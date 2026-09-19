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Рюкзак LowePro DroneGuard Kit хаки купить с доставкой в Москве
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Рюкзак LowePro DroneGuard Kit хаки

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Рюкзак LowePro DroneGuard Kit хаки - фото 12
Рюкзак LowePro DroneGuard Kit хаки - фото 13
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Рюкзак LowePro DroneGuard Kit хаки - фото 15
Рюкзак LowePro DroneGuard Kit хаки - фото 16
Рюкзак LowePro DroneGuard Kit хаки - фото 17
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Рюкзак LowePro DroneGuard Kit хаки - фото 19
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Рюкзак LowePro DroneGuard Kit хаки - фото 23
Рюкзак LowePro DroneGuard Kit хаки - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сумка
  • Рюкзак LowePro DroneGuard Kit хаки - фото 1
  • Рюкзак LowePro DroneGuard Kit хаки - фото 2
  • Рюкзак LowePro DroneGuard Kit хаки - фото 3
  • Рюкзак LowePro DroneGuard Kit хаки - фото 4
  • Рюкзак LowePro DroneGuard Kit хаки - фото 5
  • Рюкзак LowePro DroneGuard Kit хаки - фото 6
  • Рюкзак LowePro DroneGuard Kit хаки - фото 7
  • Рюкзак LowePro DroneGuard Kit хаки - фото 8
  • Рюкзак LowePro DroneGuard Kit хаки - фото 9
  • Рюкзак LowePro DroneGuard Kit хаки - фото 10
  • Рюкзак LowePro DroneGuard Kit хаки - фото 11
  • Рюкзак LowePro DroneGuard Kit хаки - фото 12
  • Рюкзак LowePro DroneGuard Kit хаки - фото 13
  • Рюкзак LowePro DroneGuard Kit хаки - фото 14
  • Рюкзак LowePro DroneGuard Kit хаки - фото 15
  • Рюкзак LowePro DroneGuard Kit хаки - фото 16
  • Рюкзак LowePro DroneGuard Kit хаки - фото 17
  • Рюкзак LowePro DroneGuard Kit хаки - фото 18
  • Рюкзак LowePro DroneGuard Kit хаки - фото 19
  • Рюкзак LowePro DroneGuard Kit хаки - фото 20
  • Рюкзак LowePro DroneGuard Kit хаки - фото 21
  • Рюкзак LowePro DroneGuard Kit хаки - фото 22
  • Рюкзак LowePro DroneGuard Kit хаки - фото 23
  • Рюкзак LowePro DroneGuard Kit хаки - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 362502
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Характеристики

Бренд
Lowepro
Тип товара
Сумка
Вместимость
любительский квадрокоптер Х-формата (аналогичный DJI Phantom, Ghost Aerial, 3DR IRIS, Blade 350 QX3), несколько видеокамер (как GoPro), комплект лопастей и пропеллеров, батарейки, зарядное устройство, кабели и провода, пульт управления, инструменты (отвертка, плоскогубцы, т.п.)
Габариты (ВхШхГ), см
44,5x29,5x15,5
Дождевик
нет
Защита от воды
да
Материал
полиэстер
Цвет
хаки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х24х21
Вес, кг.
2

Описание товара Рюкзак LowePro DroneGuard Kit хаки

Ультракомпактная легкая сумка Lowepro DroneGuard Kit – это больше, чем просто сумка для нового вида техники, квадрокоптеров. Это комплексное решение для переноски, рассчитанное на модели, аналогичные DJI Phantom 1, 2, 3. Представляет собой каркас с твердым прочным основанием с закрепленными съемными отсеками и передвижными перегородками и удобными ручками для переноски. Сумка DroneGuard Kit выполнена из прочного, износостойкого влагозащищенного материала. Модульный дизайн позволяет оперативно разместить квадрокоптер и аксессуары, и использовать сумку в собранном виде или отдельными элементами, в зависимости от условий и поставленных задач. В комплект входит отделение для батареек с передвижными перегородками, боковые отделения со специальными кармашками для хранения запасных лопастей и инструментов, отделение для пульта управления, передвижные съемные перегородки для безопасной транспортировки корпуса квадрокоптера. Функционально продуманный дизайн сумки позволяет удобно переносить и хранить технику, а также быстро подготавливать ее к работе. При разработке серии Lowepro DroneGuard дизайнеры Lowepro использовали огромный опыт в создании надежных, функционально продуманных решений для переноски фото-, видеотехники и гаджетов, а также подробно изучили ожидания владельцев квадрокоптеров и особенности их работы с этой техникой. В результате новая серия оптимально учитывает все нюансы переноски, защиты, транспортировки и хранения квадрокоптеров и аксессуаров к ним. Новая серия получила высокую оценку профессиональных пилотов-владельцев данной техники.

Отзывы о товаре Рюкзак LowePro DroneGuard Kit хаки




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Характеристики
Бренд
Lowepro
Тип товара
Сумка
Вместимость
любительский квадрокоптер Х-формата (аналогичный DJI Phantom, Ghost Aerial, 3DR IRIS, Blade 350 QX3), несколько видеокамер (как GoPro), комплект лопастей и пропеллеров, батарейки, зарядное устройство, кабели и провода, пульт управления, инструменты (отвертка, плоскогубцы, т.п.)
Габариты (ВхШхГ), см
44,5x29,5x15,5
Дождевик
нет
Защита от воды
да
Материал
полиэстер
Цвет
хаки
Страна производитель
Китай
Описание
Ультракомпактная легкая сумка Lowepro DroneGuard Kit – это больше, чем просто сумка для нового вида техники, квадрокоптеров. Это комплексное решение для переноски, рассчитанное на модели, аналогичные DJI Phantom 1, 2, 3. Представляет собой каркас с твердым прочным основанием с закрепленными съемными отсеками и передвижными перегородками и удобными ручками для переноски. Сумка DroneGuard Kit выполнена из прочного, износостойкого влагозащищенного материала. Модульный дизайн позволяет оперативно разместить квадрокоптер и аксессуары, и использовать сумку в собранном виде или отдельными элементами, в зависимости от условий и поставленных задач. В комплект входит отделение для батареек с передвижными перегородками, боковые отделения со специальными кармашками для хранения запасных лопастей и инструментов, отделение для пульта управления, передвижные съемные перегородки для безопасной транспортировки корпуса квадрокоптера. Функционально продуманный дизайн сумки позволяет удобно переносить и хранить технику, а также быстро подготавливать ее к работе. При разработке серии Lowepro DroneGuard дизайнеры Lowepro использовали огромный опыт в создании надежных, функционально продуманных решений для переноски фото-, видеотехники и гаджетов, а также подробно изучили ожидания владельцев квадрокоптеров и особенности их работы с этой техникой. В результате новая серия оптимально учитывает все нюансы переноски, защиты, транспортировки и хранения квадрокоптеров и аксессуаров к ним. Новая серия получила высокую оценку профессиональных пилотов-владельцев данной техники.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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