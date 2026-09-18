Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Рюкзак
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
80 080 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 232027
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Рюкзак LowePro Whistler BP 450 AW II Grey LP37227-PWW
Универсальный всесезонный профессиональный фоторюкзак Lowepro Whistler BP 450 AW предназначен для фотографов-путешественников, которым нужна модель для переноски фото и видео оборудования, специального снаряжения для активного отдыха и путешествий. Рюкзак имеет доступ к технике со стороны спины, надежно защищает оборудование в процессе переноски и предусматривает возможность полного и частичного открытия крышки, предотвращающую вероятность падения техники и защищающую содержимое в ненастную погоду. Фоотоотделение съемное, с возможностью его извлечь из рюкзака в перерыве между экспедициями. Благодаря технологии MaxFit и наличию компактных перегородок внутреннее пространство фототделения вмещает больший объем техники. Прочный внутренний каркас позволяет переносить вес дополнительного снаряжения. На внешней стороне рюкзака имеются специальные ремни для крепления лыж, штатива, ледоруба, легкостопов, треккинговых палок и прочего оборудования.
Отзывы о товаре Рюкзак LowePro Whistler BP 450 AW II Grey LP37227-PWW
Универсальный всесезонный профессиональный фоторюкзак Lowepro Whistler BP 450 AW предназначен для фотографов-путешественников, которым нужна модель для переноски фото и видео оборудования, специального снаряжения для активного отдыха и путешествий. Рюкзак имеет доступ к технике со стороны спины, надежно защищает оборудование в процессе переноски и предусматривает возможность полного и частичного открытия крышки, предотвращающую вероятность падения техники и защищающую содержимое в ненастную погоду. Фоотоотделение съемное, с возможностью его извлечь из рюкзака в перерыве между экспедициями. Благодаря технологии MaxFit и наличию компактных перегородок внутреннее пространство фототделения вмещает больший объем техники. Прочный внутренний каркас позволяет переносить вес дополнительного снаряжения. На внешней стороне рюкзака имеются специальные ремни для крепления лыж, штатива, ледоруба, легкостопов, треккинговых палок и прочего оборудования.
Рюкзак LowePro Whistler BP 450 AW II Grey LP37227-PWW - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Рюкзак LowePro Whistler BP 450 AW II Grey LP37227-PWW