типа F (евровилка) идеально подходит для использования в условиях европейских электрических сетей, предлагая надежное и качественное подключение для ваших устройств.

Отзывы о товаре Сетевой фильтр Pilot m-MAX 7м (4 розетки) черный




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Pilot
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
черный
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
4
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
4
USB разъем
нет
Индикатор включения
да
Возможность крепления на стену
Да
Длина шнура
7 м
Защита от короткого замыкания
Да
Развернуть
Максимальный ток нагрузки
15
Максимальная мощность подключенной нагрузки
3300
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Россия
Описание
Сетевой фильтр-удлинитель Pilot — надежное решение для безопасного и удобного подключения ваших электронных устройств. Произведенный в России, этот удлинитель выполнен в стильном черном цвете и предлагает пользователям высокую функциональность. Обладая четырьмя розетками типа F (евророзетка), оснащенными заземлением, сетевой фильтр Pilot обеспечивает надежное и безопасное подключение ваших приборов. Максимальная нагрузка удлинителя достигает 15 А, а его мощность — 3300 Вт, что позволяет подключать разнообразные устройства, от бытовой техники до офисного оборудования. Длина шнура составляет 7 метров, что дает возможность комфортно расположить удлинитель в нужном месте, даже если розетка находится на значительном удалении. Удобство использования также повышает наличие индикатора включения, который позволяет быстро проверить статус устройства. Сетевой фильтр Pilot оснащен защитой от короткого замыкания, что делает его безопасным выбором для дома и офиса. Возможность крепления на стену добавляет дополнительную гибкость в установке. Удлинитель Pilot с входной вилкой типа F (евровилка) идеально подходит для использования в условиях европейских электрических сетей, предлагая надежное и качественное подключение для ваших устройств.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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