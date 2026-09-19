Рюкзак LowePro FreeLine BP 350 AW LP37170-PWW черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Рюкзак
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
37 330 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 384510
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Рюкзак
Вместимость
отделение для ноутбука, место для дополнительного объектива, крепление для штатива
Габариты (ВхШхГ), см
49х21х29
Дождевик
да
Защита от воды
да
Количество лямок
2
Материал
синтетическая ткань
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х30х21
Вес, кг.
1.9
Описание товара Рюкзак LowePro FreeLine BP 350 AW LP37170-PWW черный
Внутренние разделители QuickShelf. Отделение CradleFitTM для ноутбука 15. Полки для техники с возможностью доступа с двух сторон. Спина выполнена по технологии ActivZone и распределяет нагрузку. Карман для телефона в одной из лямок обеспечит быстрый доступ к смартфону обычного или увеличенного размера. Чехол от дождя AWCover в комплекте.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Рюкзак
Вместимость
отделение для ноутбука, место для дополнительного объектива, крепление для штатива
Габариты (ВхШхГ), см
49х21х29
Дождевик
да
Защита от воды
да
Количество лямок
2
Материал
синтетическая ткань
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Внутренние разделители QuickShelf. Отделение CradleFitTM для ноутбука 15. Полки для техники с возможностью доступа с двух сторон. Спина выполнена по технологии ActivZone и распределяет нагрузку. Карман для телефона в одной из лямок обеспечит быстрый доступ к смартфону обычного или увеличенного размера. Чехол от дождя AWCover в комплекте.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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