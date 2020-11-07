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Сумка Falcon Eyes SKB-B5

Артикул: 231060
  • Сумка Falcon Eyes SKB-B5 - фото 1
  • Сумка Falcon Eyes SKB-B5 - фото 2
  • Сумка Falcon Eyes SKB-B5 - фото 3
Сумка Falcon Eyes SKB-B5 - фото 1
Сумка Falcon Eyes SKB-B5 - фото 2
Сумка Falcon Eyes SKB-B5 - фото 3
7 889 руб. 
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+ 133 КэтКоинов
Артикул: 231060
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — отсуствует
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендFalcon Eyes
Тип товараСумка
Вес, кг8
Вместимостьстудийные вспышки, стойки, аксессуары
Габариты (ВхШхГ), см100х35х30
Дождевикнет
Количество лямок3
Материалтекстиль/пластик
Цветчерный
Falcon Eyes SKB-B5 – вместительная сумка на колесах, предназначена для транспортировки и хранения студийного оборудования. Изготовлена из качественного плотного износоустойчивого полиэстера, закрывается на застежку-молнию с двумя бегунками. Сумка оснащена крепкими ручками для переноски, которые можно соединить между собой стяжкой на липучке. Широкий наплечный ремень, два колеса на основании, удобная выдвижная ручка, а также пластиковая складная ручка для перевозки обеспечивают максимальное удобство при использовании. Внутри предусмотрен большой сетчатый карман для необходимых аксессуаров. Специальное окно на молнии для перевозки длинного оборудования (стоек, перекладин и т.д.).


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Сумка Falcon Eyes SKB-B5 - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 7889 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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