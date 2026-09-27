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Сетевой фильтр Buro 600SH-3-B 3м (6 розеток) черный купить с доставкой в Москве
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Сетевой фильтр Buro 600SH-3-B 3м (6 розеток) черный

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Сетевой фильтр Buro 600SH-3-B 3м (6 розеток) черный - фото 1
Сетевой фильтр Buro 600SH-3-B 3м (6 розеток) черный - фото 2
Сетевой фильтр Buro 600SH-3-B 3м (6 розеток) черный - фото 3
Сетевой фильтр Buro 600SH-3-B 3м (6 розеток) черный - фото 4
Сетевой фильтр Buro 600SH-3-B 3м (6 розеток) черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
черный
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
6
Количество розеток с заземлением
6
Возможность крепления на стену
Да
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
  • Сетевой фильтр Buro 600SH-3-B 3м (6 розеток) черный - фото 1
  • Сетевой фильтр Buro 600SH-3-B 3м (6 розеток) черный - фото 2
  • Сетевой фильтр Buro 600SH-3-B 3м (6 розеток) черный - фото 3
  • Сетевой фильтр Buro 600SH-3-B 3м (6 розеток) черный - фото 4
  • Сетевой фильтр Buro 600SH-3-B 3м (6 розеток) черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 255688
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Характеристики

Бренд
Buro
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
черный
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
6
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
6
USB разъем
нет
Индикатор включения
да
Возможность крепления на стену
Да
Длина шнура
3 м
Защита от короткого замыкания
Да
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х10х6
Вес, г.
540

Описание товара Сетевой фильтр Buro 600SH-3-B 3м (6 розеток) черный

Сетевой фильтр-удлинитель Buro – это надежное и практичное решение для управления электроэнергией в вашем доме или офисе. Этот аксессуар сочетает в себе функциональность и стильный дизайн, выполненный в черном цвете, что позволяет ему гармонично вписаться в любой интерьер. Buro предлагает шесть розеток с типом F (евророзетка), каждая из которых оснащена заземлением для дополнительной безопасности. Это гарантирует защиту ваших электронных устройств от возможных перепадов напряжения и коротких замыканий. Индикатор включения позволяет легко контролировать активное состояние устройства, обеспечивая удобство использования. Длина шнура составляет 3 метра, что предоставляет достаточную свободу для размещения приборов вдали от источника питания. Сетевой фильтр-удлинитель Buro также может похвастаться возможностью крепления на стену, что помогает организовать пространство наиболее рациональным образом. Благодаря входной вилке типа F (евровилка), данный удлинитель прост в подключении и совместим с большинством современных устройств. Максимальный ток нагрузки составляет 10 А, что делает его подходящим для подключения нескольких устройств одновременно, без риска перегрева или перегрузки. Сетевой фильтр-удлинитель Buro с весом всего 0,5 кг является легким и простым в транспортировке, не занимая много места. Это идеальный выбор для тех, кто ценит качество, безопасность и удобство в использовании. Note: USB разъемы не предусмотрены, что следует учитывать при оценке необходимого функционала устройства.

Отзывы о товаре Сетевой фильтр Buro 600SH-3-B 3м (6 розеток) черный




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Характеристики
Бренд
Buro
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
черный
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
6
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
6
USB разъем
нет
Индикатор включения
да
Возможность крепления на стену
Да
Длина шнура
3 м
Защита от короткого замыкания
Да
Развернуть
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Китай
Описание
Сетевой фильтр-удлинитель Buro – это надежное и практичное решение для управления электроэнергией в вашем доме или офисе. Этот аксессуар сочетает в себе функциональность и стильный дизайн, выполненный в черном цвете, что позволяет ему гармонично вписаться в любой интерьер. Buro предлагает шесть розеток с типом F (евророзетка), каждая из которых оснащена заземлением для дополнительной безопасности. Это гарантирует защиту ваших электронных устройств от возможных перепадов напряжения и коротких замыканий. Индикатор включения позволяет легко контролировать активное состояние устройства, обеспечивая удобство использования. Длина шнура составляет 3 метра, что предоставляет достаточную свободу для размещения приборов вдали от источника питания. Сетевой фильтр-удлинитель Buro также может похвастаться возможностью крепления на стену, что помогает организовать пространство наиболее рациональным образом. Благодаря входной вилке типа F (евровилка), данный удлинитель прост в подключении и совместим с большинством современных устройств. Максимальный ток нагрузки составляет 10 А, что делает его подходящим для подключения нескольких устройств одновременно, без риска перегрева или перегрузки. Сетевой фильтр-удлинитель Buro с весом всего 0,5 кг является легким и простым в транспортировке, не занимая много места. Это идеальный выбор для тех, кто ценит качество, безопасность и удобство в использовании. Note: USB разъемы не предусмотрены, что следует учитывать при оценке необходимого функционала устройства.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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