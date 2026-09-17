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Тостер Polaris PET 0702LB 750Вт черный купить с доставкой в Москве
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Тостер Polaris PET 0702LB 750Вт черный

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Тостер Polaris PET 0702LB 750Вт черный - фото 1
Тостер Polaris PET 0702LB 750Вт черный - фото 2
Тостер Polaris PET 0702LB 750Вт черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тостеры
  • Тостер Polaris PET 0702LB 750Вт черный - фото 1
  • Тостер Polaris PET 0702LB 750Вт черный - фото 2
  • Тостер Polaris PET 0702LB 750Вт черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 189022
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Характеристики

Бренд
POLARIS
Тип товара
Тостеры
Вес, кг.
1.58

Описание товара Тостер Polaris PET 0702LB 750Вт черный

Яркий тостер Polaris PET 0702LB сделает ваше утро немного веселей, нарисовав озорную улыбку на вашем ломтике хлеба! Кухонный девайс умеет не только поджаривать ломтики хлеба, но и подогревать булочки на специальной решетке, и даже размораживать продукты. Благодаря конструкции корпуса, он не нагревается при работе, а поддон для сбора крошек сохранит порядок на вашей кухне.

Отзывы о товаре Тостер Polaris PET 0702LB 750Вт черный




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Характеристики
Бренд
POLARIS
Тип товара
Тостеры
Описание
Яркий тостер Polaris PET 0702LB сделает ваше утро немного веселей, нарисовав озорную улыбку на вашем ломтике хлеба! Кухонный девайс умеет не только поджаривать ломтики хлеба, но и подогревать булочки на специальной решетке, и даже размораживать продукты. Благодаря конструкции корпуса, он не нагревается при работе, а поддон для сбора крошек сохранит порядок на вашей кухне.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тостер Polaris PET 0702LB 750Вт черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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