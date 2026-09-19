Рюкзак LowePro DroneGuard Kit хаки
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Характеристики
Описание товара Рюкзак LowePro DroneGuard Kit хаки
Ультракомпактная легкая сумка Lowepro DroneGuard Kit – это больше, чем просто сумка для нового вида техники, квадрокоптеров. Это комплексное решение для переноски, рассчитанное на модели, аналогичные DJI Phantom 1, 2, 3. Представляет собой каркас с твердым прочным основанием с закрепленными съемными отсеками и передвижными перегородками и удобными ручками для переноски. Сумка DroneGuard Kit выполнена из прочного, износостойкого влагозащищенного материала. Модульный дизайн позволяет оперативно разместить квадрокоптер и аксессуары, и использовать сумку в собранном виде или отдельными элементами, в зависимости от условий и поставленных задач. В комплект входит отделение для батареек с передвижными перегородками, боковые отделения со специальными кармашками для хранения запасных лопастей и инструментов, отделение для пульта управления, передвижные съемные перегородки для безопасной транспортировки корпуса квадрокоптера. Функционально продуманный дизайн сумки позволяет удобно переносить и хранить технику, а также быстро подготавливать ее к работе. При разработке серии Lowepro DroneGuard дизайнеры Lowepro использовали огромный опыт в создании надежных, функционально продуманных решений для переноски фото-, видеотехники и гаджетов, а также подробно изучили ожидания владельцев квадрокоптеров и особенности их работы с этой техникой. В результате новая серия оптимально учитывает все нюансы переноски, защиты, транспортировки и хранения квадрокоптеров и аксессуаров к ним. Новая серия получила высокую оценку профессиональных пилотов-владельцев данной техники.
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