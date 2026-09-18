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Рюкзак LowePro Photo Active BP 200 AW Blue-Black LP37259-PWW купить с доставкой в Москве
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Рюкзак LowePro Photo Active BP 200 AW Blue-Black LP37259-PWW

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Рюкзак LowePro Photo Active BP 200 AW Blue-Black LP37259-PWW - фото 1
Рюкзак LowePro Photo Active BP 200 AW Blue-Black LP37259-PWW - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фоторюкзаки
  • Рюкзак LowePro Photo Active BP 200 AW Blue-Black LP37259-PWW - фото 1
  • Рюкзак LowePro Photo Active BP 200 AW Blue-Black LP37259-PWW - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 304230
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Характеристики

Бренд
Lowepro
Тип товара
Фоторюкзаки
Габариты (ВхШхГ), см
26,5х16х44,5
Дождевик
да
Защита от воды
да
Количество лямок
2
Материал
текстиль
Цвет
синий, черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х30х21
Вес, кг.
1.2

Описание товара Рюкзак LowePro Photo Active BP 200 AW Blue-Black LP37259-PWW

LowePro Photo Active BP 200 AW - легкий прочный рюкзак, отличный выбор для фотографов, путешественников, для любителей активного отдыха на природе: трекинга, хайкинга, горного велоспорта и т.д. Фотоотделение вмещает самое необходимое: зеркальную камеру с объективом + еще один объектив или вспышку, или беззеркальную камеру с парой объективов среднего размера. Фотоотделение имеет дополнительную внешнюю стяжку на фастексе: таким образом вы сможете подзатянуть отсек для предотвращения болтанки и дополнительно обезопасить себя от кражи в городе. Верхнее отделение предназначено для личных вещей, оно достаточно вместительное для того, чтобы взять с собой все необходимое на день. Сверху есть отдельный карман для гидрационной системы (например, Camelbak or Platypus, 2 литра, есть выходы для трубок) + небольшой карман в верхнем клапане + боковой эластичный карман для бутылки воды и передний карман, который кажется небольшим, но на самом деле вмещает целый велосипедный шлем. Уплотнения на спинке, эргономичные регулируемые лямки. Защитный чехол убережет от непогоды. Дополнительная внутренняя система деления. Подгоняйте ваши варианты хранения с революционным внутренним делителем, который раскрывает в полку 3 яруса. Если в этом нет необходимости, то он со щелчком легко складывается в плоскую конструкцию.

Отзывы о товаре Рюкзак LowePro Photo Active BP 200 AW Blue-Black LP37259-PWW




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Lowepro
Тип товара
Фоторюкзаки
Габариты (ВхШхГ), см
26,5х16х44,5
Дождевик
да
Защита от воды
да
Количество лямок
2
Материал
текстиль
Цвет
синий, черный
Страна производитель
Китай
Описание
LowePro Photo Active BP 200 AW - легкий прочный рюкзак, отличный выбор для фотографов, путешественников, для любителей активного отдыха на природе: трекинга, хайкинга, горного велоспорта и т.д. Фотоотделение вмещает самое необходимое: зеркальную камеру с объективом + еще один объектив или вспышку, или беззеркальную камеру с парой объективов среднего размера. Фотоотделение имеет дополнительную внешнюю стяжку на фастексе: таким образом вы сможете подзатянуть отсек для предотвращения болтанки и дополнительно обезопасить себя от кражи в городе. Верхнее отделение предназначено для личных вещей, оно достаточно вместительное для того, чтобы взять с собой все необходимое на день. Сверху есть отдельный карман для гидрационной системы (например, Camelbak or Platypus, 2 литра, есть выходы для трубок) + небольшой карман в верхнем клапане + боковой эластичный карман для бутылки воды и передний карман, который кажется небольшим, но на самом деле вмещает целый велосипедный шлем. Уплотнения на спинке, эргономичные регулируемые лямки. Защитный чехол убережет от непогоды. Дополнительная внутренняя система деления. Подгоняйте ваши варианты хранения с революционным внутренним делителем, который раскрывает в полку 3 яруса. Если в этом нет необходимости, то он со щелчком легко складывается в плоскую конструкцию.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Рюкзак LowePro Photo Active BP 200 AW Blue-Black LP37259-PWW - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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