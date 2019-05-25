Тостер Kitfort КТ-2014-4 голубой
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тостеры
Материал корпуса
металл
Мощность
850 Вт
Основной цвет
голубой
Дисплей
нет
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Регулировка температуры
плавная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 300 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 182781
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Тостеры
Длина сетевого шнура
0.7
Дополнительный цвет
серебристый
Страна бренда
США
Страна производства
США
Тип управления
механическое
Функции и особенности
разморозка/подогрев/выдвижной лоток для крошек
Материал корпуса
металл
Мощность
850 Вт
Основной цвет
голубой
Дисплей
нет
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Регулировка температуры
плавная
Автоматический выброс тостов
да
Звуковое оповещение
нет
Автоматическое центрирование
да
Экстра подъем маленьких ломтиков хлеба
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х22х20
Вес, кг.
1.5
Описание товара Тостер Kitfort КТ-2014-4 голубой
Электрический тостер. 7 степеней обжаривания. Напряжение: 220-240 В, 50/60 Гц.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Электрошашлычницы, недорогие, на 4 тоста, белые, черные
Теги товара: на 2 тоста, в металлическом корпусе
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Бренд
Тип товара
Тостеры
Длина сетевого шнура
0.7
Дополнительный цвет
серебристый
Страна бренда
США
Страна производства
США
Тип управления
механическое
Функции и особенности
разморозка/подогрев/выдвижной лоток для крошек
Материал корпуса
металл
Мощность
850 Вт
Основной цвет
голубой
Дисплей
нет
Развернуть
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Регулировка температуры
плавная
Автоматический выброс тостов
да
Звуковое оповещение
нет
Автоматическое центрирование
да
Экстра подъем маленьких ломтиков хлеба
да
Страна производитель
Китай
Электрический тостер. 7 степеней обжаривания. Напряжение: 220-240 В, 50/60 Гц.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Электрошашлычницы, недорогие, на 4 тоста, белые, черные
Теги товара: на 2 тоста, в металлическом корпусе
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Электрошашлычницы, недорогие, на 4 тоста, белые, черные
Теги товара: на 2 тоста, в металлическом корпусе
Достоинства:
- Простота использования - Равномерная обжарка - Поддон для крошек - Разные режимы: подогрев и разморозка - Дизайн
Недостатки:
Металлические поверхности, о которые можно обжечься
Комментарий:
Тостер отличный! Хоть это и первый мой опыт использования тостера, но оценить качество самих тостов я могу - они замечательные. Хлеб равномерно обжаривается и получается золотистым и ароматным. Степень обжарки легко можно выбрать из 7 режимов, есть и доп функции разогрева и разморозки: забыли, например, вытащить тосты сразу после приготовления, не беда, запихиваете их обратно и разогреваете. Есть поддон для крошек, который значительно упрощает уход за тостером. Ну и приятно, что сам он выглядит красиво и стильно. Рекомендую.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Тостер Kitfort КТ-2014-4 голубой
Достоинства:
- Простота использования - Равномерная обжарка - Поддон для крошек - Разные режимы: подогрев и разморозка - Дизайн
Недостатки:
Металлические поверхности, о которые можно обжечься
Комментарий:
Тостер отличный! Хоть это и первый мой опыт использования тостера, но оценить качество самих тостов я могу - они замечательные. Хлеб равномерно обжаривается и получается золотистым и ароматным. Степень обжарки легко можно выбрать из 7 режимов, есть и доп функции разогрева и разморозки: забыли, например, вытащить тосты сразу после приготовления, не беда, запихиваете их обратно и разогреваете. Есть поддон для крошек, который значительно упрощает уход за тостером. Ну и приятно, что сам он выглядит красиво и стильно. Рекомендую.