Рюкзак LowePro Lens Trekker 600 AW III LP36776-PWW
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Рюкзак
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
72 190 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 384515
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Рюкзак
Вместимость
профессиональную зеркальную камеру с одетым объективом 600 мм f/4L или объектив 800 мм без камеры, бленду для объектива, штатив, аксессуары
Габариты (ВхШхГ), см
30,2х66,6х41,3
Количество лямок
2
Материал
синтетическая ткань
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х30х21
Вес, кг.
3.3
Описание товара Рюкзак LowePro Lens Trekker 600 AW III LP36776-PWW
Запатентованный, встроенный всепогодный чехол All Weather AW Cover. Основание, изготовленное из сверхпрочной ткани Cordura. Крепление для штатива. Дополнительные карманы для аксессуаров. Специальные петли SlipLock для установки дополнительных чехлов и сумок. Карман для размещения пакета системы подачи воды.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Рюкзак
Вместимость
профессиональную зеркальную камеру с одетым объективом 600 мм f/4L или объектив 800 мм без камеры, бленду для объектива, штатив, аксессуары
Габариты (ВхШхГ), см
30,2х66,6х41,3
Количество лямок
2
Материал
синтетическая ткань
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Запатентованный, встроенный всепогодный чехол All Weather AW Cover. Основание, изготовленное из сверхпрочной ткани Cordura. Крепление для штатива. Дополнительные карманы для аксессуаров. Специальные петли SlipLock для установки дополнительных чехлов и сумок. Карман для размещения пакета системы подачи воды.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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