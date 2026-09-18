Рюкзак LowePro Photo Active BP 200 AW Black-Dark Grey LP37260-PWW
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Рюкзак LowePro Photo Active BP 200 AW Black-Dark Grey LP37260-PWW
LowePro Photo Active BP 200 AW - легкий прочный рюкзак, отличный выбор для фотографов, путешественников, для любителей активного отдыха на природе: трекинга, хайкинга, горного велоспорта и т.д. Фотоотделение вмещает самое необходимое: зеркальную камеру с объективом + еще один объектив или вспышку, или беззеркальную камеру с парой объективов среднего размера. Фотоотделение имеет дополнительную внешнюю стяжку на фастексе: таким образом вы сможете подзатянуть отсек для предотвращения болтанки и дополнительно обезопасить себя от кражи в городе. Верхнее отделение предназначено для личных вещей, оно достаточно вместительное для того, чтобы взять с собой все необходимое на день. Сверху есть отдельный карман для гидрационной системы (например, Camelbak or Platypus, 2 литра, есть выходы для трубок) + небольшой карман в верхнем клапане + боковой эластичный карман для бутылки воды и передний карман, который кажется небольшим, но на самом деле вмещает целый велосипедный шлем. Уплотнения на спинке, эргономичные регулируемые лямки. Защитный чехол убережет от непогоды. Дополнительная внутренняя система деления. Подгоняйте ваши варианты хранения с революционным внутренним делителем, который раскрывает в полку 3 яруса. Если в этом нет необходимости, то он со щелчком легко складывается в плоскую конструкцию.
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