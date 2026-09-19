Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
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Характеристики
Тип товара
Сумка-органайзер
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
120 460 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 384926
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Описание товара Сумка-органайзер на колесах Manfrotto Rolling Organizer 2 MB PL-LW-99-2
Вместительная сумка-органайзер на колесах экстрабольшого размера Pro Light Rolling Organizer LW-99-2 – оптимальное решение для хранения осветительного оборудования. Она оснащена амортизирующей системой защиты Camera Protection System, которая поглощает удары и вибрацию, неизбежные во время движения, и обеспечит дополнительную защиту для вашего комплекта света. Сумка также оснащена прочной боковой ручкой, двумя задними колесами и верхней ручкой. При этом органайзер не будет отягчать ваши путешествия, тк все аксессуары выполнены из легких материалов. Кроме того, закрытый органайзер чрезвычайно герметичен, поэтому все содержимое находится в полной безопасности в случае ненастной погоды.
Отзывы о товаре Сумка-органайзер на колесах Manfrotto Rolling Organizer 2 MB PL-LW-99-2
Вместительная сумка-органайзер на колесах экстрабольшого размера Pro Light Rolling Organizer LW-99-2 – оптимальное решение для хранения осветительного оборудования. Она оснащена амортизирующей системой защиты Camera Protection System, которая поглощает удары и вибрацию, неизбежные во время движения, и обеспечит дополнительную защиту для вашего комплекта света. Сумка также оснащена прочной боковой ручкой, двумя задними колесами и верхней ручкой. При этом органайзер не будет отягчать ваши путешествия, тк все аксессуары выполнены из легких материалов. Кроме того, закрытый органайзер чрезвычайно герметичен, поэтому все содержимое находится в полной безопасности в случае ненастной погоды.
Сумка-органайзер на колесах Manfrotto Rolling Organizer 2 MB PL-LW-99-2 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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Отзывы о товаре Сумка-органайзер на колесах Manfrotto Rolling Organizer 2 MB PL-LW-99-2