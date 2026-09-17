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Мышь A4Tech V-Track G3-280A Grey USB купить с доставкой в Москве
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Мышь A4Tech V-Track G3-280A Grey USB

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Мышь A4Tech V-Track G3-280A Grey USB - фото 1
Мышь A4Tech V-Track G3-280A Grey USB - фото 2
Мышь A4Tech V-Track G3-280A Grey USB - фото 3
Мышь A4Tech V-Track G3-280A Grey USB - фото 4
Мышь A4Tech V-Track G3-280A Grey USB - фото 5
Мышь A4Tech V-Track G3-280A Grey USB - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
радиоканал
  • Мышь A4Tech V-Track G3-280A Grey USB - фото 1
  • Мышь A4Tech V-Track G3-280A Grey USB - фото 2
  • Мышь A4Tech V-Track G3-280A Grey USB - фото 3
  • Мышь A4Tech V-Track G3-280A Grey USB - фото 4
  • Мышь A4Tech V-Track G3-280A Grey USB - фото 5
  • Мышь A4Tech V-Track G3-280A Grey USB - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-48%
760 руб.  1 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 155739
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, г.
180

Описание товара Мышь A4Tech V-Track G3-280A Grey USB

Мышь A4TECH — идеальное решение для пользователей, ищущих надежное и простое в использовании беспроводное устройство для работы с ПК. Эта мышь, с элегантным черным дизайном, соответствует всем современным требованиям. Легкая конструкция, весом всего 60 грамм, обеспечивает комфортное использование в течение длительного времени. Мышь оснащена оптическим сенсором с разрешением 1200 dpi, что гарантирует точное и плавное перемещение курсора. Подключение осуществляется через радиоканал с радиусом действия до 10 метров, обеспечивая свободу движений и отсутствие проводов на рабочем месте. Эргономичный дизайн позволяет использовать мышь как правой, так и левой рукой, что делает ее универсальным выбором для всех пользователей. Питание осуществляется от одного элемента типа АА, что обеспечивает длительное время автономной работы. Отсутствие бесшумных кнопок компенсируется высокой надежностью и отзывчивостью на нажатие, делая каждодневную работу комфортной и продуктивной. Выбирая мышь A4TECH, вы получаете сочетание функциональности и качества от проверенного бренда.



Теги товара: Для левшей

Отзывы о товаре Мышь A4Tech V-Track G3-280A Grey USB




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь A4TECH — идеальное решение для пользователей, ищущих надежное и простое в использовании беспроводное устройство для работы с ПК. Эта мышь, с элегантным черным дизайном, соответствует всем современным требованиям. Легкая конструкция, весом всего 60 грамм, обеспечивает комфортное использование в течение длительного времени. Мышь оснащена оптическим сенсором с разрешением 1200 dpi, что гарантирует точное и плавное перемещение курсора. Подключение осуществляется через радиоканал с радиусом действия до 10 метров, обеспечивая свободу движений и отсутствие проводов на рабочем месте. Эргономичный дизайн позволяет использовать мышь как правой, так и левой рукой, что делает ее универсальным выбором для всех пользователей. Питание осуществляется от одного элемента типа АА, что обеспечивает длительное время автономной работы. Отсутствие бесшумных кнопок компенсируется высокой надежностью и отзывчивостью на нажатие, делая каждодневную работу комфортной и продуктивной. Выбирая мышь A4TECH, вы получаете сочетание функциональности и качества от проверенного бренда.


Теги товара: Для левшей
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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