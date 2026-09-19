Рюкзак LowePro Fastpack Pro BP 250 AW III LP37331-PWW серый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Рюкзак
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 260 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 384504
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Рюкзак
Вместимость
зеркальная камера с батарейной ручкой и установленным объективом до 70-200/2.8 + несколько сменных объективов и вспышек + ноутбук 15 + личные вещи
Габариты (ВхШхГ), см
53х30х22
Дождевик
да
Защита от воды
да
Количество лямок
2
Материал
синтетическая ткань
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х24х21
Вес, г.
800
Описание товара Рюкзак LowePro Fastpack Pro BP 250 AW III LP37331-PWW серый
Подходит для беззеркальных зеркальных фотокамер с портретной ручкой или складного дрона. Зона камеры: регулируемые перегородки из EVA и открывание QuickDoor. Зона устройства: мягкий карман CradleFit для ноутбука 15 дюймов. Открытая зона: специальные карманы и место для личных вещей. Всепогодный чехол AW и ткань с покрытием для дополнительной защиты.
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Бренд
Тип товара
Рюкзак
Вместимость
зеркальная камера с батарейной ручкой и установленным объективом до 70-200/2.8 + несколько сменных объективов и вспышек + ноутбук 15 + личные вещи
Габариты (ВхШхГ), см
53х30х22
Дождевик
да
Защита от воды
да
Количество лямок
2
Материал
синтетическая ткань
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Подходит для беззеркальных зеркальных фотокамер с портретной ручкой или складного дрона. Зона камеры: регулируемые перегородки из EVA и открывание QuickDoor. Зона устройства: мягкий карман CradleFit для ноутбука 15 дюймов. Открытая зона: специальные карманы и место для личных вещей. Всепогодный чехол AW и ткань с покрытием для дополнительной защиты.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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