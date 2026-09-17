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Рюкзак LowePro Flipside Trek BP 350 AW Grey-Dark Green купить с доставкой в Москве
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Рюкзак LowePro Flipside Trek BP 350 AW Grey-Dark Green

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Рюкзак LowePro Flipside Trek BP 350 AW Grey-Dark Green - фото 1
Рюкзак LowePro Flipside Trek BP 350 AW Grey-Dark Green - фото 2
Рюкзак LowePro Flipside Trek BP 350 AW Grey-Dark Green - фото 3
Рюкзак LowePro Flipside Trek BP 350 AW Grey-Dark Green - фото 4
Рюкзак LowePro Flipside Trek BP 350 AW Grey-Dark Green - фото 5
Рюкзак LowePro Flipside Trek BP 350 AW Grey-Dark Green - фото 6
Рюкзак LowePro Flipside Trek BP 350 AW Grey-Dark Green - фото 7
Рюкзак LowePro Flipside Trek BP 350 AW Grey-Dark Green - фото 8
Рюкзак LowePro Flipside Trek BP 350 AW Grey-Dark Green - фото 9
Рюкзак LowePro Flipside Trek BP 350 AW Grey-Dark Green - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фоторюкзаки
  • Рюкзак LowePro Flipside Trek BP 350 AW Grey-Dark Green - фото 1
  • Рюкзак LowePro Flipside Trek BP 350 AW Grey-Dark Green - фото 2
  • Рюкзак LowePro Flipside Trek BP 350 AW Grey-Dark Green - фото 3
  • Рюкзак LowePro Flipside Trek BP 350 AW Grey-Dark Green - фото 4
  • Рюкзак LowePro Flipside Trek BP 350 AW Grey-Dark Green - фото 5
  • Рюкзак LowePro Flipside Trek BP 350 AW Grey-Dark Green - фото 6
  • Рюкзак LowePro Flipside Trek BP 350 AW Grey-Dark Green - фото 7
  • Рюкзак LowePro Flipside Trek BP 350 AW Grey-Dark Green - фото 8
  • Рюкзак LowePro Flipside Trek BP 350 AW Grey-Dark Green - фото 9
  • Рюкзак LowePro Flipside Trek BP 350 AW Grey-Dark Green - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
34 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 166850
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Характеристики

Бренд
Lowepro
Тип товара
Фоторюкзаки
Вместимость
дополнительный объектив, планшет, штатив
Габариты (ВхШхГ), см
28x20х51
Защита от воды
да
Количество лямок
2
Материал
текстиль
Цвет
темно-зеленый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х30х21
Вес, кг.
1.4

Описание товара Рюкзак LowePro Flipside Trek BP 350 AW Grey-Dark Green

Рюкзак Lowepro Flipside Trek BP 350 AW предназначен для тех фотографов, кто увлечен работой на природе и в непредсказуемых условиях, а потому нуждается в универсальной и надежной защите своего оборудования.

Отзывы о товаре Рюкзак LowePro Flipside Trek BP 350 AW Grey-Dark Green




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Lowepro
Тип товара
Фоторюкзаки
Вместимость
дополнительный объектив, планшет, штатив
Габариты (ВхШхГ), см
28x20х51
Защита от воды
да
Количество лямок
2
Материал
текстиль
Цвет
темно-зеленый
Страна производитель
Китай
Описание
Рюкзак Lowepro Flipside Trek BP 350 AW предназначен для тех фотографов, кто увлечен работой на природе и в непредсказуемых условиях, а потому нуждается в универсальной и надежной защите своего оборудования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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