Мышь A4Tech V-Track G3-280A Grey USB
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мышь A4Tech V-Track G3-280A Grey USB
Мышь A4TECH — идеальное решение для пользователей, ищущих надежное и простое в использовании беспроводное устройство для работы с ПК. Эта мышь, с элегантным черным дизайном, соответствует всем современным требованиям. Легкая конструкция, весом всего 60 грамм, обеспечивает комфортное использование в течение длительного времени. Мышь оснащена оптическим сенсором с разрешением 1200 dpi, что гарантирует точное и плавное перемещение курсора. Подключение осуществляется через радиоканал с радиусом действия до 10 метров, обеспечивая свободу движений и отсутствие проводов на рабочем месте. Эргономичный дизайн позволяет использовать мышь как правой, так и левой рукой, что делает ее универсальным выбором для всех пользователей. Питание осуществляется от одного элемента типа АА, что обеспечивает длительное время автономной работы. Отсутствие бесшумных кнопок компенсируется высокой надежностью и отзывчивостью на нажатие, делая каждодневную работу комфортной и продуктивной. Выбирая мышь A4TECH, вы получаете сочетание функциональности и качества от проверенного бренда.
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Теги товара: Для левшей
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Теги товара: Для левшей
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